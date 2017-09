Her er årets «Farmen»-deltagere

FEVIK (VG) Deltagerne til årets sesong av TV 2s gårdsreality er klare, og en av dem lover å lage liv på gården.

TV 2 startet innspillingen av den 13. sesongen av «Farmen» i juli. Årets fjorten deltagere flyttet inn på en gård i Sandvika utenfor Arendal i Aust-Agder. Sammen skal de drive den på 1917-vis.

De har alle tanker om oppholdet, flere har troen på seier, mange er litt bekymret for kostholdet og en del har tanker om hvorfor akkurat dem ble valgt ut av de tusenvis som søkte.

Line Soumalainen (55)

Bor i Ørje, kunstner

DELTAGER: Line Soumalainen beskriver seg selv som en villmann fra nord. Foto: Lise Skogstad , VG

Line beskriver seg selv som en villmann fra nord, og tror hun kanskje er med for å lage litt liv på gården.

– Jeg sier det jeg mener, og er ikke noen diplomat. Jeg tror ikke jeg er med fordi jeg har kreative evner, det er vel for å lage litt action. Men jeg skal gi dem det, slår hun fast.

Vidar Helseth (38)

Bor på Gjerdrum, barnehageansatt

DELTAGER: Vidar Helseth. Foto: Lise Skogstad , VG

Vidar så at TV 2 søkte deltagere til «Farmen» på TV2.no, og han bestemte seg for å fylle ut skjemaet. I fjor var hans kompis Samuel Rostøl med som utfordrer, og hans positive opplevelse gjorde at Vidar valgte å melde seg på.

– Det er mye rart ved meg. Jeg ser rar ut, gjør mye rart og har mye rart for meg, så det overrasket meg ikke i det hele tatt at de ville ha meg med. Jeg tenkte på det da jeg skrev om jeg selv, at dette er så rart at dette vil de vite mer om, ler han.

Kristian Krubel Djupnes (21)

Bor på Gjøvik, landbruksavløser

DELTAGER: Kristian Krubel Djupnes. Foto: Lise Skogstad , VG

Kristian har fått høre lenge at han burde melde seg på, og som landbruksavløser har han mye kunnskap om husdyrdrift. Han planlegger å hjelpe til med det han kan, men samtidig ikke avsløre yrket sitt.

– Det er om å gjøre å ikke virke for dum fordi da blir du andrekjempe, men heller ikke for smart fordi da blir du førstekjempe. Viktigste er å behandle folk bra, fremfor å vise hva du kan og ikke, forteller han.

Karianne Amalie Wahlstrøm (26)

Bor i Oslo, eventarrangør og lærerstudent

DELTAGER: Karianne Amalie Wahlstrøm Foto: Lise Skogstad , VG

Karianne meldte seg på «Farmen» for første gang i 2006, og igjen i 2015, men ingen av gangene kom hun med, så da la hun det på is, forteller hun.

– Jeg tenkte det ikke var meningen jeg skulle være med. Før en fra castingen kom bort til meg en dag jeg var på trening og lurte på om jeg ville komme inn for en prat til den nye sesongen. Det syns jeg var veldig hyggelig, så da gjorde jeg det, til tross for at jeg egentlig hadde tenkt det var over for min del, forteller hun.

Amalie Snøløs (21)

Bor på Birkeland, student

DELTAGER: Amalie Snøløs. Foto: Lise Skogstad , VG

Amalie har forberedt seg på forskjellige tvekamper før hun flytter inn på gården i Sandvika.

– Eneste måten å ryke ut på er å tape, så da er det bare ikke å tape, slår hun fast.

– Jeg har øvd på melkespannholdning og øksekast. Jeg har fått hjelp av en som har vært norgesmester flere ganger, så om jeg ikke treffer den blinken så er det flaut. Fått litt hjelp til å bruke slegge, og så bor jeg på småbruk så jeg kan ha litt kunnskap og, legger hun til.

Halvor Sveen (47)

Bor i Rendalen, skogsmaskinfører og foredragsholder

DELTAGER: Halvor Sveen. Foto: Lise Skogstad , VG

Gårdslivet anno 1917 gir ikke tilgang på for eksempel dusj for deltagerne, men det har Halvor tenkt å gjøre noe med.

– Hygiene er superviktig mener jeg, så det å lage en enkel dusj med litt varmt vann og sånn det skal vi få til, slår han fast.

Eunike Hoksrød (39)

Bor i Tønsberg, miljøarbeider og gartner

DELTAGER: Eunike Hoksrød Foto: Lise Skogstad , VG

Eunike var ikke ansvarlig for at hun ble en av årets «Farmen»-deltagere. Det var hennes 19-årige sønn som skrev og sendte inn søknad for henne.

