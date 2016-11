Omstridt «Farmen»-trio: – Hvordan kan folk få seg til å skrive sånt?

Ali Ahmad, Marius Hofsøy og Simen Amandus Haug Henriksen har fått så hatten passer i kommentarfelt den siste uken.

Trioen, som kaller seg selv for «Olsenbanden» på TV, ble denne uken splittet da storbonden Stine Hartmann (30) valgte Simen (34) til førstekjempe. De fem andre i alliansen ble rasende for at hun brøt avtalen de hadde inngått. Seerne, derimot, viser ingen nåde overfor guttene.

– Du må ikke lese kommentarfelt, sånt kan du bli gær'n av, sier Simen når VG møter guttetrioen fredag formiddag.

– Innboksen er full, konstaterer Ali (29).

Klokken to på natten før møtet med VG tikket det inn en tekstmelding til Marius:

«Det er tydelig å se hvor du kommer fra. Du koste deg da Oddvar tapte, og nå koser vi oss med din sutring, som du viser så tydelig» skriver avsenderen før en rekke grove, krenkende beskrivelser av 24-åringen.

En gjenganger hos dem alle er at de blir bedt om å dra til helvete. Det var særlig etter at publikumsfavoritten Oddvar røk ut forrige uke at tonen i «Farmen» skiftet. I sosiale medier, og i VGs kommentarfelt under artiklene og på Facebook truet seerne med å slutte å se på programmet.

Marius Hofsøy (24).

– Denne fikk jeg etter at Oddvar røk ut, forteller Marius og leser fra mobilen:

«Ufin oppførsel. Neste uke blir det vanskeligere, for da handler ikke ukesoppdraget om å pusse tenner».

– Når de begynner å henge seg opp i fargen på tennene mine, da begynner det å bli morsomt, gliser Marius.

Ali ser for første gang på «Farmen» i år og forstår at folk ser på ham og kompanjongene som tullinger. Likevel er det ingen av de tre som forstår det enorme raseriet.

– Jeg skjønner at folk blir sinte for at vi sendte hjem favoritten Oddvar og spiller et beinhardt spill. Men jeg kunne aldri i mitt liv satt meg ned, søkt opp Marius Høfsøy på 1881 og skrevet det der, konstaterer han og legger til:

– Ta deg sammen, tenker jeg da.

– Eller ta deg en joggetur, skyter Simen inn.

Bygutta Ali Ahmad, Marius Hofsøy og Simen Amandus Haug Henriksen hadde håpet å stå igjen til finalen. Sånn blir det ikke.

Ifølge meldinger og kommentarfelt er trioen riksklyser, drittsekker og idioter som spiller et skittent spill.

– Jeg har aldri blitt kalt en klyse før. Jeg kjenner meg ikke igjen i det i det hele tatt, sier Simen og slår i bordet med et smil om munnen.

Ali Ahmad (29).

– Jeg har aldri blitt kalt drittsekk eller sleip før. Hvordan kan folk få seg til å skrive sånt? spør Ali.

Både Ali og Buhran Qaderi (30), som trakk seg på mandag, har tidligere fortalt om trusler og rasistisk hets de har fått etter TV-oppholdet i 1916. Ali vurderer fortsatt å politianmelde.

– Det er mer på et prinsipielt grunnlag. Trusler er ikke greit, slår han fast.

Trioen forteller at det er voksne, vanlige mennesker som sender meldingene.

– Det er trist å se at det er et så stort problem i samfunnet. Folk tar helt av bak en skjerm. At de tør å skrive sånne ting. Det er familiefedre og bestemødre, helt galskap. Nå skjønner jeg hvorfor vi har så mange fengsler i dette landet, sier fengselsbetjent Marius, og inviterer de av nettrollene som ønsker hjem til seg på kaffe.

Han tror ingen av dem som skriver stygt til ham, ville sagt det samme om de sto ansikt til ansikt. Trioen syns mest synd på menneskene på den andre siden av skjermen.

– Jeg klarer ikke å ta det seriøst. Det er greit at vi får litt pepper, vi ler av det og livet går videre, sier Ali.

Simen Amandus Haug Henriksen (34).

De slår fast at det kun er på nett folk hetser, men enn så lenge har ikke trioen vært ute sammen.

– Det tør vi ikke ennå, sier de tre og gliser.

Det er likevel kun lovord å høste blant dem som kommer bort til dem på gaten.

– Det er mange barn som vil ha selfies. Jeg husker selv hvor gøy det var med fotballspillere og sånn da jeg var liten. Så jeg synes det er viktig at vi prater med dem som har oss som forbilder, sier Simen.

