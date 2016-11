«Farmen»-trioen: Blir kalt de nye riksklysene

De gråter på TV og er stolte av det, men «Farmen»-kameratene synes TV 2 forskjellsbehandler deltagerne og fremstiller dem urettferdig.

Simen Amandus Haug Henriksen (34), Ali Ahmad (29) og Marius Hofsøy (24) har siden starten av årets «Farmen»-sesong jobbet for at de tre skal stå i en finale sammen. I kveld må Simen velge en av sine nærmeste venner på gården til tvekamp, og en av dem må hjem.

– Det er en kul prestasjon at vi har klart å slå ut alle de med mest erfaring, sier Simen når VG møter alle tre.

Omstridt «Olsenbanden»: Hetses av rasende TV-seere

Han siterer med det hjemsendte Lasse Bergseter (49), som mente at det egentlig er en større prestasjon å komme langt i «Farmen» uten de praktiske ferdighetene.

– Vi måtte spille spillet for at vi skulle komme langt, siden vi ikke hadde samme kunnskapen som Laila og Oddvar, sier Simen.

Oddvar Jenssen (33) røk ut forrige uke, til seernes store fortvilelse. Siden har trioen, som kaller seg «Olsenbanden», fått så hatten passer i sosiale medier. De er blitt erklært riksklyser og det som verre er.

Les også: Fansen raser etter at Oddvar røk ut av «Farmen»

– Det er ganske utrolig at man får ordet «riksklyse» ut av det, sier Simen og legger til:

– Jeg har aldri blitt kalt en klyse, og kjenner meg overhodet ikke igjen i det.

Det kommer et liv etter dette

Trioen tar ikke hetsen innover seg, men synes mest synd på menneskene som befinner seg bak skjermen.

Simen legger til at han også har fått noen støttende meldinger.

– De synes jeg fremstår ærlig, og egentlig har ingenting endret seg siden jeg var storbonde, annet enn at det kom en reaksjon på valget til Stine, forteller han og sikter til ukens storbonde Stine Hartmann (31).

Denne stormen er noe som guttene må leve med i tiden fremover. Det tenkte Simen mye på da han var på gården.

MUNTER GJENG: Fra venstre: Ali Ahmad, Marius Hofsøy og Simen Amandus Haug Henriksen. Foto: Jørgen Braastad , VG

– Jeg skjønner at det kommer et liv etter dette, med tanke på jobb og kjæreste. Da skal jeg være på TV som jeg er på utsiden. Derfor er det litt rart det som kommer nå, fordi jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt i det. Det er kokt suppe på spiker, sier Simen.

– Vi er jo greie gutter, sier Ali.

Tomme trusler fra TV-seerne: Holder ikke ord

Alle tre reagerer på hvordan programmet er klippet og redigert. De innrømmer at en del av det de sa, med fordel kunne vært usagt, men de står likevel fast ved at de opptrådte ærlig og redelig.

– Vi var i hvert fall ikke falske, konstaterer Simen.

Ali: – Jeg er vant med å skille meg ut



«Olsenbanden» mener at Stine så langt kun har blitt presentert på en fordelaktig måte på TV. Det har blant annet ikke blitt vist at hun presset på for å få Oddvar ut. Både Marius, Ali og Simen føler de blir fremstilt som drittunger.

– Vi er alle hyggelige karer og ønsker ikke krig i media. Men dette bør frem, sier Ali.

Ikke minst reagerer «banden» på at produksjonen har klippet om seanser og fått det til å se ut som om Ali og Simen lo da Oddvar ble valgt til førstekjempe, og at Marius gliste da Oddvar bommet på blinken. Alle tre hevder dette er klippet inn fra helt andre sammenhenger.

– Vi ville aldri sittet og ledd av det, sier Marius.

Fått med deg? Årets «Farmen»-flørt

– Vi er voksne mennesker som er oppvokst med en etikk, så vi sitter ikke der og ler, føyer Simen til.

Ali skyter inn:

– Jeg har fått mye pepper om akkurat dette i kommentarfelt, og så var det ikke sånn det var.

«Farmen»-Buhran får hatmeldinger: – Helt uakseptabelt

Artikkelen fortsetter under videoen.

Blir ikke overvåket døgnet rundt

Når VG spør TV 2 om hvorfor de velger å gjøre det på den måten når det resulterer i at noen kommer så ufordelaktig ut av det på skjermen, svarer pressekontakt for «Farmen», Alex Iversen:

– «Farmen» er ikke et program der deltagerne blir overvåket 24/7. Selv om vi er til stede med kameraer fra tidlig morgen til tidlig kveld, er det ikke mulig for oss å være til stede med alle deltagerne til alle tider.

Iversen forklarer at det derfor kan være samtaler, avtaler og nyanser de ikke har mulighet til å fange opp.

– Vi forstår at deltagerne er i en spesiell og presset situasjon, og at de derfor ofte reagerer sterkere på ting inne på gården enn man ville gjort utenfor. Det blir det tatt hensyn til i redigeringen av programmet, mener pressekontakten.

De tre guttene har den siste tiden fått en del kommentarer på at de er sutrete, flere påpeker også at de gråter mye på skjermen.

Fikk du med deg? Nå blir det bråk på «Farmen»

– Jeg er stolt av at jeg kan vise følelser, forteller Marius, som er innforstått at han med dette kanskje ikke får tittelen «Man of the year».

– Vi viser hele følelsesregisteret på «Farmen».

Kolleger og venner av Simen vet å utnytte at han har grått på TV, forteller han:

– Jeg har kommet på møter nå i ettertid, hvor det har stått tørkerull på bordet, ler han og presiserer at tårene er ekte, og at de inne på gården fikk vist hele følelsesspekteret.

Ali slår fast at de tre ikke var på gården for å stå på sidelinjen:

– Alle som har sett på, ser at det er vi som står for det sosiale og artige der inne. Det vises ikke at Simen sto opp før alle oss andre og jobbet, mens Marius laget frokost.

«Olsenbanden» er fortsatt gode kompiser i dag, og anser hverandre omtrent som brødre.

– Så nå sender vi ut fellessøknad som «Olsenbanden» til alle reality-konseptene som finnes. Lenge leve banden, ler de tre.