«Farmen»-Stine så for seg beinbrudd da hesten la på sprang

Stine Hartmann trodde hun ville ende opp i Halden da hesten på gården plutselig la på sprang.

På en del av denne ukens ukesoppdrag brukes hest med kjerre til å frakte høy fra åkeren til låven. Stine Hartmann (31) og Sophie Therese Lindberg (25) står sammen i åkeren da det begynner å lyne og tordne.

– Da blir hesten veldig urolig, sier Stine på TV.

Plutselig blir hesten skremt av uværet og legger på sprang, med Stine i vognen bak.

– Da så jeg for meg at jeg kom til å brekke et ben eller en arm. Jeg tenkte at nå ender vi opp i Halden så her må jeg bare holde meg fast, forteller hun til VG.

Hun forteller at hun ikke visste hva hun skulle gjøre, og var veldig stresset.

– Jeg tenkte bare å hjelpe meg, forteller hun og legger til:

– Først da jeg klarte å roe meg, og snakke rolig til hesten ble den rolig og, forteller hun.

Ved storbondehuset stoppet hesten, og man ser at Stine rolig og lettet holder den fast og snakker med den.

– Jeg ble veldig glad da den stoppet. Da skjønte jeg at jeg ikke trengte å tilbringe tid på sykehus med brudd fremfor på gården, forteller hun.

Det tok ikke lang tid før 31-åringen var tilbake i vognen, og hun har ikke blitt varig skremt av episoden.

– Jeg vil ri og kjøre mer kjerre, slår hun fast.

Alex Iveresen, presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, sier til VG at hesten ble skremt av lynet og løp et par hundre meter tilbake til gården hvor den raskt roet seg igjen.

– Det ser dramatisk ut, men det ble ikke oppfattet som en spesielt farlig situasjon som krevde ekstra tiltak, sier han til VG.

STOPPET TIL SLUTT: Stine Hartmann klarte å roe hesten. Skjermdump: TV 2

Blir som søsken



De andre deltagerne gir uttrykk for at de kanskje ikke er helt trygge når Stine i kveldens episode sitter med tøylene.. De synes også at treningsinstruktøren holder et litt vel høyt tempo, og det tar Laila Lockert (40) opp med henne.

– Stine er ikke så veldig god til å ta til seg læring, hun blir nesten litt sint når man gjentar ting til henne, sier Laila til kamera etter på.

– Jeg gjør mitt beste, og om det ikke er godt nok så får det bare være, sier Stine til kamera.

Til VG utdyper 31-åringen at hun ikke tok seg nær av tilbakemeldingen fra Laila.

– Vi blir som søsken der inne. Tilbakemeldingene er ærlige og direkte, men det lærte du deg å takle, forteller hun.

Hun bærer ikke noe nag til Laila i dag, og forteller at hun har fått tykkere hud etter oppholdet på gården.

– Det blir som en lang psykologtime, man snakker om alt og man kan ikke rømme inn i telefonen. Du må stå i det, forteller hun og legger til:

– Jeg har blitt mye bedre til å ta til meg tilbakemeldinger etter «Farmen». Jeg prøver å sette meg selv i den andres sko, og finne ut hva det var jeg gjorde som ble oppfattet galt. Så lærer jeg av det.

SKVÆRET OPP: Ali Ahmad (t.v), Stine Hartmann og Marius Hofsøy ble enige om å se fremover i kveldens episode Skjermdump: TV 2

– Folk må skjønne at det er en TV-serie



Da hun valgte Simen Amandus Haug Henriksen til førstekjempe forrige uke, ble trioen med Simen, Marius Hofsøy (24) og Ali Ahmad (29) rasende. Simen valgte Marius som motstander i tvekampen, men satte ned melkespannene etter kun et minutt.

I kveldens episode sier storbonde Marius til Stine at det blir bedre for alle å være på gården om de klarer å legge det bak seg, og se fremover.

– Jeg syns det var voksent av dem å ta den samtalen. Det hadde nok blitt kleint om de skulle fortsatt slik de gjorde forrige uke, forteller Stine Hartmann til VG.

Likevel synes hun at stemningen på gården var rar etter «ekstremuken», som hun kaller det, men at forholdene til de andre deltagerne bedret seg.

– Det gjorde hverdagen mye lettere at vi fikk pratet om det.

Trioen har fortalt at de har fått mye hets i sosiale medier etter forrige ukes episoder, og blitt stemplet som riksklyser.

– Nå må folk snart skjønne at det er en TV-serie, slår Stine Hartmann fast, og legger til:

– De er vanlige folk som gjør og sier ting som kommer feil ut på TV.

Ali og Buhran Qaderi (31) har begge mottatt rasistiske meldinger i sosiale medier.

– Det er fælt, sånn skal det ikke være, slår hun fast.

Selv har hun fått mest positive meldinger fra folk i alle aldere.

– Det ringer folk hele tiden, og sier de heier på meg.