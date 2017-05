Lene Elise Bergum livredd før TV-comeback i «Farmen Kjendis»

HALDEN (VG) Hun var sentral i «Hotel Cæsar» og munnrapp deltager i «Kjendis-Robinson». Så ble det helt stille fra Lene Elise Bergum (45).

Når hun nå gjør comeback på skjermen etter 12 års fravær, er det i publikumsmagneten «Farmen Kjendis», som tidligere i år lokket over én million seere på det meste.

Bergum var helt uforberedt da SMS-en kom med tilbud om å være med.

– Jeg skvatt høyt og tenkte «Hva i all verden?». Så ringte jeg produsentene opp og spurte: «Skal dere lage «Farmen» fra helvete nå?» Det var faktisk min aller første replikk. Ikke fordi jeg trodde at min deltagelse ville sørge for et helvete, men fordi min erfaring fra kjendis-reality var vond, forteller Bergum når VG møter henne i Halden, dagen før innspillingsstart på Finnsvika gård.

Bergum ga seg i rollen som Alexandra Kvamme i «Hotel Cæsar» i 2005. Da hadde hun vært med siden 1998 – med et tre år langt opphold i midten. Hun er også kjent fra filmen «Hodet over vannet» og TV-seriene «Tre på toppen» og «Far og sønn».

«ROBINSON»: Lene Elise Bergum på realityinnspilling i Malaysia i 2005. Foto: Rolf Jarle Ødegaard , VG

Ble skremt

Og så var det «Kjendis-Robinson» – eller «Robinson VIP», som den svensk-dansk-norske realityserien het. Bergum hadde nettopp sluttet i «Hotel Cæsar» og lot seg friste. Det skulle bli en alt annet enn god erfaring. Hun kjente på et sterkt press om å fullføre, men følte aller mest for å trekke seg.

– Det var den første realityserien for kjendiser, og jeg opplevde det som en stygg greie. Jeg ble veldig skremt av alle konfliktene og det enorme mediekjøret. Dette er mye av grunnen til at jeg trakk meg ut av rampelyset, og at jeg er blitt så reservert, tilbaketrukken og privat som jeg er i dag.

Skrekkblandet fryd

– Men hvorfor sier du da ja til å være med i «Farmen Kjendis»?

– Nå er jeg mer moden og reflektert. Jeg takket først nei, men ombestemte meg. Nå er tiden inne for bare å være Lene en stund og ikke konsentrere meg om annet enn å være til stede på gården. Jeg la alt på vektskålen og kom frem til at jeg vil prøve dette. Men jeg er jo livredd. Jeg gjør dette med skrekkblandet fryd. Sannheten er at jeg er et skjørt blad. Jeg kastet opp før jeg dro hit, innrømmer Bergum.

Vond tid



Hun har lagt noen veldig tøffe år bak seg. For et halvt år siden hadde ikke skuespilleren kunnet si ja til «Farmen Kjendis».

«HOTEL CÆSAR»: Lene Elise Bergum som Alexandra Kvamme for 15 år siden. Foto: TV 2/Atle Bye

– Jeg har opplevd ganske mye dritt. Da jeg forlot «Hotel Cæsar», tenkte jeg at det var smart. Det var ikke et bevisst valg om å lukke en dør. Noen ganger tar man valg selv, og andre ganger velger livet for deg. Jeg hadde gode kort på hånden, men så kom det noen jokere – og de kom i kø, forteller Bergum til VG.

Ikke minst har helsen satt store begrensninger. To ryggoperasjoner og en nakkeoperasjon har redusert 45-åringen såpass at hun ikke har kunnet jobbe på lenge. For en som elsker å kaste seg ut i nye eventyr, ta sjanser og «hoppe uten fallskjerm», har det vært en stor psykisk påkjenning – som igjen har ført til migrene.

– Den sorgen i hodet over ikke å kunne gjøre det du vil, blir overveldende. Jeg er et arbeidsjern egentlig, forklarer 45-åringen, som tidligere har vært lastebilsjåfør og drevet catering.

I dag jobber hun litt med salg for IK Start, men hun ser ikke bort fra at «Farmen Kjendis» kan åpne nye dører.

– Det bor en klovn inni her, som vil ut. Hva fremtiden bringer, gjenstår å se. Jeg er åpen for alt livet kan gi. Jeg har sittet stille i båten såpass lenge at nå skal jeg ut og ro.

SKJØR: Lene Elise Bergum har levd tilbaketrukket i 12 år. Foto: Krister Sørbø , VG

Flyttet hjem



For tre år siden flyttet Bergum og sønnen Jonas (8) fra Oslo og hjem til Sørlandet, nærmere bestemt Laudal.

– Jonas er det viktigste i livet mitt. Ingenting i verden betyr mer enn å skape trygghet for ham og oss. Jeg kan være med i «Farmen» takket være fantastiske mennesker som passer på ham, forteller alenemoren.

I dag er det de små ting i hverdagen som gir glede. Som å skape hygge rundt matbordet. Inne på «Farmen»» håper Bergum å hevde seg med nettopp sånne ferdigheter. Hun vet at de fysiske kreftene ikke er hennes trumfkort – tvert imot.

– Jeg tror ikke TV-seerne liker konflikter, krangler og slemme folk. Kanskje TV 2 har valgt meg fordi de vet at jeg kan være en kruttønne, men jeg blir ingen intrigemaker på gården. Jeg skal kose meg og skape hygge. Vaske sengetøy for eksempel – det har jeg ikke sett noen gjøre på gården før. Min styrke er at jeg er omsorgsfull. Blir det for mye krangling blant de andre, rømmer jeg til skogs. Og skulle det bli for tøft, vet jeg at jeg får lov til å trekke meg.

«TRE PÅ TOPPEN»: Lene-Elise Bergum med motspillerne Elsa Lystad, Lars Andreas Larssen, Thorbjørn Harr og Ulla Marie Broch i 1997. Foto: Bjørn Reese , VG

Dette vil hun savne

Å vinne betyr ingenting for TV-kjendisen.

– Hvor lenge jeg henger med på gården, er ikke viktig. Men jeg har øvd to ganger på å melke en ku, ler hun.

– Med unntak av sønnen min, kommer jeg ikke til å savne noe. Kanskje bare morgenkaffen. En maskara hadde også vært fint å ha med, men jeg har øvd på å gå uten sminke i to uker nå.

Det Bergum ikke er forberedt på, er det mulige trykket i sosiale medier når serien går på luftta. Det fantes ikke Facebook, Twitter og Snapchat sist hun var på TV.

– Jeg kommer til å styre unna kommentarfelt, hvor frekkheten ikke har noen grenser. Det skulle nesten vært forbudt å slenge dritt ufiltrert bak et tastatur.

«Farmen Kjendis» har premiere på TV 2 på nyåret.