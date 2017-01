«Farmen kjendis»-deltakerne fikk spesialavtaler

Blogger Marna Haugen Burøe ble tilbudt tilgang til en datamaskin inne på «Farmen»-gården, mens Leif Einar Lothe hadde en avtale om å få tobakk.

Den aller første kjendisversjonen av «Farmen» er i gang på TV 2.

Før innspillingen startet på Storøy gård i Telemark i fjor sommer, påpekte kanalen at «Farmen kjendis» skulle produseres på samme måte som ordinære «Farmen».

Men under innspillingen av «Farmen kjendis» hadde noen av deltakerne spesialavtaler med produksjonen.

Marna Haugen Burøe (35) er negledesigner og blogger, og denne uken kom hun inn som én av to utfordrere på «Farmen»-gården.

UTFORDRER: Bloggeren Marna Haugen Burøe. Foto: Alex Iversen/TV 2

Haugen Burøe fikk kun én dags varsel før hun flyttet inn på gården, og hun har tidligere fortalt til VG at hun satt oppe hele natten for å forhåndsskrive innlegg til bloggen «Komikerfrue».

Livsstilsbloggeren ble tilbudt tilgang til en datamaskin under innspillingen, slik at hun kunne blogge mens hun var deltaker i «Farmen kjendis».

– Jeg hadde en avtale med produksjonen om at jeg skulle få tilgang til en datamaskin én gang i uken. Da kunne jeg ikke bruke internett og ta kontakt med folk, men jeg fikk tilgang til å skrive. Så kunne noen andre poste innleggene for meg. Ellers måtte jeg klare meg med gråpapir og blyant, dersom jeg ville skrive ned noe, sier Haugen Burøe til VG.

Ifølge TV 2 benyttet hun seg ikke av datatilgangen.

– Det er mulig dette er blitt diskutert, men det var ikke noe Marna benyttet seg av under oppholdet, sier TV 2s presseansvarlige for «Farmen», Alex Iversen, til VG.

Fikk tobakk

Tidligere har Leif Einar Lothe (47) avslørt overfor TV 2 at han fikk tillatelse av produksjonen til å røyke pipe inne på «Farmen»-gården. Hans krav for å bli med på «Farmen kjendis» var at han fikk en erstatning for sigaretter.

– Det stemmer at Lothe hadde en avtale om at han skulle få tobakk, sier Iversen.

TV 2 ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG om det er flere deltakere som hadde slike spesialavtaler med produksjonen.

FIKK TOBAKK: Leif Einar Lothe. Foto: Mattis Sandblad/VG

I løpet av innspillingen ble det avdekket regelbrudd inne på «Farmen»-gården, og da konfiskerte produksjonen alkohol og tobakk, som noen utenfra hadde gitt til deltakerne.

Det ble også avdekket at Aylar Lie (32) hadde smuglet med seg en mobiltelefon inne på gården, og den ble beslaglagt etter fire dager.

Deltakerne fikk derimot mulighet til å ringe ut fra gården én gang i uken i løpet av innspillingen.

– Alle deltakerne hadde tilbud om til å snakke 20 minutter hver onsdag med management og forretningsforbindelser. Disse samtalene ble overhørt av en deltakeransvarlig, så vi var sikker på at det ikke ble misbrukt. Dette er vanlig i kjendisversjoner, og handler blant annet om at det er viktig for mennesker i frie yrker å kunne svare på henvendelser om fremtidige oppdrag, sier Iversen.

Han vil ikke avsløre hvem av deltakerne som benyttet seg av muligheten til å ringe.

– Noen benyttet seg av det, men ikke alle, sier han.

Pilgaard hadde ikke spesialavtale

TV-profil Petter Pilgaard (36), som vant den aller første sesongen av «Paradise Hotel» i 2009, forteller at han ikke hadde en spesialavtale med «Farmen kjendis»-produksjonen.

– Jeg tenkte ikke en gang på å inngå noen slike avtaler. Jeg forholder meg til det jeg får beskjed om. Men hvis folk har skaffet seg en spesialavtale, så er de smartere enn meg. Da er det jeg som er urutinert, sier Pilgaard lattermildt til VG.

TV-kokk Lars Barmen (53), som måtte forlate gården i forrige uke etter at han tapte tvekampen i øksekast mot Jarl Goli (59), forteller at han hadde heller ikke en spesialavtale.

– Jeg fikk ikke tilbud om noe slikt, og jeg hadde ingen spesielle avtaler med produksjonen, sier Barmen til VG.

Barmen hadde ikke noe problem med å gi opp goder som ikke hørte hjemme på «Farmen»-gården anno 1916.

– Jeg synes det var greit. Man må være innstilt på det når man melder seg på noe slikt, sier han.

