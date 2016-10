Kajakkpadleren Lars Magne Ullvang (22) trengte en pause fra toppidretten, og ble med på realityserien «Farmen». Det valget var ikke alle enige med ham i.

Søndag kveld sto Lars Magne Ullvang (22) og Ali Ahmad (28) mot hverandre i øksekastduell i «Farmen».

Før Ullvangs siste kast var han nødt til å treffe midt i blinken. Etter noen nervepirrende sekunder, bommet han på blinken og Ahmad kunne slippe jubelen løs. Ullvang forteller at motstanderen valgte riktig gren for å slå ham ut.

– Jeg tenkte at ryker jeg i dag, så ryker jeg. Jeg håpte at den beste ville vinne, og at jeg tapte mot Ali, gjør meg ingenting. Han var uten tvil en verdig vinner, forteller Ullvang til VG.

Forrige ukes hjemsendte: Kjenner seg ikke igjen i hvordan han ble fremstilt på TV

Alliansen som oppsto mellom de unge guttene på gården, trodde ikke Ullvang var en allianse.

– Det var bare litt snakk om at det hadde vært fett om vi unge guttene var igjen i finalen, men jeg trodde det var det.

Før han ble innlosjert på gården hadde han hverken tenkt på taktikk eller sett på «Farmen». Han passet likevel på at de gangene han var på skjermen, hadde han på seg en spesiell genser.

– Jeg sydde inn en ekstra L på Ulvang-genseren jeg alltid hadde på meg når jeg visste at jeg skulle på kamera. Det synes både familie og venner er veldig gøy, ler 22-åringen.

«Farmen»-Lasse: Klar for å bli årets gæerning

Droppet VM for «Farmen»

Kajakkpadleren ble spontant med på TV2s gårdsreality fordi en lagkamerat meldte ham på. Innspillingen av serien krasjet med VM.

– Jeg hadde tenkt å ta en pause, men på grunn av innspillingen, måtte jeg ta pausen litt tidligere. Det var ikke alle som var helt enige i det valget, forteller han.

22-åringen mistet litt motivasjonen for idretten da han ikke nådde målet om OL i sommer.

– Det var tungt å ta innover seg at det du har jobbet for i alle år bare ikke går, sier han.

Fikk du med deg? TV 2 nyhetskanalen viste neste ukes storbonde i reklamesnutt

I sommer vant han U23-EM, likevel er han usikker på om han kvalifiserer seg til å få stipend fra Olympiatoppen neste år.

– Jeg tok valget på egen hånd, og var forberedt på at det ville få konsekvenser. Dette var noe jeg trengte for å kunne satse videre. I dag er jeg tilbake som toppidrettsutøver for fullt, sier Ullvang.

Han hadde tenkt på å legge opp som idrettsmann, men reisen tilbake i tid var den pausen Ullvang trengte. Helt fri klarte han likevel ikke ta på gården, han måtte snike med seg kajakken.

– Jeg spurte først om jeg kunne få ta den med meg, men de sa nei. Så jeg var litt spent på hva de ville si da jeg dukket opp med den likevel.

Førstemann ut: –Fikk ikke vist hva jeg står for

Skuffet over at arbeidsinnsatsen ikke kom på TV

Etter at han kom hjem fra Kornsjø har Johaug-saken fått tankene til å surre nok en gang.

– Jeg hadde samme lege som Johaug i noen år, så det som skjer med henne, kunne skjedd med hvem som helst. Det er så ufattelig trist, forteller han og legger til:

– Legen har over 36 års erfaring, så da får du en spesiell tillit, men etter denne saken forstår man at man må ta alle forholdsregler selv. Dette er en vekker for alle som driver med idrett på høyt nivå, slår han fast.

Selv i 1916 fikk kajakkpadleren trent litt. Mest tid brukte han likevel på å sette garn og jobbe med ukesoppdrag. Han er litt skuffet over at det ikke kommer tydeligere frem på TV.

– Men jeg gjorde ikke så mye ut av meg, så jeg skjønner at det er dårlig underholdning å se på meg trekke garn og bygge brygghus.