Lothepus får skattesmell på «Farmen»-premien: – Helt idiotisk

En skatteregel har gått TV 2 og Leif Einar Lothe (47) hus forbi og gjør at realitystjernen må punge ut. Også Eilev Bjerkerud (27) er tatt på senga.

Mens «vanlige» folk er fritatt skatteplikt på premier de vinner i reality-show, er regelen en annen for kjendiser. Problemet er at hverken deltagerne eller TV 2 har vært klar over det.

– Ingen har opplyst meg om det. Det er jo helt idiotisk, sier en indignert Lothe når VG gjør ham oppmerksom på reglene.

Men sånn er det altså. «Lothepus», som han kalles, må betale cirka halvparten av premieverdien på 350.000 kroner i skatt.

«Gevinster og premier som vinnes av kjendiser som deltar i realityprogrammer, konkurranser eller lignende, vil som hovedregel være skattepliktige som lønn eller virksomhetsinntekt», heter det i en helt fersk uttalelse på Skatteetatens nettsider.

Regelverket har vært gjeldende i flere tiår.

– Det har eksistert siden lenge før «Farmen kjendis» var påtenkt. Men tolkningen er nå presisert i og med at kjendis-reality med premier er noe nytt, forklarer advokat Finn Eide i Deloitte Advokatfirma til VG.

TV-YNDLING: Lothepus i seiersøyeblikket. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Nekter for å være kjendis



Lothepus, entreprenør, artist og «Fjorden Cowboys»-stjerne, mener han betaler nok i skatt fra før.

– Ikke er jeg kjendis heller. Hvem skal bestemme hvem som er kjendis? At TV 2 har gitt programmet merkelappen «kjendis» er ikke mitt problem. Jeg lever ikke av kjendistilværelsen, men av annen virksomhet. Så ingen kan dokumentere at jeg er kjendis. Dessuten kan jeg ikke skatte av noe jeg allerede har gitt bort, sier han og viser til at samboeren Randi har fått bilen.

Men reglene er klare. «Farmen kjendis» er et skattepliktig konsept, så premier, honorar og eventuelle bonuser i forbindelse med programmet, må skattes av.

Lothepus sier han ikke har blitt opplyst om reglene fra hverken TV 2 eller produksjonsselskapet.

– Og det er jo ikke helt bra, mener han.

TV 2 leter etter løsning



SKATTEPLIKTIG: Her var Eilev Bjerkerud kjendis. Altså må han skatte av bilpremien. T.h.: Dansepartner Nadya Khamitskaya. Foto Thomas Reisæter/ TV 2

Eilev Bjerkerud (27) vant hytte og bil i «Farmen» i 2015. Det var ikke en kjendiskonkurranse, så premien var ikke skattepliktig. Men da han vant bil i «Skal vi danse» i fjor til en verdi av 235.000, var saken altså en helt annen. Bjerkerud valgte nylig å selge også denne bilen for å kunne kjøpe seg en annen.

Han kjente ikke til regelen og blir overrasket når VG informerer.

– Seriøst? Må jeg skatte halve verdien? Da er det jo nesten ingenting igjen. Dette må jeg ta med TV 2, sier en tydelig oppgitt Bjerkerud.



I fjor var første gang TV 2 hadde bilpremie i «Skal vi danse», så dette gjelder ikke tidligere vinnere.

Alex Iversen, ansvarlig for «Farmen» i TV 2, sier til VG at de er gjort kjent med de nye presiseringene rundt skattereglene for å delta i TV-programmer.

– Vi er i dialog med Leif Einar Lothe og Eilev Bjerkerud for å finne en løsning på dette.

– Skattepliktig inntekt



Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i rettsavdeling i Skatteetaten, bekrefter skattereglene overfor VG. Hun forklarer at de for en stund siden fikk en konkret henvendelse om denne problemstillingen.

– I tillegg har vi registrert en økning i slike konsepter, og da tror vi det vil være flere som vil ha spørsmål rundt dette. Dette er den gjeldende tolkningen av regelverket, presiserer hun.

– Gevinster og inntekter som kjendiser mottar gjennom å delta i slike konsepter, er skattepliktig inntekt. Om inntekten eller gevinsten skal skattlegges som lønnsinntekt eller næringsinntekt, vil avhenge av hvordan kjendisen har innrettet sin virksomhet eller arbeid.

– Hvordan skal man ha innrettet seg for å unngå å bli skattet?

– Man unngår ikke skatt på denne inntekten eller gevinsten. Den er alltid skattepliktig. Spørsmålet er bare hvordan den skal beskattes. Dersom personen er næringsdrivende og for eksempel har et enkeltpersonforetak, skal inntekten beskattes som næringsinntekt. Dersom personen ikke er næringsdrivende, skal inntekten beskattes som lønnsinntekt, forklarer Solberg.

FRITAK: Da Eilev Bjerkerud vant «Farmen», var premien ikke skattepliktig. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Det er ifølge skatteloven skattefritak for premier i forbindelse med «offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier», som en realityserie. Men hvis det aktuelle tiltaket kun er åpent for spesielt inviterte kjendiser, er det ikke å betrakte som et offentlig tilgjengelig tiltak.

Eilev må også skatte



Advokat Eide opplyser at premiemottageren da ender opp med om lag 50 prosent skatt, marginalt.

– Vi snakker jo toppskatt, trygdeavgift og full pakke. Men dette kan ha gått under radaren for alle som ikke er oppmerksomme på reglene. Kjendisene må selv melde dette inn i selvangivelsen, forklarer han og legger til at han har stor forståelse for at regelen oppleves som vanskelig.

– Det er nok leit både for sponsoren og vinneren. Sistnevnte har jo ikke mottatt penger, så det kan bli nødvendig enten å selge premien eller ta opp et lån på halvparten av verdien for å betale skatten.

ADVOKAT: Finn Eide. Foto: Deloitte

Frem til og med 2016, altså inkludert den selvangivelsen man skal levere i år, har skattemyndighetene mulighet til å endre ligningen så langt som 10 år tilbake i tid.

– Viser det seg at skatteyteren har gitt ufullstendige opplysninger, kan vedkommende bli ilagt tilleggsskatt på 30 til 60 prosent. Fra 2017 er dette forandret til å gjelde fem år tilbake, opplyser Eide.

– Er det ikke spesielt at kjendiser som vinner «Farmen» må skatte, mens «vanlige» folk ikke trenger det?

– Alt bunner i dette med at arrangementet skal være offentlig tilgjengelig. Og er det ikke tilgjengelig for andre enn kjendiser, så er regelen klar.

