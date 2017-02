Petter Pilgaaard til semifinalen i «Farmen Kjendis»: – Må prøve å holde ut noen år til i denne bransjen

Petter Pilgaards «oppdrag mann» går bedre og bedre. Men han kommer aldri til å gå tilbake til livet han levde før han ble kjendis gjennom «Paradise Hotel».

Petter Pilgaard står i finaleuken i «Farmen Kjendis» og sendte seg selv rett til semifinalen etter å ha truffet blink to ganger i øksekast.

36-åringen har i løpet av oppholdet fleipet med at han er i gang med «prosjekt mann», noe som har gått så som så. I første episode ødelegger han økser etter katastrofalt dårlige forsøk på vedhogst.

– Det startet trådt ja! Men jeg fikk tre kast mot Jarl og prøvde å bruke flyten derfra. Men det er mye flaks altså, sier Pilgaard.

Han var i utgangspunktet finansrådgiver før han ble kjent gjennom «Paradise Hotel» på TV3, som han til slutt vant i 2009. Men siden den gang har han aldri gått tilbake til den gamle jobben, noe han har et forholdsvis selvironisk forhold til.

Foto: Alex Iversen , TV 2

–Vel, du ville vel ikke gitt meg fullmakt til å forvalte pengene dine hvis jeg sa det var Petter Pilgaard som ringte? Der har du svaret ditt, det er nok kjørt altså. Jeg må finne meg andre yrkesveier!

Han jobbet i en radiokanal i over seks år før han ble med på «Farmen Kjendis».

Siden han ikke kan gå tilbake til den gamle jobben sier Pilgaard at han satser på å «holde ut i underholdningsbransjen» noen år til.

HAR HOLDT SEG I RAMPELYSET: Petter Pilgaard er selv overrasket over at han har klart å holde seg på den røde løperen. Her er han sammen med sin daværende kjæreste Mari Haugersveen i 2011. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Jeg har en del konfransier- og eventjobber, og så er det noe TV-greier på gang. Og så holder jeg foredrag da. Det er utrolig egentlig at jeg har klart å holde ut i denne bransjen. Jeg får tilbud om veldig mye rart, og det er ikke sånn at jeg må være på TV for enhver pris heller. Jeg kan like gjerne jobbe bak kameraet.

– Hva er det rareste tilbudet du har fått?

– Off, det er mye rart! Det er alt fra folk som ringer og vil ha meg til å ligge med konene deres til å bli betalt for å være med på hyttetur, og å være julenisse.

Med deltakelsen i «Farmen Kjendis» har moren endelig noe å være stolt over avslører 36-åringen.

– Mamma er glad for at serien viser det bor noe annet i meg også!