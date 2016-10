«Farmen» kuppet seerne – igjen

789.000 TV-seere fikk med seg de aller første sprellene på «Farmen»-gården i går kveld.

Den sterke starten til tross, seertallet er 80.000 lavere enn på fjorårets premiere – som fristet 870.000. VG får tallet opplyst fra TNS Gallup, som også forteller at sesongpremieren i går kan skilte med en markedsandel på 50,6 prosent.

Vi må tilbake til 2010 for å finne tidenes «Farmen»-rekord, da 876.000 skuelystne i snitt benket seg foran skjermen. Gårsdagens start ble imidlertid den tredje best sette sesongpremieren de siste fem årene, da realityserien har vært sendt om høsten.

Fornøyd



– «Farmen» leverer igjen! Dette vet seerne, og det er fantastisk godt å få det bekreftet nok en gang, sier TV 2s programdirektør Jarle Nakken og legger til:

– Det er utrolig godt å se at det er fremdeles er mulig å samle så mange seere på kommersielt TV i dagens TV-marked som det «Farmen» nå gjør, og det midt i høstferien.

Seerresponsen er en opptur for TV 2 som i lang tid har slitt med seertall, og som går gjennom sin tøffeste periode noensinne.

«Farmen», som i år spilles inn på Finnsvika gård i Halden, er blant TV 2 desidert største flaggskip. Flere ganger har antallet TV-seere bikket millionen utover i sesongen. Den nye runden er den 12 i rekken siden oppstarten i 2001.

RIVALER: Anita Kallestad og Lasse Bergseter. Foto: ODIN JÆGER , VG

Manipulasjon og tårer



I første episode fikk seerne blant annet stifte bekjentskap med Lasse Bergseter (48) fra Barkåker, som tidligere har uttalt til VG at for å bygge seg selv opp, er han forberedt på å måtte bryte de andre ned.

– Jeg driter i om noen fra Bergen sitter og ser på TV og mener at Lasse er klin tett i hue! Kommentarer på Facebook om «han psykopaten der». Kari fra Nesodden, eller hvem det måtte være, det driter jeg i! Skriv hva f. dere vil! Jeg skal stjele så mye mat at! Jeg driter i det, fortalte Bergseter før han og de andre 13 flyttet inn på gården.

Ganske riktig fikk 48-åringen allerede i premieren demonstrert sine evner til manipulere – ikke minst ved å påvirke valget av storbonde. Men han fikk også vist for hele Norge at han har en myk side da han i møte med Anita Kallestad (43), som hevder å være klarsynt, tok til tårene.

TV3 slo knockout



Cecilia Brækhus' omstridte boksekamp mot Ann Sophie Mathis i den første proffkampen på norsk jord siden 1981, sørget for TV3 historiens nest høyeste lineære seertall med hele 960.000 seere i snitt lørdag og en kommersiell andel på 77,4 prosent.

GLEDESSCENER: Her er det zoomet inn på bildet der Emiliano Casal (t.h.) og Johnathon Banks tar et godt tak rundt en overlykkelig Cecilia Brækhus. Foto: BJØRN S. DELEBEKK , VG

Hele 990.000 seere fikk med seg at Brækhus avgjorde kampen med teknisk knockout.

– Dette er det nest høyeste seertallet på TV3 noen gang. Gjeldende rekord ble satt av håndballgutta tidligere i år, og jeg tror jammen meg håndballjentene kan utfordre den i desember. I et år da lineær-TVs fremtid diskuteres i dystre ordelag, lander vi sannsynligvis de tre høyeste seertallene i TV3s nesten 30 år lange historie. Det er gøy, sier MTG TV-sjef Morten Micalsen i en pressemelding.

«Nobel» stabil



«Nobel» på NRK, hvor Aksel Hennie (40) spiller spesialsoldat, åpnet med 751.000 seere på dobbeltepisoden for litt over en uke siden. Den påfølgende episoden søndag lokket 745.000 skuelystne. Så langt har over én million sett den første dobbeltepisoden, hvis man også regner med repriser, opptak og visninger på nett.

VGs anmelder belønnet «Nobel» med terningkast 5.

«Jakten på kjærligheten», som startet sesongen med tidenes laveste tall, har løftet seg. I går lokket de sjekkelystne bøndene 460.000 seere, noe som er årsbeste så langt.

TV3s advokatserie «Aber Bergen», med Odd-Magnus Williamson (35) og Ellen Dorrit Petersen (40), økte fra 147.000 seere på premieren for snart to uker siden til 161.000 seere på episode to. Første episode er sett av 240.000 seere totalt, inkludert opptak, repriser og nettvisninger, mens episode to er sett av 167.000 totalt.

– Det er vi fornøyd med, sier kommunikasjonssjef i MTG Norway, Line Vee Hanum, til VG.

