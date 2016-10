«Farmen»-Trond: – Ikke sånn jeg er

Trond Øverlier (51) kjenner seg ikke igjen i måten han blir fremstilt på i «Farmen». Søndag led han knusende nederlag.

Førstekjempe Lasse Bergseter (49) valgte Øverlier til andrekjempe. Det endte med utklassing i øksekast.

– Jeg hadde ikke lyst til å reise, så det var veldig følelsesladet. Det hadde ikke noe med at jeg ville vinne bil og hytte, men jeg hadde det så hyggelig med folka. Derfor var jeg ordentlig trist da det var over, sier Øverlier til VG.

Blemme: TV 2 avslørte neste storbonde

Han avviser at han er bitter på Bergseter.

– At Lasse valgte en andrekjempe som var minst like gammel som han selv, overrasket meg ikke. Jeg var forberedt på det.

Fullt så forberedt var han ikke på hvordan TV 2 og produksjonsselskapet ville fremstille ham på gården. Særlig reagerer Øverlier på at det fremstår som om han lot seg diktere av Bergseter.

ELDSTEMANN: Trond Øverlier (51) var eldst av alle de 14 deltagerne. Foto: ALEX IVERSEN

– Det er jo helt feil. Blant annet virket det som om Lasse var drivkraften bak at jeg ble valgt til aller første storbonde, men det stemmer ikke. Jeg var også alene om mitt valg av Kari Lise som førstekjempe, noe jeg hadde bestemt meg for lenge før de gjorde opptaket som ble vist på TV.

Øverlier er innforstått med at TV 2 vil lage god TV-underholdning.

– Det er en del av pakka, og jeg har det helt fint. Men det skal ikke være tvil om at jeg er en voksen mann som selv kan stå for det jeg mener, sier Jaren-mannen, som eier og driver Lygnasæter Hotell.

Alle deltagerne: Én av disse vinner «Farmen»

Øverlier innser i ettertid at han selv kunne gjort mer for å vise sitt sanne jeg.

– Min kjære mor var litt fortvilet da hun så meg å TV og skjønte ikke helt hva jeg drev med der inne. Det er jo ikke sånn jeg er. Jeg er en oppegående mann, som driver butikk med 50–60 ansatte. Til og med Lasse sier det – at «Trond er jo ingen noldus!», ler Øverlier.

TRIVDES: Trond Øverlier (t.h.) savnet de andre da han måtte dra. Her med programleder Gaute Grøtta grav. Foto: ALEX IVERSEN

– Du fikk kritikk da du innførte hygienetiltak på gården, kan du utdype hva du tenkte?

– Ja, det har også blitt fremstilt ganske feil, sier 51-åringen og ler:

– Jeg var egentlig bare opptatt av at folk skulle få tid til å vaske seg før de skulle spise, og at de som ville, kunne gå og bade. Det var bare ment som et lite hint.

– Du fikk kritikk for en kommanderende lederstil?

– Ja, er det noe jeg har lært av oppholdet og av å se meg selv på TV, så er det at jeg kan bli bedre til å lytte. Og til å la andre komme med forslag til løsninger. Men jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg er en som bare peker på andre og sier hva de skal gjøre.

Øverlier og Bergseter er gode venner i dag.

– Vi snakker sammen to-tre ganger i uken. Men det er ikke sikkert vi hadde vært så gode kompiser om vi bodde ved siden av hverandre, sier Øverlier.

FORNØYD: Lasse Bergseter vant tvekampen. Foto: ALEX IVERSEN

Bergseter, som allerede før premieren fikk stempelet årets «Farmen»-bølle, var ikke overrasket da storbonden Ali Ahmad (28) valgte ham til førstekjempe. Anleggsarbeideren fra Vestfold elsker å manipulere omgivelsene.

Når Bergseter nå blir værende på gården, får han oppfylt ønsket om flere samtaler med Anita Kallestad (43), som hevder å være klarsynt.

«Farmen»-Lasse har snudd: – Nå tror han på klarsynte

– Jeg er ikke et sånt rasshøl i virkeligheten, som det ser ut som. Men jeg skjønte at hvis vi skulle lage bra TV, så måtte jeg ta den rollen. Ellers ville det blitt «Jakten på kjærligheten» i «Farmen», uttalte Bergseter til VG tidligere i uken.