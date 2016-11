«Farmen»-Sunniva om tvekampen: – Vondt

Sunniva Godal (23) var nødt til å velge en av sine venner til tvekamp i «Farmen».

TV-seriens yngste deltager måtte reise hjem søndag etter å ha valgt Stine Hartmann (30) som motstander i tvekampen. Hartmann valgte melkespann og vant til slutt knepent over Godal.

På overtid, sånn Godal selv ser det.

– Jeg trodde jeg skulle være der i to uker, og det ble det dobbelte, så det er jeg fornøyd med, sier hun til VG.

23-åringen innrømmer at det var kjipt å konkurrere mot en av sine beste venninner der inne. Men det har ikke ødelagt vennskapet. De to har fortsatt kontakt.

– Det var vondt, men vi var enige om det. Vi visste at én av oss fire kom til å bli valgt. Jeg kunne valgt Sofie eller Åsta, men Åsta var min beste venninne der inne, og Sofie var blitt valgt til hjelper, sier hun.

Godal forklarer at hun ikke hadde noe brennende behov for å slå ut Stine.

– Hadde jeg slått henne, ville jeg hatt dårlig samvittighet. Så å ryke ut mot en så god venninne er greit egentlig.

Godal hadde et lite håp om at storbonden Laila Lockert (40) ville velge Lasse Bergseter (49) til førstekjempe, etter alle konfliktene de to har hatt. Men hun innså at Lockert også spilte spillet og ville ha ut en kvinnelig konkurrent.

Hartmann ble ikke sur over å bli valgt til motstander. Tvert imot hadde hun forståelse for venninnens valg.

– Det er helt innafor, forklarte andrekjempen til TV-kamera.

Selv var hun altså fornøyd med fire uker på gården. På flere måter.

FORLIKT: Sunniva Godal og Stine Hartmann, rivaler og venninner. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Jeg har et fint liv til vanlig også, så jeg savnet det da jeg var på gården. Jeg er fornøyd med at jeg røk ut da jeg gjorde, for jeg har hørt at det ble langt mer gnisninger og krangling etter at jeg forsvant.

Etter at hun hadde tatt farvel med sine «Farmen»-kolleger, var det én ting som var viktigere enn å få seg en dusj, avslører Godal.

– Jeg ba produsenten om å kjøre meg til nærmeste Meny for å kjøpe Ben & Jerry-is. Så det gjorde jeg før jeg tok meg en dusj!

Godal kommer opprinnelig fra Bærum, men er for tiden idrettstudent ved Høgskolen i Bergen. Men hun reiser hyppig hjem i helgene. Selv om hverken hun eller «Farmen»-deltager Marius Hofsøy (22) vil bekrefte at de er kjærester, innrømmer begge at «det er god kjemi».