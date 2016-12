«Farmen»-Marius om jul i fengselet: Den verste tiden

For fengselsbetjent Marius Hofsøy (24) er det smertefullt å se avskjedene mellom innsatte mødre og barna deres.

Han figurerer på TV 2 i beste sendetid tre ganger i uken gjennom «Farmen».

Til daglig jobber Marius i Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. I de fire årene han har jobbet bak murene, har han vært vitne til svært mange vonde episoder knyttet til jul. I år håper han å kunne gjøre noe med det.

– De avskjedene jeg ser i julen, er forferdelige. Å se barn bli lei seg når de må forlate mamma eller pappa i fengselet, er det aller verste. Jeg unner ingen å oppleve det, sier realitykjendisen til VG.

– Julen er den tiden jeg selv satte mest pris på da jeg vokste, fordi jeg hadde det trygt og godt. Men jeg vet hvor tung høytiden er for både innsatte og pårørende. Det er den verste tiden, og jeg får skikkelig klump i magen bare ved å snakke om det.

ENGASJERT: Eksfangen Trond Einar Frednes (t.v.) med fengselsbetjent og «Sammen for livet»-makker Tobias Hofsøy. Foto: PRIVAT

Nå ønsker han å jobbe sammen med storebroren Tobias Hofsøy (33), som også er fengselsbetjent. Planen er å dele ut julegaver til de innsatte, som de igjen kan gi til sine barn.

Med seg på laget har de den tidligere torpedoen, drapsdømte Trond Einar Frednes (38) fra Larvik, som de siste par årene i likhet med Tobias Hofsøy har vært primus motor for organisasjonen «Sammen for livet».

De to ble kjent da Frednes sonet – og møttes på nytt for halvannet år siden, da Frednes var en fri mann og nettopp hadde gitt ut boken «Badboy» sammen med forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst.

Brenner for barn



«Sammen for livet» jobber til daglig med å få innsatte ut i jobb under soning, men i disse dager er det jul som står på agendaen. Storebror Hofsøy og Frednes er i full sving med å samle inn gaver fra frivillige til innsatte i region sør: Telemark, Buskerud og Vestfold.

Nå vil Marius videreføre det til fengselet han selv jobber i. Det håper han kan sørge for en litt lettere julefeiring for de innsatte kvinnene og deres pårørende.

– Å få bidra til at innsatte skal få gi barna sine gaver, er viktigere enn å gi gave selv. Det er så lite som skal til. Jeg brenner ekstra for barn, sier Marius – som selv ikke har rukket å bli pappa.

TV-KJENDIS: Marius Hofsøy (24) er «Farmen»-deltager. Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

Tobias Hofsøy, som selv er tobarnsfar, forteller til VG at de har samlet inn ekstra gaver som Marius skal få dele ut i kvinnefengselet.

– Vi håper at prosjektet kan spre seg til hele landet. Vi har begge vært vitner til så mange barn som må leve med tapt inntekt etter en innsatt mor eller far. Ofte er det de hjemme som merker straffen aller mest. Men kanskje er det spesielt vanskelig å være mor og fange i julen, sier 33-åringen.

– Betyr så mye

Frednes, som satt inne i ti år, er pappa til tre. Det ene barnet kom til verden mens han sonet.

– Dette handler om noe jeg har følt på egen kropp. Hjelpen betyr så utrolig mye. Vi vet også at det er vanskelig for pårørende å be om hjelp, mange føler at det er skambelagt og stigmatiserende, sier Frednes.

Om «Farmen»-Marius



Både Tobias Hofsøy og Frednes synes det er spesielt å se Marius på TV i «Farmen», selv om de ikke synes det kommer tydelig frem at «han har et godt hjerte». Tvert imot har den såkalte Olsenbanden i realityserien hisset på seg TV-seerne noe voldsomt på grunn av sine utspill på TV.

PÅ JOBB: Marius Hofsøy på vaktrommet med sin kollega Mari Olsen Onsøien. Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

– Jeg synes Marius gjør en flott figur, men ser jo at det hele er klippet veldig merkelig. Det er nesten helt skandale. At folk tilsynelatende sitter og ler på skjermen av noe som egentlig ikke skjer der og da, er helt uforståelig for meg, som er opptatt av rettferdighet.

Marius er én av fem som er med inn i den aller siste finaleuken.

«OLSENBANDEN»: Ali Ahmad, Marius Hofsøy og Simen Amandus Haug Henriksen. Foto: Foto: Skjermbilde/TV 2

Storebroren støttet Marius da han skulle inn, men sier at han aldri hadde tenkt at TV-kanalen kunne finne på å klippe ting «feil» for å få ham til å fremstå som han ikke er.

– Jeg tror ikke jeg skal melde meg på reality-TV selv, for å si det sånn, ler Tobias Hofsøy.

Frednes liker det han ser på TV.

– Marius har et godt hjerte, forsikrer 38-åringen.

«Sammen for livet» eies av Jørn Lier Horst, håndballspiller Anja Hammerseng Edin og Michael Treschow.

