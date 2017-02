Lothe og Pilgaard reklamerer for klær på «Farmen kjendis»

«Lothepus» fronter sin egen strikkekolleksjon på «Farmen kjendis», mens Petter Pilgaard er ikledd klær fra Lacoste, som han har sponsoravtale med.

Nærmere én million nordmenn følger realityserien «Farmen kjendis» på TV 2. Der blir TV-seerne eksponert for Leif Einar Lothes (47) egen kleskolleksjon og Petter Pilgaards (36) private sponsoravtale.

Inne på «Farmen»-gården bruker «Lothepus» flere strikkeplagg fra sin egen kolleksjon. Nylig lanserte han mønster og garnpakker til gensere og luer.

Når VG ringer Lothe og spør om «Farmen kjendis»-genseren, forteller han at det var «en alminnelig genser som han tok med».

– Når fikk du ideen om at du kunne selge strikkeoppskrifter og garn?

– Det har vært så mye mas om genserne etter at folk har sett de på «Fjorden Cowboys» og «Farmen kjendis», og folk ringer hele tiden. Det er min mor som har laget dem, men jeg kan ikke sitte og skrive strikkeoppskrifter, derfor inngikk jeg et samarbeid med Dale Garn, sier Lothe.

– Ser du på det som god reklame at du bruker genseren i «Farmen kjendis»?

– Ja, det er selvfølgelig god reklame, sier Lothe, og legger til at han ikke har oversikt over hvor mye han tjener på salget, siden han nettopp har begynt å selge strikkeklærne.

I et større intervju med Lothe i dag, som du kan lese på VG+, har han også på seg den samme genseren.

Etter at «Lothepus» gjorde suksess med TV 2-dokuserien «Fjorden Cowboys» for tre år siden, har han bygget opp en hel linje med egne produkter som han selger via sin egen nettbutikk. T-skjorter, kondomer og tegneserier prydes av kallenavnet hans.

EGET KLESMERKE: Leif Einar Lothe, også kjent som «Lothepus», selger nå strikkeoppskrifter og garnpakker til blant annet ullgenseren som han brukte inne på «Farmen kjendis»-gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Sponsede klær

TV-profil Petter Pilgaard bruker flere Lacoste-plagg inne på «Farmen kjendis»-gården. Han bekrefter over VG at han i flere år har hatt en sponsoravtale med klesmerket.

– Vi fikk en pakkeliste før vi gikk inn på «Farmen»-gården, og da tok jeg med de klærne som jeg følte representerte meg selv. Det er ingen fra Lacoste som har krevd at jeg skal ta med meg de klærne på «Farmen», sier Pilgaard til VG.

Pilgaards avtale med Lacoste innebærer at han får plukke ut klær fra merkets vareprøver, og han påpeker at han ikke mottar penger fra klesmerket for å bruke klærne deres.

SPONSET: På promobildene til «Farmen kjendis» er Petter Pilgaard ikledd skjorte fra Lacoste, som han har en sponsoravtale med. Foto: Alex Iversen/TV 2

Produktplassering



TV 2 forteller til VG at de ikke undersøkte hvilke sponsoravtaler «Farmen kjendis»-deltagerne hadde før innspillingen.

– Det var ikke noe tema mellom TV 2 og deltagerne hva slags avtaler de måtte ha før innspillingen av «Farmen kjendis» startet. Deltagerne fikk som alltid en pakkeliste med hva de kunne ha med seg av klær, og det var det vi forholdt oss til, sier «Farmens» presseansvarlige Alex Iversen til VG.

Alle norske TV-programmer som inneholder produktplassering skal være merket, for eksempel ved en «P»-logo. «Farmen kjendis» er merket slik.

– Vi har en avtale med Swix Sports, som har merkevarene Lundhags og Ulvang. Programmet er derfor merket med P – produktplassering, sier Iversen, og påpeker at det i utgangspunktet ikke er forskjell på sponsoravtalene i «Farmen» og «Farmen kjendis».

Ikke ulovlig

Det er Medietilsynet som fører tilsyn med reklame og sponsing på norsk TV.

– I utgangspunktet er det ikke noe forbud i kringkastingsloven om at deltagere i program benytter sine private klær, selv om deltagerne har fått disse gratis eller fått betalt for å bruke dem. Dette er i seg selv ikke ulovlig, sier Lars Erik Krogsrud, rådgiver i Medietilsynet.

Dersom klærne får overdreven positiv omtale, kan det imidlertid stride mot reglene om skjult reklame. Krogsrud understreker at de ikke har undersøkt «Farmen» spesielt, men er klar på følgende:

– Publikum skal være klar over når de utsettes for reklame, sier han.

