«Farmen»-Halvor: – Blir du nummer to har du tapt

8 av 14 «Farmen»-deltagere har troen på at de kan vinne både hytte og bil denne sesongen.

Vidar Helseth ser på «Farmen»-oppholdet som et eventyr, men legger ikke skjul på at han har en god følelse.

– Jeg er veldig trygg, og er skikkelig optimistisk på dette, sier han.

Halvor Sveen er helt tydelig på at det kun er seier som gjelder for ham.

– Blir du nummer to har du tapt. Du blir aldri med i en konkurranse bare for å være med, men det er klart at dette blir en opplevelse uansett hvor lenge man er med, sier han.

Tydelig er også Line Soumalainen (55).

– Jeg er ikke der for at noen andre skal til finalen, over mitt lik. Nå har jeg kommet så langt så skal jeg ikke bære en søring frem til finalen. Jeg er her for å vinne, sier hun.

Kristian Krubel Djupnes (21) har ikke meldt seg på «Farmen» for å få venner.

– Jeg har nok venner fra før, jeg er her for å vinne, sier han.

Mer enn gårdserfaring som trengs

Amalie Snøløs (21) har et sterkt konkurranseinstinkt, men om det ikke skal få uttale seg så ser hun frem til utfordringen det blir å leve som i 1917.

– Jeg vil jo vinne, men det er konkurranseinstinktet som snakker, sier hun.

Det å komme langt i «Farmen» tror Mats Beylergaard Brennemo (28) handler om mer enn gårdserfaring.

– Jeg må tro på at jeg kan vinne selv uten forutsetninger. Det handler om mye mer enn bare å drive en gård, man må bli godt likt, være utholden og mentalt sterk. Gårdsdrift kan læres, håper jeg, sier han.

Ambisjoner om å vinne innrømmer også Tale Myhre (24).

– Jeg har lyst på bil og hytte, men også for opplevelsens skyld. Det blir nok helt sinnsykt, sier hun.

For Trym hadde det vært en fordel for oppkjøringen til skisesongen å ryke ut tidlig, forteller han.

– Men jeg har lyst til å stå løpet ut likevel, legger han til.

Camilla Cox Barfot, Sunniva Dortea Thorsen, Tom Evensen, Eunike Hoksrød, Karianne Amlie Wahlstrøm og Geir Mange Haukås sier ikke noe om hvorvidt de ønsker å vinne eller ei, men alle vil være lengst mulig på gården.