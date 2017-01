«Farmen kjendis» med tidenes seer-rekord

Hele 876.000 seere fikk med seg premieren på kjendisversjonen av «Farmen» mandag kveld. Dermed er dette er den mest sette «Farmen»-premieren noensinne.

Det skriver TV 2 i en pressemelding. Her heter det også at mandagens premiere er den nest høyeste premieren på TV 2 noen gang. Kun «Hver gang vi møtes-premieren i 2013 har hatt høyere premiere-tall med 986.000 seere.

– «Farmen kjendis» gjorde rent bord i går, og dette er tall som rett og slett er oppsiktsvekkende sterke. Det er fantastisk å få uttelling for noe vi har jobbet målrettet med i over ett år, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2

TV 2 har satset hardt på at kjendisversjonen av «Farmen» skal bli en like stor suksess som den vanlige «Farmen». Før jul avsluttet sistnevnte sesongen med over en million seere på det meste. Kjendisprogrammet sendes tre ganger i uken, og til sammen blir det fire timer «Farmen» hver uke i de neste seks ukene.

Hvem er hvem på «Kjendis-Farmen»: Navn: Lavrans Solli Yrke: Svømmer/modell Navn: Ida Gran-Jansen Yrke: Programleder og blogger Navn: Kari Angélique Jaquesson Yrke: Livsstilsmotivator Navn: Jarl Goli Yrke: Skuespiller/foredragsholder Navn: Aylar Lie Yrke: Profesjonell pokerspiller Navn: Ingeborg Elisabeth Didriksen Myhre Ludlow Yrke: Programleder Norsk Tipping Navn: Leif-Einar Lothe aka Lothepus Yrke: Maskinentreprenør og TV-personlighet Navn: Tore Petterson Yrke: Komiker og artist Navn: Vendela Maria Kirsebom Yrke: Supermodell og gründer Navn: Lars Barmen Yrke: Kokk Navn: Tonje Helene Blomseth Yrke: Eventyrer, forfatter og foredragsholder Navn: Petter Pilgaard Yrke: Frilans-programleder

– Jeg er faktisk overrasket over hvor bra deltakerne leverte, sier programleder Gaute Grøtta Grav.

Han synes ikke det er så stor forskjell på de to «Farmen»-satsingene.

Kjendis-kampen for tilværelsen utspiller seg på Storøy. Gården ligger i Rørholtfjorden i Bamble kommune. Storøy er på ingen måte ukjent for «Farmen»s mange trofaste seere. Det var på denne gåden hvor Tommy Rodahl gikk seirende ut av kampen for tilværelsen i 2011.

– Det er et behagelig klima i området, og det egner seg godt for et variert dyrehold og dyrking av mark. Og det er vann, fiske og skog i umiddelbar nærhet. Til sammen gjør dette Storøy til en nesten perfekt location for kjendisene våre, uttalte presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 Alex Iversen til VG i fjor vinter.

– Det var trangt og vi bodde tett oppå hverandre, særlig til å begynne med. Men jeg ble der en stund og det jeg savnet mest underveis var kontakten med jentene mine. Vi hadde ingen kommunikasjonsmuligheter, fortalte en av deltakerne, Vendela Kirsebom til VG.

Men i motsetning til et beinhardt taushetsregime for deltakerne i den «vanlige» Farmen, klarte ikke alle kjendisene å holde en lav profil på sosialemedioer til alle var ute av Farmen-gården. Mens noen fortatt kjempet for tilværelsen på gården, dukket opp meldinger både på Facebook og Instagram fra noen av «Kjendis-Farmen»-deltagerne.

– Hele oppholdet var hardt arbeid hele tiden. Man får ingenting gratis. Noen ganger var jeg så sliten at jeg ikke visste hvilken tid på døgnet det var. Jeg synes det ikke er så ulikt militæret og de tøffe øvelsene de har der hvor det viktigste er å psyke deg ut, fortalte Vendela Kirsebom.