«Farmen»: Derfor ble ikke Stine førstekjempe

Storbonden Marius Hofsøy ville gå i en ny allianse med sin største konkurrent. Men det ønsket hun ikke, og dermed ble hun førstekjempe.

Forrige uke splittet Stine Hartmann (31) trioen, også kalt «Olsenbanden» Marius Hofsøy (24), Ali Ahmad (29) og Simen Amandus Haug Henriksen (34) ved å velge sistnevnte til førstekjempe. Trioen reagerte med raseri, og Stine var ikke lenger en del av alliansen.

«Nå har hun ikke folk å snakke med de to siste ukene sine» smalt det fra Marius etter valget til Stine. Denne uken hadde han mulighet til å ta igjen med samme mynt, men han valgte altså Laila Lockert (40) til førstekjempe.

– Jeg valgte ikke Stine fordi jeg bærer ikke noe nag til henne, sier han til VG og legger til:

– Det virker som vi krangler mye, men vi reagerte i fem minutter på det valget hun tok, og det var det.

Han legger til at selv om han ønsket å ta igjen overfor Stine etter at hun valgte Simen, så ble han raskt rasjonell igjen.

FØRSTEKJEMPEN: Laila Lockert forsto valget til storbonden Skjermdump: TV 2

– Laila kunne mye og er en stor konkurrent. Jeg tenkte at det var lurt å velge henne, forteller han.

De var som Karius og Baktus

Likevel prøvde han å overbevise Laila om å inngå en avtale om at han ikke skulle velge henne, mot at hun lovet å spare de to gjenværende guttene om hun ble storbonde neste uke.

– Jeg prøvde å tenke litt fremover, og jeg skjønte på de fleste jentene at de hadde tenkt på Linda som andrekjempe. Laila og Linda ble som Karius og Baktus der inne, og da tenkte jeg at Laila kunne komme til å bli storbonde neste uke, forteller han.

Laila forteller på TV at hun var fristet til å si ja til avtalen og dermed sikre seg inn i finaleuken. Likevel valgte hun å avslå tilbudet.

– Det var uaktuelt å danne en allianse og gi løfter som jeg ikke visste om jeg kunne holde. Jeg ville spille et rent spill, sier hun til VG og legger til:

– Da jeg sa nei til avtalen han tilbød, skjønte jeg at han ville komme til å velge meg.

MUNTER STEMNING: Linda Snoen, Stine Hartmann og Sophie Therese Lindberg lo av Lailas svar på at hun ble førstekjempe Skjermdump: TV 2

Alliansen til de unge sto ganske sterkt, og Laila skjønner godt at de ville få ut sin argeste konkurrent.

– Jeg forstår dem kjempegodt, men jeg syntes jo at det var vondt at alle var imot meg, forteller hun.

Ved bordet på «Farmen»-gården slår Laila fast at hun er innforstått med valget, og at hun ikke er sint på storbonden.

– Jeg tar den, Marius, men du er ikke kvitt meg, sier hun, og da bryter de andre deltagerne ut i latter.

Hedres for reaksjonen

På tross av valget hadde Laila et kjempefint forhold til alle de gjenværende på gården, og det var lite splid i gruppen.

– Jeg tok valget på en voksen måte, i motsetning til guttene forrige uke, sier hun.

Samtidig understreker hun at det ikke var for å være oppdragende, men hun anser det som folkeskikk.

– Jeg har vært ute en vinternatt før og vet at det ikke nytter å bli sur og sint. Valget var tatt.

LETTET: Stine Hartmann Skjermdump: TV 2

Marius legger ikke skjul på at han blir litt oppgitt over at Laila nå igjen trekker frem raseriutbruddet til gutta, men han hedrer likevel Laila for hennes reaksjon på valget:

– Hun så det nok mer komme enn hva vi gjorde forrige uke, sier han til VG.

Stine forteller at hun ikke tenkte så mye på muligheten for at hun kunne bli førstekjempe.

– Hadde jeg måttet i kamp, så hadde jeg måttet det. Om han hadde valgt meg, hadde det vært av bitterhet, så jeg syntes det var voksent at han valgte den største konkurrenten, sier hun.

Etter valget sier hun i episoden at hun likevel ble lettet over at hun ikke ble førstekjempe. Da Stine hørte Marius si Lailas navn, tenkte hun at nå hadde han begynt å forstå hva han var med på.

– Nå har mannen skjønt at dette er et spill og gjorde det samme som da jeg valgte Simen.

