Her smeller det mellom Laila og Lasse i «Farmen»: – Jeg var livredd

Laila Lockert (40) og Lasse Bergseter (49) havner i et kraftig sammenstøt i kveldens episode. Lockert blir så redd at hun dytter ham unna.

– Det var bare et tidsspørsmål før ballongen ville sprekke. Jeg hadde irritert meg over Laila i flere uker, forklarer Bergseter til VG.

Lockert på sin side sier at utbruddet kom som lyn fra klar himmel.

– Plutselig kom det en mann ut fra intet og brølte inn i øret på meg.

De to «Farmen»-rivalene har hatt et anstrengt forhold fra dag én. Bedre ble det ikke da Lockert i forrige var storbonde. Bergseter betrodde inn i kamera at han ikke likte Lockert, og at han visste at følelsene var gjensidig.

VG har tidligere skrevet om at Lockert kjente på frustrasjon og sinne under TV-innspillingen.

I kveldens episode renner det altså fullstendig over for Vestfold-mannen. Det tar ikke mange sekundene før hans kvinnelige rival fra Sortland tenner like heftig. Det hele bunner i at Lockert og de andre blir høylytte og desperate når de ser en gås rømme ut på vannet. Desto større blir jubelen når de klarer å fange den.

Fra gås til ku



Alle er fornøyd – bortsett fra Bergseter. Han konfronterer Lockert med at hun som erfaren gårdskvinne, bør vite bedre enn å rope nær dyra:

INTENST: Laila Lockert og Lasse Bergseter. Foto: TV 2

– Hva i helvete er det du står og hyler og skriker for, kjefter 49-åringen.

Før Lockert rekker å skjønne hva som egentlig skjer, går Bergseter over til å lange ut for at hun skal ha sagt til de andre at «dersom en ku sparker, skal man sparke dobbelt så hardt tilbake».

Lockert blir irritert og snur ryggen til, men Bergseter gir seg ikke. Til slutt står de to med ansiktene kun centimeter fra hverandre. Begge roper:

– Jeg har aldri sparka til noen jævla ku! tordner Lockert.

Og det tar ikke slutt. Begge er høyrøde i ansiktet. Lockert ber Bergseter «forsvinne ut av trynet hennes», før hun gir ham et kraftig dytt i brystkassen med begge hender.

Når Bergseter så tar et skritt mot henne, skriker hun at «du rører meg faen ikke!», mens Bergseter roper tilbake at det var hun som tok på ham.

Redd for å bli skallet ned

For Lockerts del ender seansen i tårer. De andre deltagerne, særlig mennene trøster, og det er hun som får mest sympati. Simen Haug Henriksen (34), Marius Hofsøy (22) og Ali Ahmad (29) konfronterer alle Bergseter – selvutnevnt «Farmen»-bølle – mens de prøver å roe gemyttene. Det hører med til historien at de etter hvert klarer det.

– Jeg skjønte ingenting. Det var bare masse lyd. Men jeg var ikke sint, jeg var livredd for at han skulle skalle meg ned. Derfor dyttet jeg ham. Han var så innenfor intimsonen min at jeg fikk spyttet hans i ansiktet, sier hun til VG.

Lockert gikk helt i kjelleren.

– Jeg var knust, og i kampens hete ville jeg bare hjem. Heldigvis ble jeg ivaretatt av produsenter og fantastiske deltagere. Men jeg gruer meg til å se det på TV. Jeg har forberedt mamma også.

Bergseter synes Lockert overdramatiserer.

– Det var en krangel som kunne skjedd hvor som helst. Jeg er en person som når det smeller, går rullegardina ned. Sånn er det tydeligvis for Laila også. Men hun er hårsår, jeg ville ikke lagt hånd på henne, sier Bergseter, som er innforstått med at seansen skal vises på TV.

RIVALER: Lasse Bergseter og Laila Lockert, her i møte med VG før de flyttet inn på «Farmen»-gården i Halden. Foto: ODIN JÆGER/VG

Marius Hofsøy mener at Bergseter med fordel kunne opptrådt på en mer voksen måte.

«FARMEN»-DELTAGER: Marius Hofsøy. Foto: Odin Jæger , VG

– Jeg er ikke imponert over hvordan han håndterte situasjonen og sinnet sitt, men Lasse la seg flat, og jeg respekterer ham. Han er en fin fyr, sier 22-åringen til VG.

Ali Ahmad opplevde situasjonen som uheldig.

– Jeg hadde jo selv følt på hvordan Lasse kan være, men å se han sånn mot noen andre, ble noe helt annet. Lasse og jeg hadde klart å legge vår dårlige greie bak oss, så det var synd at den krangelen kom. Han dro det for langt, mener Ahmad.

«FARMEN»-DELTAGER: Ali Ahmad. Foto: Odin Jæger , VG

– Skinnhellige



Bergseter har lite til overs for kritikken fra sine mannlige rivaler.

– De skal være så skinnhellige. Det blir jeg forbannet på. Da har jeg mer forståelse for Laila. Både hun og jeg er sterke personer, men veldig ulike. Men jeg bærer ikke nag til henne i dag, forsikrer 49-åringen.

Lockert er heller ikke bitter på Lasse:

– Jeg er glad for at vi har skværet opp og lagt det bak oss.

Oddvar Jenssen (33) beskriver også den anspente tonen mellom Lockert og Bergseter på gården som ubehagelig.

– Det var for drøyt. Jeg og de andre syntes Lasse gikk for langt. Veldig mye gikk utover Laila, og det var ikke vi andre noe glad for, sier han til VG.

«FARMEN»-DELTAGER: Oddvar Jenssen. Foto: Odin Jæger , VG

Konsekvenser

TV 2 sier de hadde kontroll.

– Vi så at Laila ikke var alene om å håndtere situasjonen. Ingen av deltagerne hadde utøvd fysisk vold mot den andre, eller hadde intensjoner om dette. Derfor var det ikke nødvendig å gripe inn. I tillegg var det medarbeidere fra produksjonen til stede, som kunne gripe inn ved behov, sier presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen.

Han presiserer at dette var en historie som var viktig å fortelle, ikke minst fordi den får konsekvenser for hvordan ting utvikler seg videre.

Også i tidligere sesonger har TV-seerne vært vitne til at begeret har flytt over, men sjelden i så stor grad som kveldens oppgjør mellom Laila og Lasse.

Vi må tilbake til 2004 for å finne en tilsvarende hendelse. Helgi Agustsson gikk til både verbalt og fysisk angrep på Bente Naglestad. Han ropte og skrek skjellsord – og dramaet endte med at islendingen trakk seg fra innspillingen.

