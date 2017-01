«Farmen»-drama: Her går det galt for Petter Pilgaard

Det bryter ut full panikk på «Farmen»-gården når Petter Pilgaard (36) faller mot ovnen og brenner seg.

Det dramatiske opptrinnet er tema i mandagens episode. Stolen Pilgaard sitter i når gjengen spiser utenfor huset, holder på å tippe. Selv om Lavrans Solli (24) klarer å rette opp stolen, er det for sent til at Pilgaard klarer å styre unna varmeovnen.

Han kjører venstre overarm inn i ovnen og brenner seg stygt.

Søndag: Fikk du med deg hvem som røk ut?

«Nei! Helvete!», roper Vendela Kirsebom (50) og legger på sprang etter Pilgaard ned mot brønnen. Det var dårlig med vann i springen på «Farmen»-gården, så veien til redningen ble i lengste laget.

– Det gikk gjennom huden! roper Pilgaard til de andre – samtidig som han er litt flau over alt oppstyret han forårsaker:

– Det er ikke meningen å lage noe fuzz, altså, sier han ganske spakt.

Oppdatert? «Farmen»-kjendis har ny kjæreste

Pilgaard ønsker ikke å heise det røde flagget, men de andre tar affære og tilkaller lege. Hva som skjer videre, gjenstår å se.

SÅRET: Vendela og Petter prøver å dempe skaden. Foto: Skjermbilde/TV 2

Takker Lavrans

TV-kjendisen forteller til VG:

– For en gangs skyld hadde vi fått jordbærsyltetøy, og det var ikke hverdagskost på gården. Dermed ble jeg litt for overentusiastisk. I et forsøk på å strekke meg etter syltetøyet, mistet jeg balansen. Skikkelig klønete.

Han takker Solli for at han reagerte så raskt.

– Hvis ikke Lavrans hadde tatt tak i armen min, hadde jeg snurret rundt og antagelig instinktivt lagt hånden på ovnen for å ta meg for. Så Lavrans var dagens helt. Han var også min sykepleier og skiftet bandasje jevnlig, forteller Pilgaard.

2013: Alvorlig skadet på «Farmen»

– Gjennom nerven

Grunnen til at han ikke ønsket å heise flagget, var at han ikke ville stikke kjepper i hjulene for ukeoppdraget.

– Folk har jo brent seg før, og jeg ville jo bare at de andre skulle få spise ferdig maten og jobbe videre. Mens jeg normalt er en som liker å stå i sentrum, var det faktisk det motsatte her. Jeg ville ikke være til bry, forklarer Pilgaard, som pådro seg annengradsforbrenning.

Men skaden var ikke var så smertefull som han fryktet – angivelig fordi det hadde brent gjennom nerven.

BANDASJERT: Petter Pilgaard viser frem armen hvor det dype brannsåret skimtes tydelig gjennom bandasjen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

– Men selvsagt var det vondt.

Pilgaard måtte få medisinsk behandling flere ganger også etter at han var ferdig med «Farmen».

– Såret ville ikke lukke seg, så det var snakk om hudtransplantasjon, men jeg slapp heldigvis det.

Skal tøffes opp



Pilgaard, «Paradise Hotel»vinner i 2009, er kjent for å være opptatt av hud, hår og utseende generelt. 36-åringen har de siste årene ikke lagt skjul på at han er en ivrig bruker av Botox for å hindre rynker i ansiktet.

– Helvete, nå kommer jeg til få arr, vet du, klager Pilgaard på TV mens de andre febrilsk heller vann på såret.

Jarl Goli: – Står for valgene mine

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. I dag er han venn med arret.

– Jeg kommer nok til å ha det hele livet. Det er lilla og rødt med et stort søkk inn. Men arr er jo mandig, og det liker damer, flirer Pilgaard og legger til:

– Jeg skulle bare ønske at jeg hadde en litt mer heltemodig historie å fortelle enn syltetøy, liksom. Det hadde vært bedre hvis jeg hadde forsøkt å redde noen kattunger eller noe sånt. Jeg får kanskje dikte opp noe, ler han.

TV-produsenter: – Finner ingen ny Petter

På «Farmen kjendis» har realitykjendisen nemlig satt seg som mål å bli mer «mann» – i likhet med denne «mannemannen».

Skjegg, hårvekst på kroppen, træler i hendene og arbeidsmuskler har derfor blitt en bonus for Pilgaard under oppholdet.

– Nå har jeg også et evig minne om «Farmen» som jeg alltid bærer med meg, sier han til VG.

– Det er viktig å få med at jeg ønsker å gi en stor takk til produksjonen og alle de andre som tok vare på meg midt oppe i alt sammen.

Tilbakeblikk: Sannheten om bruddet