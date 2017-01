Marna Haugen Burøe hentet inn til «Farmen kjendis» på én dags varsel

Marna Haugen Burøe (35) fikk ikke tid til å ta farvel med barna sine før hun flyttet inn på «Farmen kjendis»-gården.

Denne uken flytter to utfordrere inn på «Farmen kjendis»-gården i Telemark. Bloggerne og TV-personlighetene Marna Haugen Burøe (35) og Linni Meister (31) skal kjempe om én plass på gården.

Det TV-seerne ikke fikk se i mandagens episode, er at de to utfordrerne fikk svært kort varsel før de flyttet inn på gården.

– Jeg ble kontaktet kvelden før jeg måtte reise. Da eksploderte det i hodet mitt. Først tenkte jeg at det ikke kom til å gå, siden det var så mye praktisk som måtte ordnes. Jeg fikk litt panikk, sier Haugen Burøe, som blogger bak navnet «Komikerfrue».

Selv om Haugen Burøe takket ja til «Farmen»-deltakelsen, så kunne ikke produksjonen bekrefte at hun fikk bli med før den andre utfordreren, Linni Meister, også takket ja.

Bekreftelsen kom først neste morgen, og derfor fikk hun ikke tatt med farvel med sine to sønner, som da var åtte og ett og et halvt år, skriver hun på sin egen blogg.

– Det var grusomt å ikke få sagt ha det til dem. Den eldste visste at jeg kanskje skulle dra, men den minste skjønte ingenting. Jeg hylskrek da jeg reiste, sier Haugen Burøe.

TV 2s presseansvarlige for «Farmen kjendis», Alex Iversen, sier i en kort kommentar til VG at det ikke er uvanlig at utfordrerne i «Farmen» får kort tid til å bestemme seg.

FLYTTER INN: Marna Haugen Burøe er en av utfordrerne i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen/TV 2

Mannen ble bloggvikar

Det var ikke bare barnepass av Haugen Burøes sønner som måtte ordnes på kort tid. Bloggen måtte oppdateres hver dag hun var borte på innspilling.

– Jeg satt og forhåndsskrev innlegg hele natten og lagde en plan for flere dager fremover. Heldigvis har jeg en bloggprisvinner hjemme, så han kunne være bloggvikar for meg, sier Haugen Burøe.

Ektemannen Ørjan Burøe (42), som også blogger, fikk prisen for «Årets Stjerneskudd» under fjorårets Vixen Blog Awards.

Til våren er Haugen Burøe og familien aktuelle i TV 2s dokuserie «Bloggerne». Kamerateamet var også til stede under avreisen til «Farmen».

– De kom for å filme den morgenen, da jeg skulle pakke. Jeg var veldig stresset, så da ble det litt for mye jeg skulle håndtere. Det var mye tårer, og på et tidspunkt freste jeg til kamerateamet og sendte de ut av rommet. Jeg har sett en del klipp fra «Bloggerne»-sesongen, men akkurat det klippet fikk jeg ikke se, siden de ville skåne meg, ler Haugen Burøe.

Savnet sønnen

For Linni Meister var det også mye praktisk som måtte ordnes på kort tid, før hun kunne takke ja til «Farmen»-deltakelsen.

– Jeg fikk ikke lang tid på å bestemme meg, så jeg rakk ikke å tenke ordentlig over det før jeg gikk inn på gården. Det var mye som måtte ordnes med jobb, men heldigvis skulle sønnen min være hos pappaen sin da, sier hun.

Meister har tidligere fortalt til VG at før hun flyttet inn på «Farmen»-gården, så tenkte hun at den største utfordringen kom til å bli det å være borte fra sønnen Dennis (7) og hennes ferske kjæreste.

«Farmen kjendis» ble spilt inn i løpet av sommeren i fjor, og på det tidspunktet hadde Meister nettopp funnet kjærligheten med 19-åringen Niklas Tangen Klein.

Trengte flere kvinner

I løpet av de to første ukene av «Farmen kjendis» forlot hele tre kvinner gården.

Kari Jaquesson (54) ble den første deltageren som måtte reise hjem da hun tapte den første ukens tvekamp, som var i melkespann mot pokerspiller Aylar Lie (32). I neste episode valgte både Lie og friluftsblogger Tonje Blomseth (22) å trekke seg.

TV 2s presseansvarlige for «Farmen kjendis», Alex Iversen, har tidligere opplyst til VG at de trengte flere kvinner på gården etter at to trakk seg, og at det derfor er kun kvinnelige utfordrere denne gangen.

I søndagens episode ble TV-kokk Lars Barmen (53) den første mannen som måtte forlate «Farmen kjendis».

