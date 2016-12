Laila sendte bestevenninnen ut av «Farmen»: – Ikke vanskelig

Utfordrer Linda Snoen (45) ble slått av venninnen Laila Lochert (40) i melkespannholding. Men de snakker sammen minst en gang i uken fremdeles.

Det var venninnene Laila Lochert og Linda Snoen som endte opp i kveldens «Farmen»-tvekamp. De to har blitt som erteris på gården og blir av de andre deltagerne omtalt som «Karius og Baktus», men Laila hadde ingen problemer med å velge Linda som annenkjempe.

– Det var ikke vanskelig fordi jeg var klar på hvordan det måtte være hele veien. Hun er ei god venninne, men hun skjønte også spillet og hadde ingen problemer med det, sier Laila Lochert og legger til.

– Hun er ei flott dame, så det var så klart tungt å si ha det. Det skulle vært fint å ha henne der, men slik det ble måtte jeg tenke på spillet. Det kom noen tårer da hun dro.

Linda bærer ikke nag for annenkjempevalget. Hun kom inn som utfordrer, og hadde regnet med at hun ville bli sendt i tvekamp tidligere. Derfor er hun glad for at hun ikke ble valgt før, og har nytt hver uke

– Grunnene Laila hadde for å velge meg var reale, og jeg tror en finale med oss to i hadde blitt tøff. Vi er like i alder, erfaring og kunnskap, så det var helt greit å bli valgt, forteller hun.

Kjente ikke igjen sin egen kropp

Som annenkjempe var det Linda som fikk velge gren for tvekampen. Før hun flyttet inn på gården hadde hun sett for seg at slegge ville være den mest rettferdige kampen, men hun valgte melkespannholding.

– Kroppen var helt tom for krefter. Vi får i oss lite næring, og jeg hadde vært oppe og spydd omtrent hver natt hele uken, forteller hun.

Allerede før kampen kjente Linda at kampen ikke ville gå hennes vei. Da hun holdt melkespannene måtte programleder Gaute Grøtta Grav flere ganger be henne om å løfte opp, og rette ut venstrearmen.

– Jeg kjente ikke igjen min egen kropp. Det var så rart å stå der uten krefter i det hele tatt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

FØLELSESLADD: Avskjeden brakte frem tårer hos både Linda Snoen og Laila Lochert Foto: Alex Iversen , TV 2

Til slutt kunne ikke programlederen godkjenne armen lenger, og utropte Laila til vinner.

– Jeg ble først forbannet på meg selv, men jeg var glad for å kunne sende Laila tilbake på gården, forteller hun.

Linda er den av utfordrerne som var lengst på gården i år. Å komme inn i gruppen var vanskeligere enn hun hadde forutsett.

– Da var det allerede allianser der, og jeg hadde ikke trodd det skulle være så mange klikker, forteller hun.

Laila takket denne uken nei til storbonde Marius Hofsøys (24) forslag til avtale, og siden starten har hun ikke inngått allianser. Dermed var hun åpen for å ta imot Linda.

– Det var utrolig viktig. Hun sto på egne bein og kunne være min samtalepartner og støtte der inne.

Følte seg egoistisk

Linda reiste fra samboer og tre barn for å leve som i 1916 på «Farmen». Da den dårlige samvittigheten for det gnagde som verst var Laila god trøst for Linda.

– Jeg følte meg veldig egoistisk når jeg bare forlot alt hjemme. Han yngste sønnen min på 11 år er veldig knyttet til meg så jeg var bekymret for ham, og hvordan han taklet det. 20-åringen er i militæret så han merket nok ikke noe fra eller til, men den eldste datteren min er gravid. Jeg kjente på at jeg ikke var der for henne da hun var dårlig og trengte støtte i starten, forteller hun.

I hverdagen er hun vant til å hjelpe til, og hun har foreldre hun snakker med daglig. Savnet etter de nærmeste førte med seg en del tanker hun ikke var klar over at ville komme.

– Jeg trodde at sukker- og kaffebehovet var det som kom til å bli det verste, men det var alle tankene som gnagde og savnet som var det.

Da hun kom hjem fra gården var hun såpass langt nede at hun tok seg noen dager fri før hun startet å jobbe igjen. De brukte hun på være sammen med familien.

– Det var en helt ubeskrivelig gjensynsglede da jeg kom hjem. Da ble det mye tårer og latter, legger hun til.

Under oppholdet i 1916 fantaserte Linda om en varm dusj. Hun er allergisk mot halm og høy så hun klødde til hun omtrent fikk sår. Etter flere ukesoppdrag i åkeren hadde det sneket seg inn små deler av kornet i både ullsokker og ulltrøyene hennes.

– En natt klødde jeg så mye at jeg fantaserte om å løpe bort på småbruket i nærheten og høre om jeg fikk låne dusjen, ler hun.

Da hun endelig fikk såpe, håndklær og badekar etter hun røk ut av «Farmen» måtte hun be hotellpersonalet om å komme opp med mer såpe før hun følte seg ren.

– Jeg tok to bad og vannet var helt brunt. Du føler deg ikke bare skitten, du er det og, konstaterer hun.