Jarl Goli får kjeft, men står for alle valgene i «Farmen»

«Svik», «backstabbing» og «drittsekkfaktor» er stikkord de andre kjendisene bruker om Jarl Goli (59) etter mandagens storbondevalg.

Det stormer rundt Jarl Goli etter at han bestemte seg for å spille høyt i «Farmen kjendis». Søndag var leken over for hans del. Men enda et omstridt sprell kostet han på seg før han forlot innspillingen.

Alle forventet at Goli ville velge Lavrans Solli (24) til storbonde i mandagens episode, fordi han i tre uker har bygd opp under at de to nærmest har en slags far og sønn-relasjon. Men nei da – Goli valgte i stedet Tore Petterson (36), som slett ikke hadde lyst til å være storbonde.

KLAR TALE: «Lothepus.

Får passet påskrevet



– Slu luremus, sa Ingeborg Myhre Ludlow (41) om Goli til TV-kameraene og mente at han hadde «backstabbet», altså dolket Solli i ryggen.

Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) brukte enda sterkere ord og beskrev valget som «svik» og «reinspikka drittsekkfaktor fra ende til annen».

Det tar ikke Goli så tungt.

– De er i sin boble, og enkelte setninger blir ofte tatt ut av sin sammenheng på TV. Jeg valgte den til storbonde som jeg mente fortjente en utfordring, forklarer han til VG.

Goli beskriver Petterson som et godt, raust og varmt medmenneske med mye humor.

– Tore er en jeg setter svært høyt, og jeg står for valgene mine. Han og jeg hadde flere gode samtaler enn det som er vist på TV. Ida (Gran-Jansen (29), red.anm.) hadde for øvrig aldri klart ukesoppdraget hvis det ikke var for Tore, mener Goli.

– Men hvorfor valgte du ikke Lavrans?

VANTRO: Tore Pettersons reaksjon da han ble storbonde – en oppgave han ikke ønsket seg, men gjør det beste ut av likevel. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

– Her var det snakk om hvem som fortjener å stå i en finale. Jeg har stor respekt for Lavrans' styrke. Men han trengte mye mat og mye oppbacking. Alle driver sitt spill. Lavrans er en ung mann på 24 år, og jeg leste ham nok bedre enn han var klar over, sier Goli uten å ville utdype hva han sikter til.

Får private meldinger

Goli har fått gjennomgå kraftig i sosiale medier de siste par ukene. Selv styrer han unna kommentarfelt konsekvent.

– Kommentarfelt må man aldri se på. De som mobber folk der, forholder jeg meg ikke til.

Men rasende TV-seere sender også meldinger direkte til Goli via Facebook og SMS.

– Det stemmer. Jeg registrerer dem, men svarer ingen. Nettmobbere og netthatere har mangel på selvinnsikt og selvtillit. Det er trist at det har blitt sånn i dette mediesamfunnet.

Men Goli tar selvkritikk også:

– Jeg er den første til å legge meg flat og be om unnskyldning dersom noen TV-seere føler seg støtt. Det var aldri min hensikt å støte noen med ondskap. Jeg ser at jeg var litt høy på meg selv i spillet. Det hadde nok vært lurt hvis jeg hadde uttalt meg mer moderat.

AVSKJEDSBREVET: Jarl Goli i bua mens han skriver brevet som utroper Toretil storbonde. Foto: Skjermbilde/TV 2

Goli ber likevel folk tenke seg om.

– Kjendiser har i likhet med politikere og andre som stikker hodet frem, familie og venner, og det er en grense for hva vi tåler. Vi er sårbare, vi også.

Han presiserer at deltagerne ikke har noen kontroll på hvordan produksjonsselskapet velger å fortelle historien på TV.

– Når historien blir fremstilt og råklippet med en bestemt vinkling i «Farmen», kan enkelte utsagn virke støtende på noen. Men så lenge jeg er leverandøren av det budskapet, må jeg stå i det. Jeg ser at jeg kjørte litt for tøft, og jeg er ikke stolt av alt jeg gjorde. Men jeg var ingen konfliktsøker, og jeg jobbet som en maskin, selv om det ikke vises, hevder Goli.

SNYTT: Lavrans Solli. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Skuffet

Lavrans Solli innrømmer overfor VG at han ble skuffet over storbondevalget.

– Jeg hadde fått klare indikasjoner på at jeg skulle bli valgt. Når det er sagt, vet man aldri med Jarl. Men jeg tror ikke han fikk flere venner etter dette valget, selv om han kanskje syntes det var moro der og da. Han fikk jo spilt seg ut til slutt, sier Solli.

24-åringen har lite til overs for nettroll, men han forstår at TV-seerne blir opprørt.

– Jarl har jo lagt opp til dette litt selv. Men de som sitter og tøffer seg bak PC-en, hadde nok ikke vært så tøffe dersom de hadde møtt Jarl ansikt til ansikt. Han er ganske diger, ler Solli.

Også da Goli var førstekjempe første gang for en uke siden, gjorde han helomvending og valgte Lars Barmen (53) i stedet for Tore Petterson til andrekjempe.

– «Farmen» handler ikke om ærlighet, uttalte Goli til VG om tvekampen som endte med at han sendte kameraten hjem.

TV 2 vet å melke sin nye gullkalv. I forrige uken kunngjorde de at det blir en ny runde med «Farmen kjendis», og at den skal spilles inn senere i vår. Resultatet vil presenteres på TV våren 2018.

Solli skulle gjerne vært med igjen.

– Men det er fint å ha vært med i første sesong. Det pleier å være de første som blir husket, gliser svømmestjernen.

TVEKAMP: Jarl Goli tapte i økeskast mot Petter Pilgaard. Foto: ALEX IVERSEN

For Goli holder det å være deltager én gang.

– Men til gjengjeld er det en opplevelse for livet. Skulle Gaute trenge en programleder som kan avlaste, er jeg derimot parat! Jeg må jo få lov til å si det med litt glimt i øyet, ler den tidligere «Portveien»-programlederen, som nå jobber som motivasjonscoach.

Ny jobb



Goli har forklart at «Farmen»-deltagelsen var et skritt på veien tilbake til skuespilleryrket. Goli forklarer at han har fått en teaterjobb i Bergen til sommeren, men at rollen er hemmelig enn så lenge.

– Men denne jobben er en bonus etter «Farmen», tror jeg.

De siste årene har Goli kjempet en tøff kamp både mot kemner og inkassobyråer, men nylig unngikk han konkurs ved å betale en restskatt på 220.000 kroner.

