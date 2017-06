«Farmen kjendis»-deltager røpet i sosiale medier: Slik har TV 2 tatt grep

Flere ganger har deler av handlingen i realityserier blitt avslørt av deltagere i sosiale medier. Denne uken skjedde det igjen.

Tidlig i denne uken figurerte nemlig en deltager i TV 2-serien «Farmen kjendis» på bildetjenesten Instagram.

Bildet var en del av en Instagram-historie, hvor man kan legge ut bilder fra de siste 24 timene. Det ble ikke lagt ut av vedkommende selv, men avslørte likevel at en av deltagerne ikke får være med lenge i konkurransen. Innlegget er i skrivende stund ikke tilgjengelig lenger.

– Alle deltagere får beskjed om å holde en lav profil på sosiale medier så lenge innspillingen pågår. Vi er gjort kjent med at det ble postet et bilde av en pårørende med en feiltagelse. De er lei seg og beklager det, sier presseansvarlig for Farmen kjendis i TV 2 Alex Iversen til VG.

Han påpeker at de ikke har fått andre henvendelser fra saken enn VGs spørsmål.

Innspillingen av kjendisversjonen av realityserien startet 26. mai, og vinneren blir kåret etter seks uker. Programmet blir imidlertid ikke vist før til vinteren.

Skjedde også i fjor



Det er imidlertid ikke første gang at sosiale medier har bydd på problemer for kanalen. På den første innspillingen av «Farmen kjendis», i fjor sommer, var det flere av deltagerne som var uforsiktige med sosiale medier.

Også i den vanlige versjonen av «Farmen», uten kjendiser, har deltagere røpet seg.

Iversen forteller til VG at de har tatt konkrete grep mot problemet, ved at de ikke slipper navn på deltagerne i vanlige «Farmen» før de sender det på TV.

– Egentlig er det litt dumt, fordi det kan oppstå rykter når deltagere plutselig blir lenge vekk fra livene sine uten at folk vet hvor der er, sier han.

Sosiale medier gjør det imidlertid vanskelig.

– Sosiale medier er allestedsnærværende i folks liv. Det er ikke mulig å gardere seg mot at folk gjør feil, med mindre vi internerer de første som må forlate Farmen på et hemmelig sted uten WiFi til innspillingen er over. Det har vi så langt ikke har vurdert, sier han.

Iversen påpeker at de ber deltagerne om ikke å være aktive på sosiale medier så lenge innspillingen pågår.

Ferskvare



TV 2 anser det som problematisk hvis innhold fra programmene kommer bredt ut, fordi det kan ødelegge spenningen for dem som ser på.

– Det er svært viktig for TV 2 å ta hensyn til våre seeres ønske om at «Farmen» skal være ferskvare når det vises på TV. Av og til har vi i TV 2 også tråkket feil, i for eksempel promoer. Dette jobber vi kontinuerlig med å prøve å unngå, sier han.

– Hvilke muligheter har dere for å reagere overfor deltagere som røper innhold?

– Vi må stole på at våre deltagere forholder seg til de oppfordringene de får av oss om å holde en lav profil. Når noen tråkker feil er det sjelden med fult overlegg. Isolert sett er ikke dette et stort problem, siden de fleste vanlige deltagere har et begrenset nedslagsfelt på sosiale medier. Med kjendisene er det selvfølgelig litt annerledes. Det blir først et stort problem når VG og andre medier gir dette litt mer oppmerksomhet enn det kanskje fortjener, sier Iversen.