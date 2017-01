Jarl Goli måtte forlate «Farmen kjendis» – Hadde mistet motivasjonen til å fortsette

Jarl Goli (59) mistet motivasjonen til å fortsette i «Farmen kjendis» da ingen av de andre deltakerne ville ha ham tilbake på gården.

For andre uke på rad måtte TV-profil Jarl Goli (59) ut i øksekast-tvekamp i «Farmen kjendis».

Forrige uke sendte han hjem TV-kokk Lars Barmen (53), men i søndagens episode måtte Goli se seg slått av TV-profil Petter Pilgaard (36).

Det var en nervepirrende tvekamp, hvor Goli bommet på alle sine tre kast. Pilgaard traff på det siste og avgjørende kastet.

Til VG forteller Goli at han var forberedt på å reise hjem.

– Tvekampen var egentlig over for meg da alle de som satt igjen ønsket Petter tilbake. Da tenkte jeg at jeg ikke orket mer, og jeg ville tilbake til datteren min, sier han.

Goli begynte å miste motivasjonen i løpet av de siste dagene han var på «Farmen»-gården.

– Jeg ble valgt til førstekjempe for andre gang på to uker, og det er ingen hemmelighet at jeg ikke hadde sans for storbonden Ida (Gran-Jansens) behov for å ha detaljkontroll på alt vi andre foretok oss. De siste dagene meldte jeg meg mer ut, sier han.

– Vil du si at du tapte tvekampen med vilje?

– Nei, ingen taper en kamp med vilje. Men motivasjonen var ikke der den burde være, sier han.

TVEKAMP: Jarl Goli og Petter Pilgaard konkurrerte i øksekast i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen , TV 2

Ville markedsføre seg selv

Den tidligere «Portveien 2»-programlederen er åpen om at hans motiv med «Farmen kjendis» var å markedsføre seg selv som skuespiller.

– Jeg ville vise hva jeg kan som skuespiller. Og jeg har fått respons. Jeg har fått forespørsel om å spille en stor rolle i sommer, sier Goli, og legger til at skuespillerjobben er innen teater.

– Jeg er rørt over å få komme tilbake til det jeg har vært på utsiden av i mange år, sier han.

UTE AV «FARMEN»: Jarl Goli. Alex Iversen/TV 2

Goli var programleder i en rekke TV- og radioprogrammer på 80- og 90-tallet, og han spilte i flere spillefilmer. De siste årene har derimot Goli ikke vært å se i rampelyset, bortsett fra som deltaker i «Skal vi danse» i 2013.

– Nå er jeg lykkelig, og jeg er tilbake på rett kurs. Jeg har fått skuespillerjobb, har en flott kjæreste og har betalt restskatten min, sier han.

De siste årene har Goli kjempet en tøff økonomisk kamp både mot kemner og inkassobyråer, men tidligere denne uken unngikk han konkurs da han betalte en restskatt på 220.000 kroner, skrev Nettavisen.

I fjor høst fant TV-profilen lykken med Kjersti (47). Goli har vært gift fire ganger tidligere.

Mener Petter var feig

FÅR BLI PÅ GÅRDEN: Petter Pilgaard. Alex Iversen/TV 2

Inne på «Farmen»-gården har Goli hele tiden vært åpen om at han var der for å «spille spillet». Da han sendte hjem kompisen Lars Barmen, skapte det sinne i kommentarfeltene på sosiale medier.

Mange mente at han var uærlig, siden det kunne virke som om Goli hadde lovet Barmen at han ikke skulle velge ham som andrekjempe.

– Jeg leser ikke kommentarer på sosiale medier, men jeg synes at folk bør skjerpe seg. Netthatere som benytter hver anledning til å hetse mennesker på en ondsinnet måte, er feiginger. Det er like feigt som å utfordre meg til øksekast hver gang, sier han, og fortsetter:

– Alle vet at øksekast er en bingoøvelse, og ikke en ordentlig kamp. Det feigeste du kan gjøre i denne konkurransen, er å utfordre noen i øksekast. Petter var feig, siden han visste at han ikke hadde sjanse til å ta meg i noen av de andre øvelsene, sier Goli.

