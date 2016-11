Kjærestebrudd for Åsta etter «Farmen»-oppholdet

STOKMARKNES (VG) Åsta Hølmo (24) flyttet inn på «Farmen»-gården rett etter hun hadde innledet et forhold i Nord-Norge. Men forholdet tålte ikke atskillelsen.

VG møter romsdalsjenta i Stokmarknes, hvor hun bor og jobber som sykepleier. Hun kommer rett fra en to timers paragliding-tur i vakker Vesterålsnatur og møter VG i friluftsklær, slik TV-seerne kjenner henne fra «Farmen».

– Jeg har mye mark i ræva. Jeg er redd for å gå glipp av ting. Man lever bare en gang, så det er bare å ta sjansene man får, svarer hun om eventyrlysten.

Etter sykepleierutdanningen var ferdig, har hun jobbet både i Trondheim og på Lanzarote. Før hun dro seg nordover og fikk seg jobb i Stokmarknes i Vesterålen. Her liker Åsta seg godt, men hun kan ikke garantere at hun befinner seg her om et år.

– Jeg har et mål om å reise i 2017, med ryggsekk. Jeg klarer ikke helt å bli fornøyd med hverdagen før jeg får rast fra meg på en sånn tur. Jeg tror nok ikke jeg bor her om to år, men man skal aldri si aldri. Jeg har kontrakt ut januar neste år.

I FARTA: Åsta Hølmo på paraglidertur over Vesterålen. Foto: Robin Larsen

Naturglad til tross, hun har heller ingenting imot mørke puber.

– Absolutt ikke! Jeg er en allrounder, det er mye som skal til for at jeg ikke trives der jeg er.

Kort tid etter at hun flyttet nordover, fikk Åsta seg kjæreste. Men ikke lenge etter ble det klart at hun var valgt ut til å bli med som en av deltagerne i «Farmen». Det var ikke spesielt god timing, innrømmer hun.

– Jeg dro til «Farmen» og innså underveis i løpet at det var ting som skurret og at følelsene ikke var der de burde. Så jeg skjønte at da jeg kom ut igjen, var det ting jeg måtte ta tak i. Jeg forklarte hvor jeg sto og hvordan jeg tenkte og følte, så det endte med at det ble slutt, sier hun.

– Ikke på grunn av «Farmen»?

– Nei, ikke på grunn av «Farmen», men den dårlige timingen. Vi hadde ikke vært sammen lenge før TV-innspillingen. Forholdet var veldig ferskt, og en kjenner hverandre kanskje ikke godt nok til at en tåler en såpass langvarig atskillelse og isolasjon.

EVENTYRER: Her har Åsta Hølmo nettopp landet etter sin aller første paraglider-tur i fantastisk nordlandsnatur. Foto: Erlend Daae , VG

– Angrer du på at du meldte deg på når det ble slik?

– Nei, jeg angrer virkelig ikke på «Farmen». Uansett utfall, faktisk. Det har vært et eventyr. Jeg er vanvittig takknemlig for muligheten, men jeg kunne ikke tatt den igjen. Nå er det gjort!

Det har vært spekulasjoner om Åsta fant tonen med «Farmen»-kollega Ali Ahmed (28). Oslogutten har også fått spørsmål om det. Åsta Hølmo ler høyt da VG bringer temaet på banen. Hun avviser at det er en flørt på gang.

– Det er det ikke. Det kan jeg konstatere svart på hvitt. Der er det en vennskapelig tone, og det kommer ikke til å forandre seg. Ali er en kjempefyr og en veldig god venn, men ikke noe mer enn det, humrer Åsta som opplyser at hun alltid har hatt flest guttevenner.

«Farmen» var gøy, men tøft, innrømmer hun, ikke bare på grunn av de tunge ukeoppdragene. Åsta sier hun også måtte bidra som motivator for noen av de andre deltagerne da de var i ferd med å miste gnisten.

– Ja, jeg var en av dem som kjente minst på savnet etter alt hjemme. Derfor var det lettere å kunne backe opp folk og si at hverdagen kommer dere tilbake til uansett, nyt det!

24-åringen sier hun elsket å være uten sosiale medier og andre underholdningstilbud da hun var inne på gården. Nå er den friheten det hun savner mest.

– Det var helt fantastisk. Og så savner jeg det å ha folk rundt meg, og det å få sove så godt som jeg gjorde der inne. Og å være så fysisk sliten som jeg var da jeg la meg.

