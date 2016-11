«Farmen»-Stine flyktet fra farens kreftsykdom

Da Stine Hartmann (30) sjekket inn på «Farmen», visste hun ikke hvordan det kom til å gå med farens helsetilstand.

25. juli dro Stine Hartmann til Halden. Hun skulle flytte inn på «Farmen»-gården sammen med tretten fremmede mennesker. I Oslo lå hennes far, Sigurd Hartmann (73), på sykehuset med en kreftdiagnose og en rygg som var brukket på fire steder.

Stine Hartmann (30) Stine Hartmann er født og oppvokst i Oslo. Hun utmerket seg raskt som en av de sterkeste deltagerne inne på gården. Ikke bare viste det seg at hun var en av de tøffeste rivalene rent fysisk - hun var også opptatt av å skape et godt miljø. Da det oppsto situasjoner med baktalelse og irritasjon, tok hun affære og fikk de andre til å skvære opp. 30-åringen har så langt vært gjennom to tvekamper, hvor hun har gått seirende ut.

– Det var tøft å gi slipp på det eneste trygge holdepunktet jeg hadde i livet mitt. Foreldrene mine var alt jeg hadde etter bruddet med kjæresten og nedbemanningen på jobben. Det å sjekke inn på «Farmen» ble en slags flukt fra alt, sier Stine.

Stines pappa nikker bekreftende. Han har hatt kreft siden 2008, som senere har spredt seg til skjelettet. Sykdommen er blitt holdt i sjakk ved hjelp av tabletter. Om det er tablettene eller alderdommen som har gjort ham benskjør vet han ikke, men i sommer endte han opp på sykehus i Spania med flere brudd i ryggen.

– Når jeg ser tilbake på det, skjønner jeg godt at hun dro fra den smørja med meg da hun fikk tilbud om å bli med på «Farmen». Hun hadde jo egentlig ingenting å dra tilbake til, og hun slapp å se hvor jævlig jeg hadde det, sier han.

Den lille familien på tre befant seg i Cadaques i Spania da Sigurds rygg fikk nok. Han ble hastet til et sykehus der Stine fungerte som tolk. Plutselig var ikke den spanske kystbyen det koselige feriestedet det hadde vært i nesten 20 år for Stine.

NÆRE BÅND: Stine er pappajente, og har alltid sett opp til sin far. Selv om hun i dag jobber som gruppetreningsinstruktør, er hun som sin far utdannet som journalist. Foto: PRIVAT

– Jeg synes det var vanskelig å stå i alt det med pappas kreftsykdom - jeg klarer nesten ikke å snakke med andre om det. Det var helt absurd, sier hun.

Fikk omsorg



«Farmen» ble en redning for henne. På gården møtte hun rause folk som tok seg tid til å lytte. Det gjorde det lettere for Stine å forholde seg til tankene hun hadde. Disse samtalene får ikke TV-seerne være vitne til. «Farmen»-konseptet går ut på at deltagerne ikke skal snakke om privatlivet utenfor gården og innspillingen, som baserer seg på en tilværelse 100 år tilbake i tid.

– Å gå fra en lukket verden i Spania med foreldrene mine til en annen lukket verden på en gård i Halden var rart. Jeg klarte ikke å åpne meg i starten, for det forventes jo at man skal være blid og positiv. Men etter hvert begynte jeg å prate om pappa. Jeg fikk mye støtte og omsorg. Det var helt riktig av meg å dra. Det var lite jeg kunne gjøre for pappa hjemme, men jeg tenkte mye på hvordan han kom til å takle bruddene og sykdommen.

STERK: Stine Hartmann i en «Farmen»-tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Har du lært noe av hendelsen?

– Jeg føler jeg vokste en del på å være borte fra foreldrene mine. Det å kjenne på savnet og hvor mye de betyr for meg var lærerikt. Også har jeg jo lært mye om gårdsbruk. Det var et utrolig fint opphold. Nesten litt som en lang psykologtime.

Motivert til å trene



Mens Stine var på gården jobbet Sigurd og kona Ingunn Nesset med å få Sigurd tilbake i hverdagen. Det tok imidlertid hele 2 ½ måned før Sigurd turte å starte opptreningen. I dag takker han datteren for at han og kona fremdeles har såpass god form. Stine elsker nemlig å få folk i bevegelse.

– For cirka et år siden filleristet hun oss – hun dro oss ut av sofaen og inn på treningssenteret. Hun hadde fått nok, og hadde hun ikke gjort det den gangen hadde jeg hatt en lang vei å gå etter bruddene i ryggen i sommer, forteller Sigurd.

SKULLE BLI TENNISSPILLER: Stine Hartmann har alltid sett opp til sin far, men ser nå at hun begynte vel tidlig med å adoptere sin fars interesse for tennis. Bildet er tatt i 1986. Foto: PRIVAT

Stine lever og ånder for trening, og ser tydelig at treningen har hjulpet foreldrene. Nå har pappaen som mål å finne tilbake i formen han hadde før han brakk ryggen. Han ligger cirka 10 kilo bak skjema i samtlige øvelser, men det kommer seg. Treningssenteret, som ligger et steinkast fra hjemmet, er hyppig besøkt.

– Det betyr mye for meg at foreldrene mine ikke bare sitter i sofaen og visner bort. Når jeg ser på ham i dag, blir jeg stolt. Han har vært så flink, og det er godt å se at treningen gir resultater. Nå har han fått tilbake fargen i ansiktet, og er på stigende form.