– Jeg ble bare ringt opp av castingansvarlig som hadde sett på søknaden min, og jeg svarte: «Hæ?! Jeg skal da ikke være med på Farmen», men da sto sønnen min ved siden av og sa at han var den som hadde meldt meg på, ler hun.

– Jeg sa han skulle få husarrest for det, men før jeg reiste sa jeg: «tusen takk, dette er det snilleste du har gjort mot meg» til ham, forteller hun.

Geir Magne Haukås (46)

Bor i Bodø, salgsmann og motivator

DELTAGER: Geir Magne Haukås Foto: Lise Skogstad , VG

Geir Magne forteller at hans orginalitet er noe som ikke har vært inne på casting til «Farmen» tidligere. Likevel tror han ikke at han kommer langt om han tar mye plass i gruppen fra dag én.

– Da blir jeg en person som raskt må ut. Jeg er født og oppvokst i Lofoten og vet det finnes mat i havet, men jeg må porsjonere ut den kunnskapen, forteller han.

Mats Beylergaard Brennemo (28)

Bor i Oslo, salgsleder

DELTAGER: Mats Beylergaard Brennemo Foto: Lise Skogstad , VG

Mats meldte seg på i siste liten, først i mai sendte han inn søknaden.

– Jeg hadde en time å slå i hjel, så skrev inn litt og tenkte ikke mer over det før jeg fikk en sms noen dager senere. Så begynte det å rulle, og da gikk det kjempekjapt, forteller han.

Camilla Cox Barfot (31)

Bor i Fredrikstad, rørlegger

DELTAGER: Camilla Cox Barfot Foto: Lise Skogstad , VG

Camilla tror at noe av grunnen til at hun ble plukket ut er at hun er vegetarianer.

– Jeg anser alle liv som et liv, selv om dyr ikke kommuniserer som oss, så er det fortsatt et liv, sier hun.

– Og sikkert litt at jeg er en småhissig trønder, legger hun til.

Trym Nygaard Løken (23)

Bor i Oslo, telemarkkjører

DELTAGER: Trym Nygaard Løken Foto: Lise Skogstad , VG

Halvannen måned før Trym flyttet inn på «Farmen»-gården ble han spurt om han ville være med. Etter noen intervjuer var han en av fjorten som skulle være med å drive gården.

– Det er ikke bare, bare å be om å bli borte fra landslaget i den viktigste oppkjøringsperioden, men etter hvert fikk jeg lov å være med på eget ansvar.

– På en måte kan jeg håpe at jeg går ut tidlig så jeg får være med på flest mulig samlinger, men på en annen måte vil jeg være på «Farmen» lengst mulig, legger han til.

Sunniva Dorotea Thorsen (30)

Bor i Tønsberg, seksjonsleder

DELTAGER: Sunniva Dorotea Thorsen Foto: Lise Skogstad , VG

Sunniva meldte seg på «Farmen» fordi hun plutselig ikke hadde et nytt stort prosjekt for høsten, og hadde lyst til å oppleve noe unikt. Likevel tror hun livsstilen i 1917 vil bringe noen utfordringer.

– Jeg er litt spent på hvem jeg må sove ved siden av. Det verste hadde vært en hårete mann i 50-60 årene, da tror jeg at jeg får litt fnatt, ler hun.

Tom Evensen (42)

Bor på Åsmarka, lærer

DELTAGER: Tom Evensen Foto: Lise Skogstad , VG

Tom gikk på intervjuene og fremsto som han skulle vinne for en hver pris, men innrømmer at han ikke alltid var stolt av seg selv da.

– Jeg skjønte at om jeg skulle bli med måtte jeg være så tydelig, men jeg er ikke kynisk nok til å skulle være sånn hele perioden. Det kan være den siden kommer frem når det nærmer seg finaleuke, sier han.

Tale Myhre (24)

Bor i Oslo, servitør

DELTAGER: Tale Myhre Foto: Lise Skogstad , VG

Tale forteller at hun ikke har fulgt «Farmen» tett, men hun satt sammen med gudmoren sin og så en episode i fjor da temaet kom på banen.

– Jeg satt og holdt på med telefonen, og gudmoren min ble litt lei og spurte hvordan jeg ville klart meg for 100 år siden. Jeg tenkte at det var uaktuelt, men så sendte vi inn søknaden likevel, smiler hun.

– Gudmoren min fikk litt sjokk da jeg fortalte at jeg hadde kommet med, ler hun.