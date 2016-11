Nå blir det bråk på «Farmen»

Til nå har den største stormen vært blant TV-seerne i kommentarfeltene, men nå bryter helvetet løs også inne på gården.

Med unntak av det voldsomme sammenstøtet mellom nå hjemsendte Lasse Bergseter (49) og Laila Lockert (40) for to og en halv uke siden, har det vært forholdsvis gemyttlige tilstander blant deltagerne. I tidligere sesonger har konkurranseinstinktene gjerne gitt utslag i sterke intriger mye tidligere under oppholdet.

Men åtte uker ut i innspillingen har gårdslivet tatt en ny vending. Det begynte med at utfordrer Burhan Qaderi (30) brøt «skikk og bruk» og valgte sin egen hjelper – Oddvar Jenssen (33) – til førstekjempe. Men det var deltagerne innforstått med. Publikumsfavoritten Oddvar var en så sterk rival for dem alle at samtlige var lettet da han måtte dra.

For seerne var det langt verre at folkefavoritten forsvant fra skjermen. De reagerte med fortvilelse, raseri og trusler om boikott.

STORBONDE: Stine Hartmann i hardt vær i kommende episode. Foto: Skjermbilde/TV 2

Også da Burhan brått bestemte å trekke seg fra «Farmen» mandag, håndterte deltagerne det med fatning. Oddvars valg av venninnen Stine Hartmann (30) til storbonde samme dag, var også alle deltagerne fortrolig med.

Stine i ilden



Men så skjer det noe. TV 2s egne små klipp fra hva som kommer i kveldens episode, er nok til å trekke den konklusjonen at nå er det slutt på idyllen. Venner blir fiender, og det er tydelig at det er Stine som hisser på seg svært mange. Stine er en av dem som har vært mest på godfot med samtlige deltagere på gården – frem til nå.

Konkret hva uvennskapet går ut på, røper ikke TV-kanalen før det vises på TV, men man skjønner ut det dreier seg om en utflukt og førstekjempevalg.

OPPRØRT: Ali Ahmad i kveldens episode. Foto: Skjermbilde/TV 2

Når den ellers så beherskede Ali Ahmad (29) reiser seg fra bordet i sinne og Simen Amandus Haug Henriksen (34) omtaler Stine som «forbanna drittkjerring», er det tydelig at moroa er over.

Marius Hofsøy (22) slenger ut av seg at «Nå har hun ikke folk å snakke med de to siste ukene sine, da», mens Åsta Hølmo (23) i samme slengen utbryter «Fuck det!».

– Sosial trykkoker



Alex Iversen, pressekontakt for «Farmen» i TV 2, beskriver årets deltagere som morsomme og rause til å by på seg selv. Han sier seg enig i at det har vært litt mindre intriger denne sesongen enn det de ofte har opplevd tidligere år. Nå blir det imidlertid andre boller.

«BYGUTT»: Marius Hofsøy - som sammen med Ali og Simen kaller seg Olsenbanden, eller bygutta - som rivalene gjerne omtaler dem som. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

– Deltagerne har vært på gården i over to måneder nå, og de begynner å kjenne på isolasjonen, den ensidige maten, og at de bare har hverandre å forholde seg til. Dette fungerer som en sosial trykkoker, som bidrar til at de nok har litt kortere lunter enn de ville hatt i den virkelige verden, sier Iversen og legger til:

– Etter hvert som det nærmer seg finalen, går det som regel opp for de fleste at «kampen for tilværelsen» også dreier seg om en stor premie, noe som gjør at konkurranseinstinktet vekkes for alvor.

Iversen forklarer at det sterke engasjementet blant seerne ikke er nytt.

– Det har vært stor interesse rundt deltagerne på «Farmen» i mange år, også på sosiale medier. Jeg vil si at engasjementet i år er litt over gjennomsnittet, men fremdeles mindre enn det trøkket som var for to år siden. I det alt vesentlige er engasjementet rundt «Farmen» positivt. Det handler om viktige mellommenneskelige spørsmål, vennskap, dyr, mestring av ukesoppdrag, historie og vakker norsk natur.

