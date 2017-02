«Farmen kjendis»-gjengen på finalefest: Slik har «Farmen»-oppholdet forandret oss

«Farmen kjendis» er tidenes største suksess på TV 2. Det har påvirket livene til kjendisdeltagerne.

Søndag møttes «Farmen kjendis»-deltagerne til finalefest i Oslo. Det har gått over ett halvt år siden reality-serien var ferdig innspilt i fjor sommer, men søndag kveld kunne deltagerne endelig se den siste episoden sammen.

«Farmen kjendis» er med sine opp mot én million TV-seere i snitt, tidenes største suksess på TV 2. Reality-serien har hatt bedre seertall i snitt enn «Jakten på kjærligheten» i 2004, som hadde forrige rekord.

TV-profil Petter Pilgaard (36), som er en av semifinalistene, har fått kjenne på engasjementet hos TV-seerne.

– Etter Farmen har jeg blitt mer spiselig for folk og vist at jeg kan mer enn underbukshumor og å drikke. Det har åpnet seg en helt ny verden for meg, sier Pilgaard, og legger til at han har fått mange jobbtilbud.

– Jeg får tilbud om alt fra A til Å. Det blir kanskje mer TV i fremtiden, sier 36-åringen hemmelighetsfullt.

Det er Pilgaard, entreprenør og sanger Leif Einar «Lothepus» Lothe (47) og matblogger og TV-profil Ida Gran-Jansen (29) som står i semifinalen av «Farmen kjendis».



Vendela Kirsebom (50) og Linni Meister (31) røk ut av «Farmen kjendis» rett før semifinalen, mens Tore Petterson (37) trakk seg da han nektet å gjennomføre en hinderløype.

Jobbtilbud

Tore Petterson er også åpen om at «Farmen kjendis» har hjulpet karrieren hans videre.

– Gjennom «Farmen» har jeg kommet nærmere drømmen min, som er at alle skal vite hvem jeg er og komme og snakke til meg, sier han spøkefullt.

– Jeg har fått utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger og en enorm støtte, sier han.

Petterson er blant annet konferansier og holder foredrag, og han forteller at etterspørselen har økt etter «Farmen».

Vendela Kirsebom forteller at oppmerksomheten rundt «Farmen kjendis» er tilnærmet like stor oppmerksomheten var da hun var forsidemodell på Sports Illustrated på 90-tallet.

– Folk stopper meg på gata for å komme med hyggelige tilbakemeldinger. Responsen har vært helt ekstrem, sier hun.

Kirsebom kan også røpe at hun er i gang med et nytt TV-prosjekt med TV 2.

Linni Meister kom sammen med kjæresten Niklas Tangen Klein på finalefesten. Hun forteller at Farmen kjendis har åpnet mange dører for henne.

– «Farmen» er det beste jeg kunne gjort for meg selv, siden nå får alle bli kjent med den ekte meg, på både godt og vondt. Folk har lett for å forhåndsdømme meg, sier hun.

«Hele Norge Baker»-Ida Gran-Jansen viste fram kjæresten Eirik Lyssand på finalefesten.

– Jeg har fått utrolig mye oppmerksomhet etter «Farmen», og det har åpnet mange dører for meg, sier Gran-Jansen, som er en av semifinalistene.

