Lothepus sørget for den mest sette «Farmen»-finalen noensinne

1,5 millioner TV-seere så Lothepus vinne «Farmen kjendis».

Finalen i «Farmen kjendis» ble den mest sette «Farmen»-finalen gjennom tidene med et snitt på 1,3 millioner seere. 1,5 millioner så på det meste da «Lothepus» ble kåret til vinner, melder TV 2 i en pressemelding.

Den forrige seerrekorden på «Farmen» er fra 2003, som var den andre sesongen av realityserien. Den gang var det 1.276.000 seere som fulgte finalen på TV 2.

Til sammenligning var det 1.225.000 seere som så Laila Lochert vinne «Farmen» i fjor.

Entreprenøren og sangeren Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) ble den aller første vinneren av «Farmen kjendis». Søndag kveld kunne han slippe jubelen løs, da han og de andre deltagerne var samlet til finalefest i Oslo.

«Farmen kjendis» er tidenes største suksess på TV 2. Reality-serien har hatt et snitt på 973.000 seere, og det er bedre seertall i snitt enn «Jakten på kjærligheten» i 2004, som hadde forrige rekord. Premiere-sesongen av «Jakten på kjærligheten» hadde et snitt på 933.000 seere.

Finalen av «Farmen kjendis» ble i snitt sett av 1.299.000 seere.

– Farmen kjendis har sprengt alle grenser og blitt den største TV 2-suksessen noen gang, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2 i en pressemelding.

– Det er bare å gratulere produksjonsselskapet Strix, interne krefter i TV 2 og alle deltagerne med en sesong som går inn i TV 2 historien som den mest sette programserien noensinne. Dette er et bevis på at godt norskprodusert innhold av høyeste kvalitet evner å samle folket foran skjermen og at TV – mediet fortsatt står utrolig sterkt til tross for sterk konkurranse på alle fronter, fortsetter Nakken.

Dette er ikke den første rekorden som settes ved hjelp av TV 2s nye seermagnet Lothepus. På TV 2 Zebra har Lothe satt nye rekorder med dokuserien «Fjorden Cowboys», som følger livet hans i Hardanger. Denne våren viser TV 2 Zebra sesong fem av denne populære serien. Sesong seks er allerede i produksjon.

TV 2 har allerede bestemt at det blir en ny sesong av «Farmen kjendis», som skal spilles inn i sommer og sendes på TV i 2018.

