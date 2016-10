Klippeglipp: «Farmen»-Oddvar har kyssemerke på kinnet

Sminke er forbudt på «Farmen». Likevel har Oddvar Jenssen (32) tydelige merker etter røde lepper på kinnet.

Oddvar Jenssen fra Mandal er denne ukens storbonde, og det er under en alvorsprat rundt et pølsemysterium at 32-åringen i kveldens episode har et stort kyssemerke på venstre kinn.

Bakgrunnen for kyssemerket er ikke noe tema i episoden. Oddvar har også tilsynelatende kun vært omgitt av de andre beboerne på gården. Og de har forbud mot å ha sminke.

Klippeglipp



Når VG kontakter TV 2 med spørsmål om hvordan det har seg at storbonden er kysset på, stiller de seg først uforstående. Etter et par timer har pressekontakt for «Farmen», Alex Iversen, funnet svaret. Det viser seg at TV-produsentene har tatt seg ekstra store friheter når de har klippet sammen episoden.

– Kyssemerket stammer fra når Oddvar besøker markedet i kommende episode søndag. Men temaet de snakker om, er relatert til det som skjer i kveld. Derfor har de klippet inn seansen som egentlig fant sted etter at søndagens episode var spilt inn, forklarer Iversen.

«FARMEN»-KJENDIS: Oddvar Jenssen er tusenkunstneren på gården, den som er likt av alle og kan mye om det meste. Her under møtet med VG før innflyttingen. Foto: Odin Jæger , VG

Oddvar: – Ikke mitt problem

Oddvar har ikke sett kveldens episode når VG ringer.

– Det stemmer at jeg fikk et kyss på markedet, men det virker jo litt rart at de viser dette på TV før det egentlig har skjedd, sier 32-åringen.

– Når de klipper sammen hendelser i en helt annen rekkefølge enn de skjedde, er det jo litt spesielt. Men det er ikke mitt problem, så jeg bryr meg fint lite, humrer Oddvar.

Hvem som kysset ham, husker han rett og slett ikke.

– Det var ei som kom, men hvem det var og hvordan det foregikk, husker jeg ikke noe av, forklarer storbonden, som jobber som mekaniker, er singel og bor på Skjernøy.

Om gjengen består ukesoppdraget og blir belønnet med godsaker på markedet søndag, gjenstår å se.

– Markedsbesøk blir det uansett. Består vi oppdraget, får vi med oss 20 kroner, hvis ikke må vi møte opp pengelens, forteller Oddvar.

