Linni Meister og Marna Haugen Burøe skal kjempe om en plass på «Farmen»

Da Linni Meister (31) og Marna Haugen Burøe (35) ankom «Farmen kjendis»-gården, var noen av de andre deltagerne tydelige på at de ikke var interesserte i flere konkurrenter.

I mandagens episode av «Farmen kjendis» på TV 2 kommer det to utfordrere til Storøy gård i Telemark.

Det er to bloggere og TV-profiler som flytter inn på «Farmen»-gården: Linni Meister (31) og Marna Haugen Burøe (35).

Da Meister og Haugen Burøe kom inn i konkurransen, hadde de andre deltagerne bodd på gården i to uker allerede.

– Jeg måtte prøve å tilpasse meg og raskest mulig lære alt det som de allerede hadde lært. Jeg ble tatt godt imot, men det var sikkert noen som tenkte at nå ble det enda flere munner å mette. Men jeg tror ikke at de så på meg som en konkurrent, sier Meister.

Haugen Burøe følte at mottagelsen fra de andre deltagerne var blandet.

– Enkelte syntes at det var morsomt at vi kom inn, mens andre var veldig tydelige på at de ikke var interesserte i flere konkurrenter, sier hun.

Kun én av de to utfordrerne får bli som fullverdig deltager på «Farmen»-gården. Den andre må reise hjem etter et par dager.

Les også: Avdekket regelbrudd i «Farmen kjendis»: Aylar tatt med telefon – «Lothepus» fikk alkohol

Savnet sønnen og kjæresten

Meister er som en veteran å regne i reality-TV-universet. Hun har tidligere vært med på både «71° nord», «Robinson», «Fangene på fortet», «Skal vi danse», «4 stjerners middag», «Hva har du i bagasjen» og «MasterChef», og hun har vært en del av dokusåpene «Linni» og «Tigerstaden».

UTFORDRER: Linni Meister (31). Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun tvilte ikke da hun fikk tilbud om å være med i «Farmen kjendis».

– Jeg hadde lyst til å oppleve hvordan det er å leve 100 år tilbake i tid. Det får jeg kun mulighet til en gang i livet. Jeg har alltid takket ja til å være med i programmer hvor jeg jeg kan få testet mine egne grenser, sier Meister.

Les også: Aylar Lie raser i åpent brev til «Farmen»-rival Kari Jaquesson

Før Meister flyttet inn på «Farmen»-gården, tenkte hun at den største utfordringen kom til å bli det å være borte fra sønnen Dennis (7) og hennes ferske kjæreste.

«Farmen kjendis» ble spilt inn i løpet av sommeren i fjor, og på det tidspunktet hadde Meister nettopp funnet kjærligheten med 19-åringen Niklas Tangen Klein.

– Før «Farmen» hadde jeg i all hemmelighet nettopp fått kjæreste. Inne på gården hadde jeg mye tid til å tenke, og da fant jeg ut at jeg virkelig var forelsket i ham, sier hun.

Tilbakeblikk: Linni Meister (30) har funnet kjærligheten med Niklas Klein (19)

Underdog



Haugen Burøe, som blogger under navnet Komikerfrue og er gift med Ørjan Burøe (42), har vokst opp på gård. Hun tror at det kan gi henne en fordel i realitykonkurransen.

UTFORDRER: Marna Haugen Burøe (35). Foto: Alex Iversen , TV 2

– Jeg bor i Oslo, blogger og driver neglesalong, så det er veldig få som vet hva jeg kan om gårdsdrift. Men helt siden jeg ble født har jeg vært med på alt av gårdsarbeid, både hesjing og slakting av dyr. Jeg er helt klart en underdog i konkurransen, sier hun.

Les også: Aylar trakk seg brått fra «Farmen»

35-åringen forteller at tilbudet fra «Farmen kjendis» er noe av det største som har skjedd henne.

– Jeg har sett på «Farmen» siden det startet, og jeg har en far som var bonde. Dette var en drømmetelefon å få, sier hun.

Haugen Burøe har, i likhet med Meister, tidligere vært å se i flere realityserier. Hun deltok i «Top Model» i 2005, og hun har også vært med i «Firestjerners middag», «Masterchef» og «Bloggerne».

Les også: Tonje trakk seg fra «Farmen kjendis» – angrer på at hun takket ja

Trengte flere kvinner



I løpet av de to første ukene av «Farmen kjendis» har hele tre kvinner forlatt gården.

Kari Jaquesson (54) ble den første deltageren som måtte reise hjem da hun tapte den første ukens tvekamp, som var i melkespann mot Aylar Lie (32).

I neste episode valgte både Lie og friluftsbloggeren Tonje Blomseth (22) å trekke seg. Blomseths årsak var at hun synes det var vanskelig å leve så tett på de andre deltagerne.

TV 2s presseansvarlige for «Farmen kjendis», Alex Iversen, opplyser til VG at de trengte flere kvinner på gården etter at to trakk seg, og at det derfor er kun kvinnelige utfordrere denne gangen. Han vil ikke avsløre om det kommer mannlige utfordrere senere i sesongen.