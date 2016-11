På grunn av savnet etter sine kjære hjemme, og tilbakemeldingene fra de andre på gården valgte Lasse Bergseter å sende seg selv tilbake til 2016.

Lasse Bergseter ble denne sesongens selv-erklærte «Farmen»-gærningen. På tinget før tvekampen ba han om unnskyldning for oppførselen sin til de andre deltagerne, særlig ovenfor Laila Lockert og Ali Ahmad. Ingen av de to tilga oppførselen hans.

– Valget om å tape tok jeg da jeg hørte hva de andre sa på tinget, samtidig kjente jeg på savnet etter dem hjemme, forteller Bergseter til VG.

– Da jeg så at Oddvar ikke var ferdig da jeg hadde ett slag igjen var det bare å slå ved siden av spikeren, forteller Bergseter.

I det de andre deltagerne slipper jubelen løs for at Oddvar Jenssens siste nagle er i treverket, kan man skimte et smil fra Bergseter i bakgrunn.

SLÅR VED SIDEN AV: Lasse Bergseter lot motstanderen vinne tvekampen Foto: Skjermdump fra episoden

Ville lage sirkus

Etter seks uker i 1916 var det nok for Bergseter. Han har hisset på seg de fleste på gården, og det hadde han bestemt seg for allerede før han reiste inn på gården.

– Jeg har fulgt med på alle sesongene og syns det er artig med dem som lager litt sirkus. Om man ikke liker det kan man se på «Jakten på kjærligheten», forteller han.

JUBLET FOR ODDVAR: De andre deltagerne hadde en klar favoritt i kveldens tvekamp Foto: Alex Iversen , TV 2

Det har han fått høre fra folk som kommer bort til han på gata også. Han flyttet inn på gården med målet om at folk skulle huske han.

– At det kan sitte noen uansett hvor i landet og huske han tosken som var med på «Farmen» i 2016 hadde vært gøy, forteller han, og legger til:

– Jeg kan godt bli en C- eller D-kjendis, spøker han.

Ideelt sett ville han stått som vinner, forteller han, men innser at det var risikofylt å velge den taktikken han gjorde. Kombinasjonen å lage sirkus og være alle ukene på gården gikk ikke denne gangen.

– Selvfølgelig var kjedelig å ikke vinne, men det var veldig godt å komme hjem igjen og.

Han angrer ikke på noe han gjorde på TV, likevel er det spesielt å se det igjen. De som kjenner han vet at det var skuespill. Denne uken skapte han overskrifter for krangelen han hadde med Laila Lockert, men verken han eller hans nære har tatt seg nære av dem.

SKVÆRET OPP: Lasse Bergseter og Laila Lockert la kranglene bak seg etter tvekampen Foto: Skjermdump fra episoden

– De jeg jobber med så krangelen med Laila og sa: «Men det er jo ingenting, har de ikke sett Lasse forbanna før?», ler Bergseter.

Internettkommentarene han har fått har vært både positive og negative.

– Noen tar min side i krangelen med Laila, men ifølge nettrollene er jeg både fæl, idiot og det meste annet. Jeg får nok ta meg en kjøretur og spørre noen av dem hvordan det står til, sier han.

Selv om han spilte et spill på gården er han skuffet over at humoren hans ikke kom tydeligere frem på TV.

– Jeg viste nok alle sidene mine på gården, men jeg syns godt de kunne vist mer av dem. Jeg er ikke lat, arbeidssky og slem, slår Bergseter fast.

Etter seks uker i 1916 var overgangen tilbake til 2016 overraskende tøff, forteller han. Han måtte venne seg til alle luktene og lydene på nytt igjen.

– Det å kunne hente seg en brødskive når man var sulten var også nytt. Alt er så tilgjengelig i 2016. Jeg tenkte nok litt mer over det i starten, men så faller man tilbake i vanene igjen etter hvert.