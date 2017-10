«Farmen»-Line ute: – Gikk opp fire kilo på en uke

Line Suomalainen (55) hevder «bitche-rollen» var spill for galleriet og blåser i hva TV-seerne tenker om snikspisingen og at hun valset rundt halvnaken.

Et øyeblikk så det ut som om Line hadde gått seirende ut av tvekampen mot Sunniva Dorotea Thorsen (30), men da programleder Gaute Grøtta Grav (38) finstuderte resultatet, viste det seg at den ene av Lines nagler ikke var slått helt inn.

– Jeg gikk ut med glans, sier Line til VG.

– Da jeg så at naglen ikke var helt nede, tenkte jeg bare «ja, ja». For meg var det hele en ferie. Hadde jeg konsentrert meg mer og besinnet meg i større grad, ville jeg nok vunnet hele greia. Men jeg tok litt for lett på det. Samtidig ga jeg det jeg hadde og viste hva jeg var god for den uken jeg var der, mener 55-åringen.

Finnmarkskvinnen fikk altså et kort opphold på gården i Arendal, men rakk å markere seg kraftig likevel. Hun hisset på seg de andre ved å være eplekjekk og direkte, og hun rappet mat i smug.

NAGLEN: Her røk tvekampen for Line. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

– Men jeg er ingen bitch. Jeg bestemte meg bare for at de skal få det de har tatt meg inn for.

– Så du mener du fikk være med i «Farmen» for å være litt bitchy?

– Ja. Så det var litt spill for galleriet, det vil jeg påstå. Jeg kan være storkjeftet, men de som kjenner meg, vet at jeg er real og rettferdig. Til vanlig går jeg ikke rundt og stjeler mat, ler hun.

MAT-TYV: Line hadde mange måter å skjule snikspisingen på og gjemte blant annet mat i klærne. Foto: SKJERMDUMP , TV 2

Men det gjorde hun til gagns under oppholdet, blant annet gjemte Line grønnsaker inne i BH-en.

– Egentlig er det synd at de ikke fikk filmet alt. Som at jeg hadde omelett og stekt egg hver morgen. Jeg gjemte også unna fisk. Da jeg la meg på kvelden, var jeg så mett at jeg var helt stinn. Jeg gikk opp fire kilo den uken, forteller Line.

Hun har fått henvendelser fra TV-seere, både positive og negative. Siden «Farmen» fortsatt er under innspilling, har ikke deltagerne lov til å være synlig i sosiale medier.

– Derfor har jeg ikke kunne svare noen av dem. Uansett bryr jeg meg ikke om hva andre mener. Jeg er 55 år, så det driter jeg rett og slett i. Om jeg går naken på tunet og naboen ser meg, gjør det ingenting. Før ble jeg kanskje såret når noen kritiserte meg, men ikke nå lenger, sier Line.

Også på gården var Line lite opptatt av om hun viste mye naken hud. Mens de andre deltagerne ofte jobbet iført ullgensere og langbukser, utfoldet Line seg ofte i bikini – enten hun kjørte hest eller hugget tømmer.

LETTKLEDD: Line stilte ofte i langt færre klær enn de andre deltagerne. Det kostet henne lite. Foto: SKJERMDUMP , TV 2

– Det var jo så varmt! Folk kan bare prate. Jo mer de prater, jo mer interessant må det bety at jeg er. Mer enn 30 flotte mannfolk har tatt kontakt med meg på Facebook, fordi de vil bli venn med meg. Så litt spennende må jeg være, selv om jeg er fyldig og går halvnaken på TV, konkluderer hun og ler.

Line er opptatt av å formidle at hun er trygg i sitt eget skinn.

– Jeg er ingen fotomodell, men jeg skjemmes ikke over kroppen min. Derfor bare peiset jeg på, selv om jeg er overvektig. Ikke har jeg silikon i brystene, og ikke har jeg kjøpt rumpe heller. Jeg er den jeg er. Livet er for kort til at man skal jage etter det optimale. I hvert fall mitt liv.

VANT: Sunniva vant over Line i tvekampen. Foto: ALEX IVERSEN og SKJERMDUMP , TV 2

Når er katta ute av sekken, og Line kan svare på meldinger som renner inn fra fremmede, deriblant «frierier».

– Det skal godt gjøres at man finner noen her nede som er av det kaliberet jeg vil ha, sier Line, som er kunstner og for tiden bor i Ørje.

FORNØYD: Line – her før hun flyttet inn på «Farmen»-gården – mener hun kunne spilt mer taktisk. Men hun sørger ikke over den tidlige exiten. Foto: Lise Skogstad , VG

Hun tviler for øvrig på at «søringa vil ha en sånn dame i hus»:

– Jeg er ikke noen kjøpesenterdame. Dagens mannfolk vil helst ha 20-åringer med silikonpupper. Jeg vet jeg ikke står på øverstehylle, men på restplasshyllen. Men de årene jeg har igjen, vil jeg være den jeg er. Jeg vil gjøre akkurat det jeg har lyst til – så lenge jeg ikke sårer andre, sier den single firebarnsmoren, som opprinnelig kommer fra Sør-Varanger.

Når hun nå selv er ute av «Farmen», er det slett ikke sikkert Line kommer til å se resten av episodene. Faktisk så hun ikke mandagens premiere heller.

– Da var jeg opptatt med jobb, så den prioriterte jeg bort. Onsdagens episode så jeg, men den var veldig tam. De resterende skal jeg se hvis jeg får tid.

Akkurat nå er Line på to ukers reise i Lofoten.

– Jeg har så mange andre verdier i livet enn det som kommer frem på «Farmen». Mitt mål er å ha det bra. Da gjør det ikke noe om jeg aldri blir rik på gull og grønne skoger.