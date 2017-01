Jarl Goli sendte hjem kompisen Lars Barmen: – «Farmen» handler ikke om ærlighet

Jarl Goli (59) overrasket de andre deltakerne da han valgte å møte Lars Barmen (53) i tvekamp.

I kveldens episode av «Farmen kjendis» var det TV-kokk Lars Barmen (53) som måtte forlate gården. Han tapte tvekampen i øksekast mot skuespiller Jarl Goli (59).

Goli overrasket de andre deltakerne da han valgte Barmen som andrekjempe.

I onsdagens episode kunne det virke som om Goli lovet Barmen at han ikke skulle velge ham, da han sa at de trengte ham på gården og at han «kunne sove godt om natta».

– Alle trodde at jeg ville velge Tore (Petterson) som andrekjempe. Men jeg måtte velge den tøffeste mannen av dem alle til kamp, og det var Lars. Han er kunnskapsrik og en erfaren leder, sier Goli til VG.

– Vil du si at du var uærlig overfor Lars?

– «Farmen kjendis» handler ikke om ærlighet. Det handler om å komme til finaleuken og vinne. Dette er et show og et spill. Men vi hadde det fantastisk sammen, så ingen tar det personlig. Jeg må bare le når jeg ser kattekrangelen, sier Goli, og viser til Aylar Lie som tidligere i uken raste mot «Farmen»-rival Kari Jaquesson i et åpent brev.

Overrasket over valget

Barmen forteller at han ble overrasket da Goli valgte ham som andrekjempe.

– Jeg så ikke den komme. Vi tilbrakte mye tid sammen, jeg og Jarl, og jeg trodde at han kom til å velge annerledes. Men jeg følte ikke at han var uærlig, sier han, og fortsetter:

RØK UT: Lars Barmen valgte selv grenen øksekast, men tapte tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg var irritert i fire minutter etter valget, men så var det greit etter det. Noen må ut, så det var bare snakk om tid før det var min tur, sier han.

Da Barmen skulle velge gren for tvekampen, falt valget på øksekast.

– Jeg tenkte at jeg måtte lage bra TV. Øksekast er som bingo, og det går enten bra eller ikke. Jeg hadde aldri prøvd det tidligere, sier han.

TV-kokken var ikke med på «Farmen kjendis» for å «spille spillet».

– Jeg hadde ingen allianser, og jeg lot ting gå som det gikk. Mitt mål var å opplevde hvordan det var å dra hundre år tilbake i tid, sier han.

Ville starte spillet

Goli, derimot, var glad for at spillet startet for alvor i den andre uken på «Farmen»-gården.

– Det var på tide at det ble action på gården. Jeg syntes at det hadde vært veldig mye pjatt, hårvask og kopplam til da, sier han.

Allerede før han flyttet inn på «Farmen»-gården i Bamble i Telemark, hadde «Portveien 2»-programlederen bestemt seg for å spille spillet.

FÅR BLI: Jarl Goli sikret seg én uke til på «Farmen»-gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg er stor fan av Magnus Carlsen, så jeg hadde tenkt på hvilken åpning jeg skulle ta. Jeg valgte den rolige, hvor jeg lyttet, lærte, jobbet og ble kjent med de andre. Det var viktig for meg å ikke søke konflikter, sier han.

Goli var ikke redd for å få reaksjoner fra de andre deltakerne eller TV-seerne på grunn av måten han spilte spillet inne på «Farmen»-gården.

– «Farmen kjendis» handler om å vinne. Vi som er deltakere må bli med på spillet, hvis ikke kan man like godt sette seg i en krok eller reise hjem. Enten er du med, eller så er du ikke med, sier Goli.

Barmen forsikrer VG om at han og Goli absolutt ikke er bitre uvenner i dag.

– Jeg har møtt Jarl flere ganger etter innspillingen, og hele gjengen har det veldig fint sammen, sier han.

Utfordrere kommer inn

I mandagens episode dukker det opp to nye deltakere i «Farmen kjendis». Bloggerne og TV-personlighetene Linni Meister (31) og Marna Haugen Burøe (35) kommer inn som utfordrere.

I løpet av de første episodene av «Farmen kjendis» forlot hele tre kvinner gården. Kari Jaquesson (54) ble den første deltakeren som måtte reise hjem da hun tapte den første ukens tvekamp.

Få dager etterpå valgte både pokerspilleren Aylar Lie (32) og friluftsbloggeren Tonje Blomseth (22) å trekke seg.