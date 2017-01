«Farmen kjendis» ville lage hjemmebrent – fikk nei

Produksjonsselskapet håpet å la deltagerne få lage hjemmebrent på gården, men Helsedirektoratet satte foten ned.

14. april i fjor, få uker før innspillingen av «Farmen kjendis» startet i Bamble, sendte Strix et brev til Helsedirektoratet.

Siden det var forbudstid i 1917, det året «Farmen» forestiller å ta utgangspunkt i, skriver produksjonsselskapet at de syntes det hadde vært gøy om deltagerne kunne lage hjemmebrent i forbindelse med et eventuelt ukesoppdrag.

«Mengden alkohol vil ikke være stor, og alkoholen vil ikke bli brukt til noe i etterkant. Det er selve «brenningen» vi er ute etter å ha med», heter det i brevet, som VG har fått innsyn i.

Strix skriver videre at de er forberedt på måtte gå gjennom en formell søknadsprosess:

«(...) men jeg lurer på om vi kan søke om dette, eller om dette er et blankt

nei?», skriver produksjonskoordinator.

Nytteløst

To uker senere kom det klart svar fra Helsedirektoratet, med blankt nei:

Helsedirektoratet begrunner avslaget med alkoholloven § 8-1, hvor det står at «det er forbudt å tilvirke/destillere brennevin for andre enn innehavere av statlig tilvirkningsbevilling med rett til å tilvirke brennevin. Forbudet gjelder både kommersiell produksjon og produksjon for privat bruk/hjemmebrent. Det er ingen adgang til å gi dispensasjon fra forbudet».

DRAMATIKK: Intrigene mellom Kari Jaquesson og Aylar Lie sørget for massiv oppmerksomhet rundt «Farmen kjendis» allerede første uken. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Helsedirektoratet skriver videre at statlig tilvirkningsbevilling etter alkoholloven § 6–1 kun til aktører som i næringsøyemed skal drive med brennevinsproduksjon og engrossalg av brennevin.

«På denne bakgrunn vil det ikke kunne tildeles tilvirkningsbevilling til det formål dere ønsker for «Farmen»-konseptet.»

Alex Iversen, ansvarlig for «Farmen» i TV 2, utdyper overfor VG at det ble søkt om mulighet til å lage hjemmebrent i en tidlig fase av produksjonen, fordi de mente det kunne være en spennende måte å tematisere forbudstiden.

– Dette var en del av researchen, og da vi ikke fikk tillatelse, gikk vi videre til andre ting, sier han.

Mer «Farmen kjendis»

«Farmen-kjendisene har tatt TV-seerne med storm. Ordinære «Farmen» (husker du jubelscenene?) har i mer enn 15 år vært blant TV 2s største flaggskip, men med «Farmen kjendis» har realityserien nådd nye høyder.

Premieren fristet rekordmange skuelystne, og siden har antall seere stabilisert seg på om lag én million.

TV 2 vet å melke sin nye gullkalv. I dag kunngjorde de at det blir en ny runde med «Farmen kjendis», og at den skal spilles inn i vår. Resultatet vil presenteres på TV våren 2018.

– Planen har hele tiden vært å lage flere sesonger av konseptet. Det er derfor en stor glede å kunne informere om at vi nå har signert avtalen om ny sesong, og at castingarbeidet allerede er i gang, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2.

Og mer «vanlig» Farmen



Men det betyr ikke at TV 2 setter punktum for ordinære «Farmen».

«Farmen kjendis» kommer i tillegg til den vanlige versjonen, bekrefter Alex Iversen overfor VG.

