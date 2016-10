«Farmen»-Lasse har snudd – tror på klarsynte

Lasse Bergseter (48) var enormt skeptisk til klarsynte før han flyttet inn på gården. Nå har han skiftet mening.

Allerede i første «Farmen»-episode kom temaet opp, da Bergseter konfronterte Anita Kallestad (43) med sin skepsis. Kallestad, som selv hevder å være klarsynt, forklarte blant annet til «Farmen»-rivalen at hun mente å se at han hadde mistet en han var svært glad i.

For den ellers så bråtøffe Bergseter, som for få år siden mistet broren sin, ble samtalen en følelsesladet affære, som endte i tårer. Tårevått blir det også onsdag, når Bergseter på nytt bringer temaet på bane. 48-åringen fra Barkåker i Vestfold vil nemlig ha mer informasjon fra Kallestad, og hun nøler ikke med å svare.

Kallestad både formidler det hun hevder er beskjeder fra «den andre siden» til Bergseter, og hun forteller ganske detaljert om hva hun «ser». Også hun tar til tårene.

– Du kan trygt si at jeg var skeptisk før, sier Bergseter til VG.

– Men når Anita sier hun har fått beskjed om at jeg burde ha vært hos tannlegen, er det spesielt. Jeg avbestilte en tannlegetime like før «Farmen». Og hun beskrev barndomshjemmet mitt. I det hele tatt kom det frem mye mer i tillegg til det med broren min, som det er synd ikke er vist på TV, sier Bergseter til VG.

– Så nå er skepsisen borte?

– At jeg tror hundre prosent, er å dra det litt langt. Men jeg har skiftet mening. Jeg kan aldri tenke meg at Anita hadde klart å gjøre så god research på meg på forhånd.

– Ikke rasshøl



Bergseter er fortrolig med å gråte foran hele Norge.

– Det har jeg ingen betenkeligheter med. Jeg gråt mer enn det som vises. Ikke er jeg et sånt rasshøl i virkeligheten heller, som det ser ut som. Men jeg skjønte at Hvis vi skulle lage bra TV, så måtte jeg ta den rollen. Ellers ville det blitt «Jakten på kjærligheten» møter «Farmen», sier han.

PERSONLIG: Anita Kallestad og Lasse Bergseter i onsdagens «Farmen».

Nå blir det i stedet «Farmen» møter «Åndenes makt». Kallestad kommer fra Bolstadøyri og jobber som klarsynt til daglig.

– Dette ble jo en kjempetest for meg. Jeg har aldri før hatt kamera på meg når jeg jobber, så det var utfordrende. Jeg visste ikke på forhånd om jeg kom til å få opp noe i det hele tatt, hva jeg i så fall ville få opp, og hvordan Lasse ville reagere, sier hun.

Uansett var det ting hun ikke kunne ha funnet ut på forhånd.

– Vi visste jo ikke hvem andre som skulle inn på gården før vi startet innspillingen.

43-åringen avviser at det er et PR-triks å være med i «Farmen».

– Overhodet ikke. Jeg er der for å vise hvem jeg er på godt og vondt. I 1916 fantes det også klarsynte, men det var ikke diskuterbart. Før den tid ble jo folk brent på bålet. Derfor er det fint at TV 2 setter dette inn i en såpass normal setting.

RIVALER: Lasse Bergseter og Anita Kallestad.

Kallestad er nervøs med tanke på hvilke reaksjoner hun kan få fra omverdenen.

– Selv vil jeg beskrive meg som et normalt, sensitivt menneske med en utviklet sjette sans. Folk må få være skeptiske. Vi klarsynte kan jo også ta feil. Samtidig er det fint å ha et åpent sinn. Det kan finnes juksemakere, men man må ikke dra alle under en kam.

Nylig satte «Folkeopplysningen» på NRK kritisk søkelys på klarsynte og deres påstander om å kunne kommunisere med døde. Det ble hentet inn stemmer både for og imot, og programmet konkluderte med at dette er en bransje med mye juks. Men TV-kanalene vet at det er et tema som fascinerer, uavhengig hva man tror. «Åndenes makt» har i en årrekke vært blant trekkplastrene på TVNorge.

TV 2: – Ikke uvanlig

At TV 2 og produsentene av «Farmen» vier plass til temaer som ikke omhandler livet inne på gården, er sjelden. I år velger de altså å vie mye plass til det omstridte temaet – og går direkte på konkrete hendelser og personer.

– Det er riktig at historiene som regel handler om livet på «Farmen», men det er ikke uvanlig at vi forteller om deltagernes liv utenfor gården, blant annet for å si noe om personligheten deres, sier presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen.

Iversen forteller at det var Bergseter som inviterte kamerateamet med på samtalen.

– I dette tilfellet handler praten mellom Lasse og Anita om hvordan de nærmer seg hverandre, og hvordan Lasse åpner seg mer og mer for hennes perspektiver.

Også i fjor var det en som mente å ha overnaturlige evner på gården. Vibeke Hoff hevdet å kunne snakke med dyrene.

Opptur

«Farmen» mistet 150.000 seere den første uken. Mens 780.000 skuelystne benket seg foran sesongpremieren for halvannen uke siden, samlet «Farmen» kun 636.000 seere søndag, da Kari Lise Vangen (50) røk ut. Mandag fant imidlertid seerne veien tilbake, noe som resulterte i sesongrekord. Da lot 794.000 seg friste til dramaet på gården.

– Samme mandag i fjor hadde «Farmen» 602.000 seere. Med andre ord ligger vi 200.000 seere høyere i år mandag mot mandag i det aktuelle tidsrommet, sier en fornøyd kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.