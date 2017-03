Her er den nye «Farmen kjendis»-gården

«Farmen»-konseptet vender tilbake til Nordre Kornsjø og Halden for den andre sesongen av «Farmen kjendis».

Etter knallsuksessen med «Farmen kjendis» er TV2 og produksjonsselskapet Strix i full gang med å planlegge oppfølgeren. Denne gangen vil intrigene finne sted i Finnsvika ved Nordre Kornsjø i Halden kommune.

Det var Halden Arbeiderblad som først skrev om den nye gården, men TV2 og Strix bekrefter overfor VG at opplysningene stemmer.

– Gården er kjempefin og ligger idyllisk til. Vi er superfornøyd med å spille inn der. Alt ligger til rette for nok en god sesong, sier produsent i Strix, Raymond Elveland, til VG.

Finnsvika ble brukt som «Farmen»-gård også i fjor, men det blir altså første gang at kjendiser flytter inn der. Da ble det brukt millionbeløp for å pusse opp gården slik at deltakerne kunne overta.

Den første utgaven av «Farmen kjendis» - med profiler som Lothepus, Vendela Kirsebom, Kari Jaquesson og Petter Pilgaard - ble en av TVs største seersuksesser gjennom tidene.

Det var Leif Einar «Lothepus» Lothe som stakk av med seieren.

Hele 1,5 millioner nordmenn fulgte finalesendingen for noen uker tilbake. Innspillingen vil etter planen starte på forsommeren, men ikke sendes før i 2018.