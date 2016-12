«Farmen»-Stine om Sophies valg: – Dårlig gjort

Stine Hartmann (30) ble oppfordret av TV 2 til å være med i «Farmen» og endte opp som publikumsfavoritt. Men søndag endte eventyret i en dramatisk tvekamp.

Førstekjempe Sophie Therese Lindberg (25) valgte Stine til motstander i tvekampen, og Stine – som har vunnet to tvekamper tidligere – måtte gi tapt i tautrekkingen. Dermed røk hun ut, dagen før finaleuken.

– Jeg hadde et håp om at Sophie skulle velge Åsta til andrekjempe, men de hadde visst rottet seg sammen. Egentlig trodde jeg at Sophie var smart nok til å skjønne at det kun er én person som sitter igjen som vinner, og ikke fire. Så nær finalen burde alle bare tenke på seg selv. Men de fire yngste var så opptatt av alle skulle inn i finaleuken. Det syntes jeg var rart.

– Du spilte spillet godt og var hele tiden veldig innstilt på å gå for seier. Det må ha vært surt å ryke ut så nær målet?

– Surt og surt ... Alle spør om det var surt. Svarer jeg ja på det, så vet jeg at overskriften blir nettopp det, «surt å tape». Men å tape for en som er sterkere, er greit. Selvfølgelig skulle Sophie gå videre. Hun er en utrolig sterk person, og jeg visste at det ville bli vanskelig å slå henne.

GA ALT: Stine Hartmann valgte tautrekking. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Stine forsikrer at hun ga alt hun kunne, men at hun ikke var på sitt aller beste under tvekampen.

– Hele uken i forveien kjente jeg på kroppen at jeg ikke var helt i slaget, hverken fysisk og psykisk. Det var tøft å leve med følelsen om at den lille banden egentlig bare ville ha meg ut. I tillegg tenkte jeg på situasjonen hjemme og på hvordan alt sto til der. Jeg vil ikke unnskylde meg for at jeg tapte, men det spilte inn, forklarer 30-åringen og sikter til sin syke far.

Stine tenkte der og da at Sophie var en verdig vinner.

– Samtidig var Sophie en del av den klikken jeg aldri følte meg som en del av. Jeg syntes det var dårlig gjort av henne å velge meg.

VANT: Sophie Therese Lindberg. Foto: Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

For Sophie var det aldri aktuelt å velge Åsta Hølmo (23) som andrekjempe, selv om Åsta hadde påvirket Laila til å velge Sophie som førstekjempe.

– Det var ikke i mine tanker en gang. Åsta ville sende meg ut i kamp for å få oss fire unge med inn i finaleuken. Hun mente jeg ville ha en sterkere sjanse enn hun selv ville hatt, sier Sophie til VG.

Søkte ikke



Stine ble kontaktet av TV 2 og oppfordret til å bli med i «Farmen». Hun forteller at hun ikke søkte selv og ikke var på ordinær casting.

– Jeg befant meg i Spania og ble oppringt av casting-ansvarlig, som ville ha meg med. Egentlig trodde jeg at jeg kom til å ryke ut etter to uker, men så ble jeg med i ti.

– Hvorfor ble akkurat du bedt om å være med, tror du?

– Ja, si det? Jeg er kjent for å ha mye energi, være åpen, utadvendt og si det jeg mener, svarer den medievante «Farmen»-deltageren og forsikrer at hun ikke kjente casting-ansvarlig fra før.

FAVORITT: Stine Hartmann før hun flyttet inn på «Farmen». Foto: Odin Jæger , VG

Stine har seilt gjennom 10 uker i «Farmen» uten å hisse på seg TV-seerne. Tvert imot. Hun har blitt en av de soleklare favorittene til å vinne, sammen med hjemsendte Oddvar Jenssen (33) og Laila Lockert (40).

Positivt fremstilt

Det er også et faktum at Stine har kommet seg gjennom hele gårdsoppholdet uten å ha blitt vist i en eneste ufordelaktig situasjon på TV, selv om hun har provosert flere av de andre deltagerne underveis.

Hun jobbet blant annet for å få Oddvar ut av konkurransen, men det ble ikke vist på TV.

Stine har selv registrert at hun har sluppet lett unna på skjermen.

– Jeg har ikke snøring på hvorfor TV 2 ikke viste det, sier hun.

Burhan Qaderi (30), derimot, fikk TV-seernes voldsomme vrede mot seg, fordi han valgte Oddvar til førstekjempe.

