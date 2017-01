TV 2 måtte ta en alvorsprat med deltakerne etter at det ble avdekket flere regelbrudd i «Farmen kjendis».

I sommer sjekket tolv kjendiser inn på «Farmen»-gården i Bamble i Telemark. Her skulle de leve slik de gjorde for 100 år siden.

Men ikke alt gikk som planlagt for TV 2 under innspillingen av reality-serien. Flere deltakere brøt nemlig reglene.

Pokerspilleren Aylar Lie (32), som måtte trekke seg fra programmet i mandagens episode, hadde smuglet med seg en mobiltelefon inne på gården.

– Aylar hadde med seg en mobil på gården, som ble beslaglagt etter fire dager. Vi ble gjort oppmerksom på regelbruddet av de andre deltagerne, sier Alex Iversen, som er presseansvarlig for Farmen i TV 2.

UTE: Pokerspiller Aylar Lie trakk seg etter ni dager inne på gården. Foto: Mattis Sandblad , VG

Les også: Aylar trakk seg brått fra «Farmen»: – Synd

TV 2 mener Lies juksing ikke påvirket konkurransen inne på gården.

– Vår vurdering var at dette ble tatt hånd om så tidlig at det ikke hadde mulighet til å påvirke konkurransen. Vi lot det derfor passere etter at produsenten hadde hatt en alvorsprat med henne, sier Iversen.

Lie fikk ni dager inne på «Farmen»-gården, før hun valgte å reise hjem på grunn av at en nær slektning hadde gått bort.

VG har vært i kontakt med Aylar Lie, som ikke ønsker å kommentere saken.

Alkohol og tobakk

TV-personligheten Leif Einar Lothe (47), bedre kjent som «Lothepus», er en annen deltaker som brøt reglene inne på «Farmen»-gården.

– Så langt vi kjenner til fikk Lothe første uka kontakt med noen som ga ham øl og røyk da de var ute på fisketur. Vi kom senere over noen som hadde tatt seg i land på Storøy, og som hadde med seg alkohol og tobakk til deltakerne. Dette ble konfiskert av produksjonen, sier Iversen.

Les også: Tonje Blomseth (22) trakk seg fra «Farmen kjendis» – angrer på at hun takket ja

FØRSTE STORBONDE: Leif Einar Lothe, best kjent som Lothepus. Foto: Mattis Sandblad , VG

Lothe forteller til VG at han tok i mot sigaretter og øl da han og to andre deltakere ble tilbudt det av mennesker de møtte på fisketur.

– Jeg er ikke dum i hodet, så jeg sa ja takk da jeg fikk pils og røyk. Jeg tok en sigarett, og pilsen delte vi på tre, sier Lothe når VG ringer ham.

– Hva synes du om at produksjonen konfiskerte alkoholen og tobakken noen hadde gitt dere?

– Det var ikke fint gjort av TV 2, sier Lothe spøkefullt, og påpeker samtidig at han ikke var involvert i den hendelsen.

Lothe, som ble storbonde den første uken, har tidligere fortalt til TV 2 at han fikk tillatelse av produksjonen til å røyke pipe inne på «Farmen»-gården. Hans krav for å bli med på «Farmen kjendis» var at han fikk en erstatning for sigaretter.

Les også: Kjendis-Farmen: Røper seg på sosiale medier

Alvorsprat

For deltakerne som fikk smuglet inn forbudte gjenstander ble konsekvensene en alvorsprat.

– Ingenting av dette hadde konsekvenser for konkurransen, men vi hadde i kjølvannet av disse hendelsene en alvorsprat med Lothe og de andre deltagerne, der det ble gjort klart at dette var ikke akseptabelt og måtte ta slutt. Noe som ble tatt til følge, sier Iversen.

– Var det en større utfordring med juks denne gangen, sammenlignet med tidligere «Farmen»-sesonger?

– Nei, det var ikke mer krevende denne gangen enn det pleier å være, sier Iversen.

Les også: Per Ståle Lønning: – Måtte takke nei til «Farmen kjendis»

Kvinnefall i «Farmen»

I løpet av de første episodene av «Farmen kjendis» har hele tre kvinner forlatt gården.

Kari Jaquesson (54) ble den første deltakeren som måtte reise hjem da hun tapte den første ukens tvekamp, som var i melkespann mot Lie.

I neste episode valgte både Lie og friluftsbloggeren Tonje Blomseth (22) å trekke seg. Blomseths årsak var at hun synes det var vanskelig å leve så tett på de andre deltakerne.

TV 2 har hatt høye seertall på tidenes aller første «Farmen kjendis»-sesong. Programmet satte premiererekord på den første episoden, med 876.000 seere.

Sesongens foreløpige rekord er søndagens episode, hvor Jaquesson måtte reise hjem. Da så 920.000 seere i snitt på hele programmet.