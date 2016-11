«Farmen»-Simen: – Vurderte å kaste bøtta på Stine

Simen Amandus Haug Henriksen (34) og Marius Hofsøy (24) rakk å bryte «Farmen»-reglene før Simen trakk seg frivillig fra tvekampen.

Drammenseren er ute etter åtte uker på gården. Tvekampen satte punktum for to svært intense uker med rabalder både inne på gården og blant TV-seerne i kommentarfelt i sosiale medier. Storbonden Stine Hartmann (30) splittet alliansen og guttetrioen, den såkalte Olsenbanden, og helvetet brøt løs.

Førstekjempen Simen hadde på forhånd bestemt seg for å velge Marius som motstander. Deretter informerte Simen kompisen om at han kom til å overlate plassen til ham – uten kamp. Og som sagt, så gjort. Simen blunket til Marius og satte begge melkespannene ned uten kamp – før de to vennene omfavnet hverandre med tårevåte klemmer.

– Men det var et øyeblikk der jeg vurderte å kaste bøtta på Stine, sier en leende Simen til VG og forklarer:

– Det er en liter melk i hver bøtte, og jeg var fristet. Men jeg besinnet meg og fant ut at det beste var å sette spannene rolig ned. Jeg tror det var greit, sier 34-åringen.

Han forteller at han ga opp da storbonden Stine plukket ham ut som førstekjempe.

– Da innså jeg at jeg ikke kunne stole på noen, så jeg gadd ikke mer. Senest et kvarter tidligere hadde Stine lovet å velge Laila, så jeg ble sinnssykt skuffet, forteller Simen til VG.

TVEKAMP: Simen med melkespannene før han avgjorde kampen med å gi seg.

Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

34-åringen legger til at det sikkert var naivt av ham å reagere så sterkt på avtalebruddet.

– Men jeg står selv for alt jeg gjorde på gården, og jeg angrer ikke på beslutningen om å gi meg. Venneskapet ble viktigere enn spillet.

Marius vurderte også trekke seg for å overlate den gjenværende plassen til Simen.

– Begge ville egentlig gi den andre muligheten til å fortsette konkurransen, forteller Marius når VG møter de to «Farmen»-kompisene.

De kom likevel frem til at det var Simen som skulle dra, siden han hadde mistet piffen etter førstekjempevalget og i tillegg slet voldsomt med savn etter kjæresten hjemme.

– Men det var veldig tungt, innrømmer Marius.

KJÆRESTER: Simen og Mari Lillegraven Frøshaug.

– Når noen ofrer sin mulighet til å vinne premien, og att på til en så sterk kandidat som Simen, sier det mye om ham som person.

Simen, som til daglig jobber som markedskonsulent i Strømsgodset, mener fortsatt det var verdt å gi fra seg plassen.

– Hadde vi lyktes med planene vår om at vi seks i alliansen skulle stå igjen helt til slutt, så hadde jeg selvsagt vært innstilt på å kjempe mot alle. Men da det ikke ble sånn, syntes jeg det var mest rettferdig at jeg gjorde som jeg gjorde. Jeg hadde snakket mye med Marius og Ali om hvor sterkt jeg savnet kjæresten min, Mari, og hadde det ikke vært for de to, ville jeg ikke holdt ut mer enn ti dager, tror Simen.

Marius hyller vennen:.

– Simen er på alder med brødrene mine, så jeg ser nesten på ham som en storebror. Jeg vil påstå at Simen etter disse intense ukene kjenner meg bedre enn bestekameratene mine hjemmefra, sier Marius.

At det ble mye tårer da Simen avblåste tvekampen, lever både han og Marius godt med.

– Vi er følsomme mennesker, begge to. Det er helt greit.

AVSKJEDSKLEM Simen og Marius.

Det TV-seerne ikke fikk se, var at Simen og Marius brøt reglene den siste natten ved å besøke hverandre på kjempehyttene. De spiste både kveldsmat og frokost sammen og la løpet for tvekampen.

– Det er jo meningen at man skal være avskjermet, men vi tok oss den friheten, flirer de to.

Til tross for den intense konflikten med Stine, klemte Simen også henne før han forlot gården. I dag har de to imidlertid ingen kontakt.