Heller ikke det at Stine skal ha sagt til de andre at hun kom til å velge Laila til førstekjempe før hun i stedet valgte Simen Amandus Haug Henriksen (34), kom frem på TV.

Den såkalte Olsenbanden på sin side, har også blitt hudflettet av seerne etter å ha fått utbruddene sine behørig presentert i beste sendetid foran over 700.000 seere.

– Men det er ikke min skyld at TV 2 har gjort det sånn, sier Stine.

MEDIEVANT: Stine Hartmann har bakgrunn som journalist. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Jeg hadde trodd at hele Norge skulle hate meg da jeg valgte Simen til førstekjempe, legger hun til.

Under innspillingen regnet nemlig Stine med at nettopp guttetrioen med Simen, Ali Ahmad (30) og Marius Hofsøy (24) skulle bli TV-yndlinger.

– Kamerafolkene hang jo på gutta som rotter, sier hun.

Andre deltagere VG har snakket med, har reagert ganske kraftig på måten TV 2 har valgt å fremstille de ulike personene. Guttetrioen har følt at TV 2 forskjellsbehandler. Også Åsta Hølmo (23) har reagert på hvordan ting er kryssklippet for å få det til å se ut som noe annet enn det var.

Stine har bakgrunn i mediebransjen og har jobbet mange år som journalist. Når VG spør henne om hun kan ha fått særbehandling på grunn av det, eller for at hun ble bedt av TV 2 om å være med, svarer hun benektende.

– Jeg føler ikke at jeg har fått spesialbehandling eller blitt fremstilt ekstra pent på grunn av det.

– Kan det være at du rett og slett har vært for proff for spillet? At du med din ekspertise vet hvordan du skal opptre foran og utenom kamera?

– Nei, jeg følte at jeg var den samme personen hele tiden. Men jeg herjet ikke rundt som noen av de andre. Jeg var ikke på leirskole eller SFO. Dette var et TV-spill. Kanskje hadde jeg en fordel med at jeg vet hvordan media tenker. Jeg visste for eksempel at det ikke var kamerafolkene som skulle klippe dette sammen. Som journalist har jeg nok et mer kreativt språk og jeg vet hva som funker.

Stine på sin side hevder at det var andre på gården som viste større variasjon foran og utenom kamera.

– Alle har vel fått med seg blogginnlegget til Mina, sier hun og sikter til «Slike gutter det vil gamle Norge ha».

Der blir nettopp Stine tatt heftig i forsvar av journalist og blogger Mina Lunde, som for øvrig er Stines nære venninne.

Men også Stine synes TV 2 har tatt seg store friheter i måten de har fremstilt særlig «Olsenbanden».

– Det er sant. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli sånn. Noe er representativt, men ikke alt. Når det er sagt, så hadde jeg ingen god kjemi med de tre. I dag har jeg god tone med Ali, jeg snakker litt med Marius, men ikke Simen. Burhan har jeg god kontakt med, og Oddvar snapper jeg med hver dag.

Stine nekter for å ha brukt Oddvar kynisk.

– Jeg har vært ærlig mot Oddvar i ettertid og forklart at han var en stor konkurrent for meg der inne.

TV 2 om castingen

Ifølge Alex Iversen, ansvarlig for «Farmen» i TV 2, drives det alltid oppsøkende casting.

– Det betyr bare at de oppfordres til å sende en søknad. Så blir den behandlet sammen med alle andre. Alle som søker, stiller likt. Stine var gjennom den samme prosessen som alle andre, men hun hadde sin casting-samtale med Strix over Skype. Det er litt uvanlig. Men hun er blitt vurdert på lik fot som alle de andre.

I FINALEUKEN: F.v. Marius Hofsøy, Ali Ahmad, Laila Lockert, Sophie T. Lindberg og Åsta Hølmo. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Iversen forklarer også at de som jobber med etterarbeidet på «Farmen», ikke kjenner til hvordan de ulike deltagernes casting-prosesser har vært.

– Det er ikke viktig. Om Stine utelukkende fremstilles positivt, er vanskelig å kommentere, siden det er en subjektiv vurdering, mener Iversen, som likevel presiserer at Stine er blitt fremstilt som en som ikke alltid er like lydhør for innspill og oppfører seg litt egenrådig.

– Men generelt er det helt riktig at Stine har vært en energisk og positiv deltager, som nesten alltid har vært i godt humør, er arbeidsvillig og har gode sosiale antenner, sier Iversen.