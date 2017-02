Lothepus setter nye rekorder med «Fjorden Cowboys» for TV 2

Lothepus er TV 2s nye seermagnet. Ikke bare er han med på å sette rekorder for kanalen med «Farmen Kjendis». Han setter også nye rekorder med «Fjorden Cowboys» på TV 2 Zebra.

– Noen har virkelig fått øynene opp for denne karen, sier TV/radio-sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

Sesong fire av «Fjorden Cowboys» som ble vist våren 2015 på TV 2 Zebra, hadde et snitt på 125.000 seere. Ferske seertall fra TNS Gallup viser at det første program av årets sesong, hvor også Leif Einar Lothe har en sentral rolle, ble sett av 227.000 seere - og ikke bare det, andre program av årets sesong ble sett av hele 294.000 ved første gangs visning.

– Dette er veldig bra til å være TV 2 Zebra - og vi ser helt klart en «Farmen»-effekt her. Det er ingen tvil om at Lothepus er god reklame for «Fjorden Cowboys», fortsetter Wiberg.

«-FARMEN KJENDIS»: Leif Einar Lothe, alias Lothepus slik vi møter ham i «Farmen Kjendis». Her sammen med Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

«Fjorden Cowboys» handler om kompisene Joar & Lothepus har vokst opp i Sørfjorden i Hardanger, også kjent som "fjorden Gud glemte". Nå jobber de sammen i anleggsbransjen hvor hverdagen består av gravemaskiner, borerigger og dynamitt, diesel, stål og svette. De arbeider beinhardt i hasardiøse omgivelser for å kunne leve enda hardere når de har fri.

– For å bruke en metafor fra «Fjordens Cowboys», seertallene har virkelig eksploder, sier en storfornøyd kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

Han er heller ikke et øyeblikk i tvil om at «Farmen kjendis» har hatt en stor betydning for seerutviklingen på «Fjorden Cowboys».

– Seertallene er rett og slett skyhøye, både for førstegangsvisning, men også på TV 2 Sumo. De totale seertallene etter syv dager, er nå kommet opp i 580 000 seere for første episode. Så vi kan trygt si at seerne strømmer til «Fjorden Cowboys», sier Jan-Petter Dahl.

Denne våren viser TV 2 Zebra sesong fem av denne populære serien. Sesong seks er allerede i produksjon.