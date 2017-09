«Farmen»-Line: – Min største svakhet

I første episode reagerer noen av de andre deltakerne på hvordan Line Soumalainen (55) prater til dem, og det forutså hun ville bli hennes utfordring på gården.

Mandag kveld var «Farmen» i gang med sin trettende sesong, og fjorten nye deltagere flyttet inn på gården i Sandvika utenfor Arendal. Soumalainen markerer seg tidlig. Blant annet varsler hun tidlig at hun ønsker å være storbonde.

– Jeg vet hva jeg er god for, og jeg kan det her, slår hun fast i episoden.

Det ender opp med at Kristian Krubel Djupnes (21) blir storbonde etter at Camilla Cox (31) oppfordrer ham til å melde seg. Line sier da til kamera at hun anser Kristian som «talentløs» i rollen.

– Jeg får prøve å lukke øynene og holde stilt. Han får ta de avgjørelsene han skal, men jeg er bonde og vet hvordan dette skal gjøres, slår hun fast.

Hun vet ikke at Kristian til vanlig jobber som landbruksavløser og er norgesmester i maskinmelking, men det er kjent for seerne. Senere i episoden moderer hun seg, og beskriver Kristian som en flott gutt.

Innspillingen av «Farmen» pågår fortsatt, og derfor er ingen av deltakerne tilgjengelig for pressen ennå.

– Er ikke redd for å krangle

Før de flyttet inn på gården møtte VG Line, og allerede da var hun litt bekymret for hvordan «søringan» ville takle hennes fremtoning.

– Min største svakhet er at jeg er frittalende. Jeg er fra Nord-Norge så jeg har noen saftige utrykk, fortalte hun da VG møtte alle deltagerne i juli.

– Jeg er ikke redd for å starte krangler, og min svakhet blir at jeg ikke klarer å holde meg i skinnet, la hun til.

Hun opplyser samtidig om at hun er ærlig, og klar på hvem hun vil være.

– De får like meg eller ikke. Sånn får det bare være, fastslo hun.

Line anser ikke seg selv som en spillmaker og er heller ikke så opptatt av allianser.

– Det kan kanskje bli et minus, tror hun.

Senere i mandagens episode ser man at Line får ansvar for å føre hesten som skal frakte materialer fra skogholtet og til tunet. Sammen med Tale Myhre (24), Amalie Snøløs (21), Mats Beylergaard Brennemo (28) og Geir Magne Haukås (46) stabler de planker i vognen bak hesten.

Da mener Tale og Amalie at de heller burde bære plankene, siden de ikke får plass på hesten. Det får de ikke gehør for hos Line. Etter det går Tale og Amalie til storbonden Kristian med at de opplever kommentarene og dirigeringen fra Line som nedlatende.

– Det er sånne kommentarer hele tiden, og unnskyld at jeg sier det men hun er litt «bitch», sier hun i episoden.

Kristian konfronterer Line med det jentene forteller.

– Får du slutte, tåler de ikke at en Finnmarking prater til dem, så får de gå og vaske kopper. Ærlig talt, svarer hun.

– De synes du er litt grov i målet og litt kvass. Jeg tåler det, men jeg tenker vi må ta hensyn til de som ikke tåler det, sier Kristian til Line.

Line sier da at hun skal forsøke å ta hensyn, og til kameraet etterpå sier hun at så lenge Kristian er storbonde, skal hun skjerpe seg.

I juli forklarte hun at selv om hun ikke var redd for å krangle, tåler hun at folk er uenig.

– Om noen sier til meg «Line, nå såret du meg» så skal jeg be om unnskyldning, konstaterte hun.