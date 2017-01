Her setter Aylar tidenes rekord i «Farmen»

Aldri før har noen i «Farmen» – hverken menn eller kvinner – stått så lenge med melkespann som Aylar Lie (32).

Lie kunne til slutt skilte med 8,27 minutter. Ingen andre deltagere gjennom de 12 tidligere ordinære «Farmen»-sesongene har prestert lignende.

– Jeg er glad for å bevise hvilken styrke jeg har i meg, for jeg er lei av å bli undervurdert og bli sett på som en dum diva mange tror de kan kødde med, sier Aylar Lie til VG.

– Folk vet ikke at jeg har toppkarakterer fra skolen, er smartere enn jeg ser ut som og ikke gjør noe halvhjertet, legger hun til.

Da treningsguru og TV-profil Kari Jaquesson (54) måtte gi tapt for Lie i søndagens episode, hadde de to stått i godt over åtte minutter. TV 2 bekrefter at dette er rekord.

– Det nærmeste var en kamp mellom Finn Olav Odde og Ørjan Hult for to år siden. De holdt ut i ca. 7,49, opplyser Alex Iversen, ansvarlig for «Farmen Kjendis» i TV 2, til VG.

– Det var Kari som måtte gi seg. Vanligvis er det avgjort etter tre til fire minutter. Da begynner smertene å bli så store i nakke og armer at noen gir opp, legger Iversen til.

TRIUMFEN: Aylar jubler og kaster fra seg bøttene etter å ha slått Kari i tvekampen. Foto: ESPEN SOLLI , TV 2

Lie omtaler seg selv som løvetannbarn og sier hun vet at viljestyrken ligger i hodet.

– Men det betyr ikke at jeg kommer i mål bestandig. Det viktigste er at jeg ikke sitter igjen med en følelse av at jeg kunne gjort noe annerledes. Til tross for at jeg hadde vært skikkelig dårlig i magen natt til tvekampen, var det bare å hente frem de innerste kreftene.

Programleder Gaute Grøtta Grav forklarer til VG at oppgjøret mellom Jaquesson og Lie er blant tvekampene som har gjort størst inntrykk på ham. Som den aller første vinneren av «Farmen», og deretter programleder for alle sesongene, har han vært vitne til samtlige tvekamper siden 2001.

– Jeg forventet at Kari skulle vinne etter to-tre minutter. Men begge hadde en enorm psykisk styrke, og det ble voldsomt spennende. Jeg tror Aylar kunne holdt til armene falt av akkurat denne dagen, dette var en kamp hun ikke skulle tape, sier Grøtta Grav.

Aylar Lie forteller at hun hadde blitt psyket opp av mennene på gården før tvekampen.

– Lothe (Leif-Einar Lothe, red anm.) og jeg var vel de lykkeligste for å bli kvitt Kari.

GA ALT: Aylar Lie nektet å gi seg. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Også i 2010 viste Lie at hun er sterk når det gjelder, da hun sikret seg en annenplass i «Skal vi danse». 32-åringen har imidlertid lagt en tøff periode bak seg, med både utmattelsessyndromet ME og kjærlighetsbrudd.

Da VG møtte henne før «Farmen»-innspillingen på Storøya ved Bamble i fjor sommer, var 32-åringen imidlertid innstilt på å gi alt – selv om hun som vegetarianer visste hun ville møte ekstra utfordringer.

SURT: Kari Jaquesson og Aylar Lie var skikkelig på kollisjonskurs. Foto: ESPEN SOLLI/TV 2

Bitre uvenner

Førstekjempen Jaquesson og andrekjempen Lie kom ikke overens. Lie håpet på forhånd å bli valgt til andrekjempe, fordi hun ikke orket tanken på at Jaquesson skulle vinne mot en annen og komme tilbake til gården.

– Kari ødela mye av opplevelsen for meg, så en av oss måtte hjem. Det var en helt annen energi på gården uten Karis tilstedeværelse, det var stille og harmonisk etter at hun dro, sier Lie, som beskriver Jaquesson som belærende, nedlatende og provoserende.

– Til slutt sprakk jeg. Kari har en holdning og en oppførsel jeg mislikte sterkt. Det hele eskalerte da jeg ble plassert inne i huset fordi jeg hadde i oppgave å rosemale. Konflikten rundt fyringen av ovnen handlet selvsagt ikke om latskap - dette var en ren prinsippsak av flere årsaker fra min side.

Jaquesson begrunnet på TV førstekjempevalget med:

– Jeg velger en som gjør det sånn at jeg vinner uansett om jeg vinner eller taper tvekampen.

– Full krasj



54-åringen påpekte samtidig at hun har stor respekt for alle de andre deltagerne, men hun unnlot å ta med Lie.

FØRSTE UT: Kari Jaquesson. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

– Det ble full krasj mellom Aylar og meg. Aylar hadde ikke lyst til å gjøre noe. Hun prøvde å sno seg unna. Det var ikke min intensjon å være nedlatende, men var det sånn hun opplevde meg, så må jeg akseptere hennes oppfatning, sier Jaquesson til VG.

Jaquesson gjorde sitt aller beste og ville gjerne vært lenger på gården.

– Jeg var der for å lære, ikke for å vinne. Men da jeg kom hjem, var jeg så lettet at jeg kysset kjøkkenbordet, ler hun.

Jaquesson hevder at ikke alle deltagerne fulgte kontrakten om ikke å ha mobil på gården.

– Selv er jeg vant med mennesker som har et sunt forhold til sannhet, så dette ble vanskelig for meg.

Vel hjemme innså hun også hvor mye hun hadde savnet familien. Jaquesson kjenner seg for øvrig ikke igjen på TV.

– Man får tildelt en rolle, for det er jo det mellommenneskelige dramaet som er interessant. TV 2 hadde bestemt seg for at jeg skulle være litt sinna feminist, og det lever jeg godt med. Men det er irriterende at de bare har valgt klipp hvor jeg ser alvorlig og trett ut.

HUNDEMAMMA: Aylar Lie med hundene Siba og Amada (t.h.) i fjor vår. Nå har hun bare Siba. Foto: MATTIS SANDBLAD , VG

Vond start på året



Aylar Lie har svart på VGs spørsmål over epost. 2. januar, samme dag som «Farmen Kjendis» hadde premiere, måtte hun nemlig ta farvel med hunden Amada, sin faste følgesvenn.

– Amada ble akutt syk lille nyttårsaften, og jeg måtte la henne få slippe. Hun har vært ved min side dag og natt i fjorten år frem til hun nå døde i armene mine. Jeg har derfor vanskeligheter for å treffe reportere og andre denne uken, forklarer hun og legger til at Amada var mer enn et kjæledyr, sier Lie og legger til:

– Hun var barnet mitt. Jeg skal fortsette å engasjere meg for dyrevern, som er den viktigste livsoppgaven Amada lærte meg. Det eneste jeg savnet inne på «Farmen», var hundene mine.

