«Farmen»-Burhan: – Visste at valget ville skape mye dritt

Utfordrer Burhan Qaderi (29) brøt skikk og bruk i «Farmen» da han i kveld valgte sin egen hjelper, Oddvar Jenssen (33), til førstekjempe.

Overraskelsen var stor da hjemsendte Lasse Bergseter (49) valgte Burhan Qaderi til storbonde mandag. Men at den ferske storbonden og splitter nye «Farmen»-konkurrenten skulle velge sin egen hjelper til førstekjempe, var en vel så stor overraskelse.

Selv om hjelperne på ingen måte er fredet, er det en uskreven regel at storbonden er lojal mot hjelperne sine og styrer unna dem når førstekjempevalget skal tas. Derfor var Oddvar Jenssen ganske trygg. Men valget falt på nettopp Oddvar, som sammen med Stine Hartmann (30) har vært storbondens nærmeste de siste dagene.

Dermed må Oddvar i tvekamp søndag.

– Jeg ble forbannet og sa klart fra hva jeg mente, forteller Oddvar til VG.

– Det var veldig overraskende først å bli valgt til hjelper og deretter førstekjempe. Jeg likte det ikke. Det vanlige er jo at hjelperne er trygge – at man er inne i varmen, liksom.

«FARMEN»-KJENDIS: Oddvar Jenssen er tusenkunstneren på gården, den som er likt av alle og kan mye om det meste. Her under møtet med VG før innflyttingen. Foto: ODIN JÆGER , VG

Sørlendingen har likevel en viss forståelse for at det ble som det ble.

– Selv om det var dårlig gjort, tok jeg det med fatning. Han måtte jo velge noen. Uansett ville førstekjempen bli skuffet.

Burhan ser nå i etterkant at det å velge hjelperen sin til førstekjempe, blir feil. Derfor gruet han seg til kveldens episode.

– Jeg visste at dette ville skape mye dritt, men jeg kunne ikke spillet. Ikke hadde jeg sett på «Farmen» før, og målet mitt var bare å ha det gøy. Dessuten hadde jeg blitt så god venn med de andre gutta at det var helt umulig for meg å velge en av dem, sier Burhan til VG.

Han forklarer at han ikke skjønte at han kunne valgt en jente til førstekjempe.

– De andre pratet veldig mye om at det ikke passet seg, så da følte jeg at det eneste jeg kunne gjøre, var å velge en gutt.

STORBONDE: Burhan Qaderi. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Burhan legger til at han fikk så sjokk over å bli valgt som storbonde at han ikke rakk å tenke seg om før han måtte plukke ut medhjelpere. I forfjamselsen valgte han Oddvar fordi han hadde så mye kunnskap, og Stine – fordi de kom så godt overens fra starten.

– Oddvar er veldig flink, men sannheten er at jeg lærte ikke så mye av ham. Faktisk var Lasse ti ganger bedre til å lære bort, mener Burhan.

Likevel var det kjipt å ta førstekjempevalget få dager senere.

– Oddvar er jo en fantastisk bra type. Jeg skjønner hvis folk ikke forstår meg, men man lever i en boble der inne, hvor stein og trær blir dine beste venner.

Selv om Burhan raskt fant sin plass i gruppa, var han ikke forberedt på at konkurransen skulle være så tilspisset som den var. Den voldsomme smellen mellom Laila Lockert (40) og Lasse Bergseter, hadde han ikke vært vitne til.

– De som hadde vært der mange uker, spilte et skittent spill. Jeg merket splittelsen og allianser fra første dag.

FORNØYD: Simen Haug Henriksen og Ali Ahmad klarer ikke å skjule lettelsen da Oddvar blir valgt til førstekjempe. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Bygutt-alliansen med Ali Ahmad (29), Simen Amandus Haug Henriksen (34) og Marius Hofsøy (23), den såkalte Olsen-banden, la sterkt press på Burhan for å få ham til å velge nettopp Oddvar.

– Det var nettopp det jeg mislikte med denne alliansen. De gikk sammen om å prøve å få meg ut fordi jeg var en for sterk konkurrent, forklarer Oddvar.

Han dveler ikke ved fortiden og hevder at han ikke er bitter i dag.

– Jeg har ikke brent noen broer mellom Burhan og meg. Han er tilgitt. I dag har jeg nok mer kontakt med Burhan enn med de andre i alliansen, selv om vi har vært på fest sammen i ettertid.

Særlig Ali Ahmad (29) viste nye taktiske sider i kveldens episode, for å sikre sin egen posisjon.

– Når man er i uke syv, har man sett nok hester og kuer. Opplevelsesfasen er over, og man må tenke på konkurransen. Seerne kommer sikkert til å reagere og si at det er dårlig gjort og feigt, men jeg tror ingen av dem som sitter hjemme i sofaen heller hadde hatt ønske om å møte Oddvar i en finaleuke, sier Ali til VG.

Han hevder at det var flere enn ham som drev heftig lobbyvirksomhet for å få Oddvar som førstekjempe.

– Men det er greit at seerne får bli kjent med konkurransesiden ved meg. Nå er det på tide å prøve å få ut konkurrentene, sier Ali.

Burhan er imidlertid klar på at han ikke lot seg overtale av noen.

– Førstekjempevalget var hundre prosent mitt alene, og jeg tenkte meg godt om. Når jeg ser tilbake, kunne jeg gjort ting annerledes, men jeg angrer ikke. Jeg står for det den dag i dag.

Burhan kom inn på gården i forrige uke og ble raskt godt likt av de andre deltagerne. Da to utfordrere måtte reise hjem etter kun to dager med innspilling, fikk Burhan og Linda Snoen (45) bli med videre.

