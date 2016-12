Farmen-Sophie: – Jeg telte til ti en del ganger, ja

Sophie Therese Lindberg har tatt seg til finaleuken i «Farmen», uten å ha gjort veldig mye ut av seg. 25-åringen innrømmer hun bet mye i seg.

– Jeg må være den kjedeligste «Farmen»-deltageren du har møtt, sier Sophie Therese Lindberg og ler.

VG møter henne i forbindelse med finaleuken i «Farmen» som hun har tatt seg til uten stor ståhei. Søndag slo hun ut publikumsfavoritten Stine Hartmann i tvekamp, den første tvekampen hun har vært i i løpet av oppholdet. Etter gårsdagens episode er det klart at hun står igjen som en av tre før søndagens siste episode.

Sophie har definitivt ikke vært den det har vært snakket mest om i høst, selv om hun altså har holdt ut lenger enn veldig mange av de andre.

Hun innrømmer at hun lå litt lavt fra start.

– For at dagene der skal bli greiest mulig, man lever så tett på hverandre. Men for min del endret det seg etter hvert som jeg kom nærmere inn på folk. Man finner ut hvor man har hverandre og hva man kan si.

DRO TIL I TVEKAMP: Sophie Therese Lindberg i dyp konsentrasjon i tvekampen mot Stine Hartmann. Foto: TV2

– Jeg er egentlig en ganske direkte person, men hvis jeg hadde kjørt på fra start, ville jeg nok skremt folk, sier Sophie. Hun bedyrer at hun sa ifra og «tok kamper», selv om det kanskje ikke har kommet så ofte frem på TV.

– Var det mye du bet i deg?

– Jeg telte til ti en del ganger, ja. Men man må bare ha respekt for at folk er annerledes og gjør ting på sin måte.

– Hvem irriterte deg mest under oppholdet?

– Jeg hadde et elsk-hat forhold til Laila. Men det tror jeg er ditto for Laila. Jeg tror egentlig vi er ganske like, og vi to kom ganske nær hverandre. Jeg respekterte henne veldig fordi hun jobbet hardt fra dag én. Hun kunne mye, jeg sugde til meg kunnskap. Hun tar mye plass også, det sa jeg til henne flere ganger. Men vi fikk til slutt en veldig god tone.

De fleste som dekker «Farmen» jakter «Farmen»-romanser – hvis det skulle oppstå. Sophie forsikrer om at en romanse var noe av det siste hun tenkte på inne på gården, hvor man skulle leve som i 1916.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan det har blitt romanser der tidligere. Man blir helt aseksuell der inne, sier 25-åringen som holder kortene tett til brystet hva gjelder hennes eget kjærlighetsliv.

– La oss bare si at det er én jeg har et litt bedre øye til enn andre.

Hardt fysisk arbeid og mye grøt tæret på reservene til Sophie. Hun hadde ikke veldig mye å gå på i utgangspunktet, men ble etter hvert veldig tynn inne på gården. Så tynn at familien reagerte når de så det på TV mange uker senere.

– Mormor ringte meg etter å ha sett meg på TV og sa: "Dette ikke ser bra ut"! Da måtte jeg berolige henne: Mormor, jeg har det bra nå!

SAVNER «FARMEN»-GÅRDEN: Sophie Therese Lindberg har daglig kontakt med flere av de andre «Farmen»-deltagerne, og tar imot Åsta Hølmo i Oslo denne helgen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Men altså, det var helt grusomt. Det er kanskje derfor jeg ikke orker å se så mye på «Farmen» mens det går, det er så grusomt å se meg selv så tynn. Jeg ser en rygg med bein som stikker ut, jeg får vondt i magen.

25-åringen gikk ned seks kilo til sammen mens hun var på gården. Likevel følte hun seg ikke underernært.

– Egentlig ikke. Du kan jo spise så mye grønnsaker du vil. Men man merker man er sliten, man kjenner seg seig. Det er kjipt, for jeg elsker å kjenne at kroppen funker. Man våkner dritsulten.

Den aktive 25-åringen gledet seg til å koble helt ut fra 2016 da hun ble klar for «Farmen», vekk fra mobiltelefoner og sosiale medier. Men effekten av avkoblingen har ikke vært helt som hun trodde i ettertid.

– Da jeg kom ut ble jeg mer opptatt av Facebook og Snapchat enn jeg hadde vært før jeg dro. Nesten så jeg overkompenserte. Jeg savnet jo ikke sosiale medier eller telefon da jeg var der inne. Nå savner jeg å drive med praktiske ting som vi holdt på med der, og ikke ha markedsplaner og budsjettering for 2017 hengende over hodet!