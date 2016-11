«Farmen»-Oddvar om drama rundt Stine: – Avtaler er til for å brytes

Oddvar Jenssen (33) likte det han så på TV i går – da Stine Hartmann (30) klarte å splitte alliansen til den harde kjernen.

– Endelig var det en som klarte å splitte de tre guttene. Det var en glede å se på, sier Oddvar til VG.

Han har langt mindre til overs for den voldsomme reaksjonen til Stines rivaler.

– De burde respektere andres valg, mener sørlendingen.

Også i sosiale medier har det kokt siden i går kveld. Flertallet heier på Stine og berømmer måten hun opptrådte på.

Det var da folkefavoritten Oddvar ble valgt til førstekjempe i forrige uke og senere røk ut at harmonien ble brutt på «Farmen»-gården. Også TV-seerne raste og fortvilte over den utviklingen konkurransen tok. I går ble det for alvor bråk da storbonden Stine bestemte å bryte opp guttetrioen, den såkalte Olsenbanden, ved å velge Simen Amandus Haug Henriksen (34) til førstekjempe.

TV-seerne har vært vitne til hvordan vennskapet mellom Oddvar og Stine har utviklet seg gjennom innspillingen. Også etter at innspillingen var ferdig, har de to beholdt en nær og tett kontakt.

Men det TV-seerne ikke så, var at Stine også skal ha vært en svært sterk pådriver for å få forrige ukes storbonde Burhan Qaderi (30) til å velge Oddvar til førstekjempe. Til tross for deres vennskap skal også Stine ha ønsket å få Oddvar bort fra gården.

Oddvar har ingen kommentar til de andres påstander om at TV 2 har valgt å klippe bort mye av Stines spill, og at det slår ut til hennes fordel på TV. Han bærer heller ikke nag til venninnen.

– At hun prøvde å få meg ut, er for så vidt en ærlig sak, det. Jeg må bare ta det som et kompliment. Det er ikke derfor jeg er sur – for at jeg ble førstekjempe. Jeg er sur på at gruppa ikke klarer å respektere de valgene andre tar.

– Føler du at Stine har vært ærlig mot deg?

– Ja, det gjør jeg. Stine har betrodd meg i ettertid at hun sa til Burhan at han måtte vurdere å velge meg til førstekjempe. Men det var til syvende og sist Burhans eget valg. Det var han som var storbonde. I dag har jeg ikke noe uoppgjort med hverken Stine eller Burhan, sier Oddvar.

Stine innrømmet overfor VG i går at hun snakket mye med Burhan og de andre guttene om at Oddvar var en farlig rival:

– Jeg savnet Oddvar da han dro, men det er klart det ble en stor konkurrent mindre uten ham.

«Olsenbanden» og deres allierte jenter, Åsta Hølmo (23) og Sophie Therese Lindberg (25), ble så opprørt i gårsdagens episode fordi de mente at Stine ikke spilte med åpne kort, til tross for inngåtte avtaler. De tre guttene forklarte til VG i går at de føler seg fremstilt som «drittunger» på skjermen og at Stine skånes.

«OLSENBANDEN»: Bygutta Ali Ahmad, Marius Hofsøy og Simen Amandus Haug Henriksen hadde håpet å stå igjen til finalen. Sånn blir det ikke. Foto: Skjermbilde/TV 2

Både Simen, Burhan, Ali Ahmad (29), Marius Hofsøy (22) hevdet overfor VG i går at TV 2 har valgt å klippe episodene sammen på en måte som ikke viser Stines spill i kulissene. Ikke minst at det ikke kommer frem på TV at hun lovet dem alle å velge Laila Lockert (40) til førstekjempe.

Oddvar synes det er helt greit at Stine gjorde som hun gjorde, fordi han er generelt motstander av allianser.

– Det er galt å inngå allianser. Alle må greie å stå på egne ben. Det er et spill, og avtaler er avtaler til for å brytes. Avtalene burde ikke vært gjort i utgangspunktet. Man kan snakke med folk og drøfte ting, men ikke inngå avtaler som innebærer at man beskytter hverandre. Det er jeg ikke tilhenger av, sier Oddvar, som selv valgte Stine til førstekjempe tidlig i konkurransen – før de ble så tette venner.



VANTRO: Åsta måper ved siden av Simen og Laila da Stine sier Simens navn. Foto: Skjermbilde/TV 2

Oddvar var selv aldri del av noen allianse. Helt fra første dag på gården ble han sett på som den sterkeste på grunn av sin stor kunnskap om praktisk gårdsarbeid. Det skapte seerstorm da han røk ut, og mange truet med å boikotte programmet.

Fortsatt får Oddvar tilbakemeldinger fra folk.

– Men det er naturligvis ikke like mange som før, sier 33-åringen, som i dag – i likhet med Stine – ikke har kontakt med hverken Simen eller Marius.

– Men jeg snakker med Burhan og Ali. Ali er OK, egentlig, mener Oddvar.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra TV 2 når det gjelder kritikken til hvordan epsiodene er klippet og redigert.

