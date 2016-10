Lasse (48) klar for å bli «Farmen-gærningen»

Lasse Bergseter presenterte seg solid i første episode av «Farmen». Allerede før han gikk inn i første episode var han klar over at han vil skape engasjement.

Første episode av «Farmen» gikk av stabelen mandag kveld, og de 14 deltakerne flyttet inn på en idyllisk gård utenfor Halden. Ikke alle fikk presentert seg like grundig, men en av de seerne fikk stifte bekjentskap med er Lasse Bergseter (48) fra Barkåker i Vestfold.

– Jeg er ikke på «Farmen» for få nye venner. Jeg er her for å vinne bil og hytte. Jeg har trent litt på å stjele mat. For å vinne «Farmen» må jeg bygge meg selv opp, og rive de andre ned, sier han blant annet.

Slik det blir fremstilt i episoden har han en plan om å få Trond Øverlier til å bli storbonde, noe som blir gjennomført.

Han lurer flere av sine konkurrenter til å tro på at redskapet «melstrekker» finnes. Han tar til tårene da Anita Kallestad, som jobber som klarsynt, leser ham og sier han har et tap i nær familie han ikke kommer over.

Tårer, latter og lureri altså. VG møtte Bergseter sammen med de andre deltakerne i Halden før de reiste til gården. Og der kom det tydelig fram at han mer enn forberedt på å lage engasjement blant seerne. Lite tyder på at han kommer til å bry seg om hva de måtte mene.

– Jeg driter i om noen fra Bergen sitter og ser på TV og mener at Lasse er klin tett i hue! Kommentarer på Facebook om «han psykopaten der». Kari fra Nesodden, eller hvem det måtte være, det driter jeg i!

– Skriv hva f.. dere vil! Jeg skal stjele så mye mat at! Jeg driter i det, fortalte han VG ved første møte.

– Du er klar for å bli «Farmen-gærningen» altså?

– Å ja, det har jeg sagt fra til mine kjære også. Det er bare å blokkere Facebook fra alle ukjente for kommentarer. Det kommer garantert. Folk er jo lobotomerte.

TV 2 har slitt med seersvikt på tidligere slagere som «Senkveld med Thomas og Harald» i høst, og «Farmen» er programmet som er ventet å gjøre litt vei i vellinga igjen. Premieren i fjor lokket 870.000 seere, og ble en solid publikumsdrager utover høsten.