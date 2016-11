BREDTVEIT FENGSEL (VG) Fengselsbetjenten tror han har et annet syn enn de fleste på både kriminelle og hvordan de blir det. Etter oppholdet i 1916 har han fått ny respekt for de innsatte.

Marius Hofsøy (24) flyttet inn på «Farmen»-gården for å få nye opplevelser og venner. Han håpet at oppholdet skulle gi ham friskt mot i hverdagen, og det har det, kan han konstatere. Han er nå tilbake i jobben som fengselsbetjent i Bredtveit fengsel.

– Folk har jo trodd at nå kunne jeg sammenligne fengsel og «Farmen», men det er så annerledes. Du er isolert fra omverdenen i begge tilfeller, men vi var med på noe morsomt. Du er ikke med på fengsel, sier Hofsøy og legger til:

– Jeg har mye respekt for de innsatte her, både isolasjonen og det å bli låst inn er ganske ekstremt.

24-åringen har to brødre som er ti og åtte år eldre enn ham, de er hans store forbilder. Så da både dem og faren valgte å bli fengselsbetjenter, innrømmer Hofsøy at han har fulgt i deres fotspor.

– Jeg husker han eldste broren min kom hjem i uniform første gang, og jeg syns det så kult ut. Det lå nok kanskje litt i kortene at jeg skulle velge denne yrkesveien, sier han.

Hofsøy er stolt av yrket sitt, og anser det som en viktig samfunnsoppgave. De som er fengselsbetjenter, skal passe på både andre ansatte, innsatte og rehabilitere dem tilbake til samfunnet. Med stor iver beskriver fengselsbetjenten brorens prosjekt «Sammen for livet», som jobber for at mennesker som har sonet ferdig, skal få et nytt nettverk.

– Jeg syns egentlig ikke Norge er gode nok på å sikre at de som har sonet ferdig, har bra nok ettervern når de kommer ut igjen.

KOLLEGENE HAR IKKE SETT «FARMEN»: De tuller likevel en del med realitydeltagelsen til Marius Hofsøy. Her på vaktrommet med kollega Mari Olsen Onsøien. Foto: Terje Bringedal , VG

Konfliktløsning er jobben

Da Lasse og Laila røk i tottene på hverandre inne på gården, var Hofsøy tydelig på at slik oppførsel ikke var akseptert fra en voksen mann. Han legger til at han respekterer Lasse for at han sa unnskyld i etterkant, og da han så episoden på TV kom det frem flere sider av saken. Derfor har han et litt annet syn på den episoden i dag.

Siden første uken på gården fikk Marius god kontakt med Simen Amandus Haug Henriksen (34) og Ali Ahmad (29), og de tre har blitt gode kompiser utenfor gården også. Så da Stine Hartmann (31) valgte Simen til førstekjempe og splittet trioen reagerte de med raseri. Det førte til at de tre fikk folk i sosiale medier mot seg, og fikk stempelet riksklyser.

– Jeg står for alt som er sagt og gjort fra min side, så får jeg heller tåle at det lages en litt annerledes historie enn det jeg oppfattet som realiteten. Det er en del av å være med på en sånn greie, forteller han.

Det han har lært om konfliktløsning i jobben som fengselsbetjent tok han i bruk på gården.

– Jeg er en som tør å stå i at folk er forbanna. Det er ikke alltid det er deg de er sint på, de må bare få ut frustrasjon, sier 24-åringen, og legger til:

– Jeg syns det er litt spenning, og du får litt adrenalin når du tør å stå opp for det du mener.

Omtrent ukentlig må han forholde seg til at de innsatte slenger med leppen. Han legger ikke skjul på at han var nervøs og stresset for konfrontasjoner i starten, men han har lært seg å gi litt blaffen.

– Det handler om å sette grenser, og vise at du ikke er med på alt, samtidig som du kan svare litt. Det er et lagspill mellom innsatt og ansatt.

– Jeg kan ikke sette meg inn i hvordan det er å være innsatt, men jeg kan forstå dem iblant. Så lenge de ikke går langt over streken, må vi tåle det.

VIL SPILLE PÅ LAG MED DE INNSATTE: Marius Hofsøy har høy terskel for slenging med leppen blant de innsatte. Foto: Terje Bringedal , VG

Hvordan han klarer å jobbe med drapsdømte

24-åringen tror på å gi mennesker en sjanse, og forteller at de som sitter inne, ofte er folk som har hatt andre vilkår enn folk i samfunnet for øvrig. Fengselsbetjenten forteller at han har et annet syn på kriminelle enn andre.

– Folk lurer på hvordan jeg klarer å jobbe med drapsdømte, men det er så lite i en historie samfunnet vet. Det kan være helt andre grunner til at hun er satt inn enn bare at det er et dødt menneske på andre sida. De har kanskje blitt misbrukt fra de var veldig små, så jeg kan forstå at når de først klarer å stå opp mot det, så går det utover en i en nær relasjon, som kanskje også er overgriperen.

– Selv om jeg ikke har forståelse for handlingen, så har jeg forståelse for bakgrunnen til den, forteller han.

For å forstå bakgrunnen til de innsatte jobber Hofsøy med å skape en relasjon, og han mener det eneste som kan skape den er tillit.

– Det er ganske likt i fengsel som på gården. Det er bare mye vanskeligere i fengsel. De er satt inn mot sin vilje, og de liker ikke oss «blåskjorter» i starten.

– Som i en tørketrommel

Overgangen tilbake til 2016 har vært tøff for Hofsøy. Etter mange uker på en gård i 1916 var både psyken og kroppen til 24-åringen kjørt.

– Det føltes som jeg var i en tørketrommel i starten. Det å dra på trening, eller starte dagen var beinhardt. Der inne så ble dagen styrt, og etterpå sto du igjen alene på utsiden.

Reisen tilbake i tid har også gitt 24-åringen et nytt syn på viktigheten av å ta vare på menneskene rundt seg. I motsetning til mange andre på hans alder har han sluttet å bruke telefonen ute blant folk.

– Vi trykker som idioter på de telefonene. Vi må være mer sammen, ta vare på hverandre og snakke om følelsene våre. Det er viktig, slår han fast.

FORSVANT I MANGE UKER: Marius Hofsøy avslørte «Farmen»-deltagelsen til sine nære, før han egentlig hadde lov. Foto: Odin Jæger , VG

Han avslører også at han ikke hadde noen forklaring til verden på hvorfor han ble borte.

– Jeg kunne jo ikke si fengsel heller, da spør folk om jeg bare jobber for tiden. Jeg vet ikke hva mamma og pappa har sagt, men jeg har en ganske nær omgangskrets på omtrent 30 personer. De fikk vite det.

Fikk du lov til å fortelle 30 personer at du var med på «Farmen»?

– Jeg fikk absolutt ikke lov til det, men ryktet sprer seg litt. Så har man noen venner man tror man kan stole på, men likevel anså jeg det som en relativt liten greie at de fikk vite det.

Heller ikke på jobben har han klart å skjule deltagelsen, han tror at både innsatte og ansatte visste at han skulle være med på realityserien.

– Det er fordelen med fengsel, det er taushetsplikt her. Så ingenting kom utenfor murene, smiler Hofsøy.

24-åringen er fortsatt singel, til tross for at flørten med Sunniva skapte overskrifter. Han legger ikke skjul på at han ønsker å gjøre mer TV i fremtiden, og helst sammen med Simen og Ali.