«Farmen»-Ida har holdt sykdommen hemmelig

Ida Gran-Jansen (29) hadde vært plaget med store smerter i kroppen da hun oppsøkte lege i 2012.

TV-seerne kjenner henne fra «Hele Norge baker» og «Idas fristelser» på TV 3 – og nå «Farmen kjendis» på TV 2. Den sporty, energiske 29-åringen gikk til topps i førstnevnte konkurranse i 2013, og søndag er hun den eneste kvinnen som kjemper i semifinalen i «Farmen».

Fikk du med deg? Ja, hun har fått kjæreste

Det TV-seerne ikke vet, er at Ida måtte ha med seg sterke medisiner på gården. I 2012 fikk hun nemlig diagnosen leddgikt, noe som betyr at hun er avhengig av blant annet sprøyter med cellegift og kortison.

– Jeg har levd med dette de siste årene, men siden jeg ikke ønsker medlidenhet, har jeg ikke villet dele det med omverdenen. Nå er det derimot viktig for meg å vise andre at man kan leve godt med sykdommen, forteller hun til VG.

Husker du? Overdrysses med frierbrev

Ida visste at noe var galt da hun oppsøkte lege for fem år siden. Da hadde hun ganske lenge slitt med smerter i kroppen, noe som gjorde at det var vanskelig å gå om morgenen.

LEVER GODT: Takket være medisiner har Ida en ganske smertefri hverdag. Foto: PRIVAT

– Det tok lang tid å få på seg skoene, og jeg hadde veldig vondt i føtter og fingre. Først etter at jeg hadde vært på en reise og oppholdt meg i varmere strøk i tre måneder, merket jeg bedring, Og da jeg reiste fra Fiji direkte til New York, smalt det, betror hun.

Kjemperedd



Smertene ble så sterke at hun ikke klarte å gå. Hjemme i Norge oppsøkte hun lege.

– Der ble det tatt en test, som viste at jeg hadde leddgikt. Da falt jeg helt sammen og begynte å hylgråte på legekontoret. Jeg visste jo ikke noe om denne sykdommen, og det eneste jeg tenkte,. var at nå kommer jeg til få deformerte ledd og fingre. Jeg ble kjemperedd.

Foto:

Norske Anita Kåss utviklet ny leddgiktmedisin: Solgt for 800 millioner

Sykdommen er noe hun aldri blir frisk av, men må lære seg å leve med.

– Det er ikke noe som går over, og jeg har en litt hissig versjon. Men nå går jeg på medisiner som gjør at jeg fungerer fint og er så å si smertefri. Eller kanskje jeg er blitt så vant med smertene at jeg ikke merker dem like godt.

Vendela: Ler av påstått flørt

Bakdelen med medisinene, er at immunforsvaret svekkes. Da Ida for halvannet år siden pådro seg en lungebetennelse, måtte hun ta en pause i medisineringen.

– Da var det et helvete å starte opp igjen etterpå. Jeg hovnet veldig opp. De setter jo kortison rett inn i leddene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FINALEUKEN: Vendela Kirsebom, Leif Einar Lothe, Linni Meister, programleder Gaute Grøtta Grav, Ida Gran-Jansen og Petter Pilgaard. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Jevnt over har TV-kjendisen likevel så god effekt av medisinene at hun ikke føler sykdommen preger hverdagen. Men på «Farmen»-gården måtte hun innvie de andre deltagerne i historien, på grunn av medisinene.

– Uten medisiner hadde jeg ikke kunnet være med på innspillingen. Men jeg ville bevise for andre og meg selv at det ikke nytter bare å sette seg ned og gi opp. Og konkurranseinstinktet mitt er jo høyt, smiler hun.

Ida driver med mye fysisk trening.

– Det er bra for meg. Jeg nekter å la sykdommen få så mye plass i livet mitt. Den får ikke ta overhånd, sier 29-åringen.

BAKESTJERNE: Ida i aksjon på skjermen. Foto: Rune Bendiksen/TV3

Gode samtaler



Hun møtte stor forståelse hos de andre kjendisene. Særlig Vendela Kirsebom (50) og Linni Meister (31) ble fortrolige.

– Vendela var den første jeg sa det til. Og Linni har hatt sykdommen i nær familie. Moren hennes døde jo av plager relatert til leddgikt, så det var fint for meg å kunne snakke med en som virkelig kan relatere seg til problemene.

Ida presiserer at hennes egne fremtidsutsikter er gode.

– Jeg får veldig god oppfølging, og det er ingenting som tyder på at min helsesituasjon er farlig, sier Oslo-kvinnen.

KJÆRESTE: Ida Gran-Jansen og Eirik Lyssand. Foto: PRIVAT

Forelsket

Helt siden hun ble bakekjendis på TV, har Ida druknet i frierbrev. Nylig kunne VG melde at hun for fire måneder siden fikk seg kjæreste. Den utkårede er Eirik Lyssand (29).

– Jeg har faktisk kjent ham siden videregående, vi jobbet sammen da. Men vi var bare perifere bekjente, venner på Facebook, liksom. I sommer tok vi opp kontakten. Han prøvde å sende meg snap-meldinger uten at jeg fikk det med meg, så han meldte fra på Instagram, betrodde Ida om romansestarten.

I «Farmen»-semifinalen søndag kjemper Ida mot Petter Pilgaard (36) og Leif Einar «Lothepus» Lothe (47).

minMote: - Hårbøylene har blitt kjennetegnet mitt