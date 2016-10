«Farmen»-Laila: – Kjenner på frustrasjon og sinne

Laila Lockert (40) synes det er vondt å se hvordan Lasse Bergseter (49) snakker om henne på TV.

Lasse Bergseter betrodde til kamera i kveldens episode at han ble kvalm ved tanken på at Laila Lockert kunne bli storbonde, at det i så fall ville bli et helvete siden de to «ikke liker hverandre».

Hun ble storbonde.

Sortland-kvinnen har med blandede følelser sett hvordan Bergseter har omtalt henne foran kamera de siste ukene – uten at hun fikk vite det der og da. Det har blant annet handlet om herming av dialekten hennes.

– Jeg synes ikke det er greit at sånn som Lasse holder på. Det ville vært løgn å si noe annet. Det er både vondt og sårende. Alle nordlendinger jeg møter, kjente og ukjente, sier at de reagerer på hvordan han oppfører seg. Det er nesten litt diskriminerende for hele folkeslaget, sier Lockert til VG.

«FARMEN»-KJENDIS: Laila Lockert før hun flyttet inn på gården. Foto: Odin Jæger , VG

Hun forklarer at de to egentlig skværet opp etter TV-innspillingen, men at det var før hun så alt på TV.

– Det er barnslig og lite modent av en voksen mann. Jeg kjenner på sinne og frustrasjon.

BRÅKJEKK: Lasse Bergseter fra Vestfold. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Vil du beskrive det du ble utsatt for på «Farmen» som mobbing?

– Det er kanskje å strekke det litt langt. I spillet må man tåle ganske mye, men jeg synes ikke det er fint. En som blir mobbet er ofte veldig ensom, men det var overhodet ikke jeg.

Lasse angrer ikke



Bergseter synes det er trist at Lockert sitter igjen med de følelsene, men han ville ikke hatt sine egne handlinger ugjort.

– Hun har valgt å være med i et program som «Farmen» – på riksdekkende TV. Helt frivillig. Da må hun ta konsekvensene av det, på godt og vondt. Jeg spilte mitt spill, men har ingen vonde følelser overfor Laila i dag, sier han til VG.

– Jeg ser ikke bort fra at vi kan ta en øl og snakke om det som skjedde på «Farmen», legger han til.

Lykkelig over å bli valgt til storbonde for aller første gang, valgte Lockert i kveldens episode å ta med seg Marius Hofsøy (24) og Sophie Therese Lindberg (25) som medhjelpere. Lockert forklarer foran alle at hun synes Hofsøy er en «kjempeflott fyr, som fortjener å bli invitert med på markedet, siden han aldri har vært der».

ALLE: Her har Laila Lockert nettopp blitt valgt til storbonde. Hun snur seg mot Marius Hofsøy (bak t.v.) og velger ham som hjelper. Lasse Bergseter (t.h.) er minst fornøyd av alle. Foto: SKJERMDUMP FRA TV 2

TV-seerne har tidligere fått se at nettopp Hofsøy har kritisert Lockert fordi han synes hun prater for mye om seg selv. Det gikk så langt at Stine Hartmann tok ham til side for å få ham til å slutte med det – noe som resulterte i at Hofsøy valgte å skvære opp med Lockert.

Lockert legger ikke skjul på at hun har fått noen aha-opplevelser i ettertid når alt er vist på TV.

– Jeg blir lei meg, men synes fortsatt at jeg tok det rette valget da jeg plukket Marius som hjelper. Marius er 24, jeg er 40. Altså har jeg vært ute en vinternatt før. Jeg skjønner at man kan bli lei av andre man bor oppå hele tiden. Det var voksent av ham og komme og snakke med meg, men akkurat den himlingen med øynene, står han vel ikke helt for. Så litt feig er han kanskje. Jeg skjønner i hvert fall nå at det var sannhet i det som Stine fortalte meg, smiler Lockert.

Hun er full av lovord om «Farmen»-venninnen:

– Det at Stine tok affære, viser hvor fint menneske hun egentlig er. Jeg vil fremsnakke Stine så mye jeg kan. Hun er en kjempeflott jente, som står opp for folk som blir kjipt behandlet.

Hofsøy: – Var ærlige



Hofsøy hadde ikke samvittighetskvaler da han tok imot tilbudet om å bli Lockerts hjelper – med de fordeler det innebar.

– Blikkene er en påstand Stine kom med, og ingenting jeg faktisk har gjort rettet mot Laila eller hennes væremåte. Laila og jeg var ærlige med hverandre til enhver tid og hadde en veldig bra relasjon. At hun valgte meg var sinnssykt kult. Laila er ei dame med et stort hjerte, sier Hofsøy til VG.

